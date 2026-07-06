İngiltere-Meksika maçı oyuncu değerlendirmeleri: Jude Bellingham, ne harikasın! 10 kişiyle sahaya çıkan Üç Aslanlar, Azteca Stadyumu’nu sessizliğe boğarken, Jordan Pickford, Harry Kane ve diğer oyuncular Dünya Kupası’nın bu efsanevi maçında parladı

Estadio Azteca yakınlarındaki fırtınalar nedeniyle maçın başlama saati bir saat ertelendikten sonra, Meksika maça hızlı bir başlangıç yaptı ve Jordan Pickford, Raul Jimenez’in dalışla yaptığı kafa vuruşunu hızlıca yere atlayarak kurtarmak için en iyi performansını sergilemek zorunda kaldı.

İngiltere yavaş yavaş oyuna girdi ve 36. dakikada Bukayo Saka, taç çizgisine kadar ilerleyip arka direğe ortaladı; Bellingham da kafayla golü attı. Avantajlarını ikiye katlamak için de sadece 98 saniyeye ihtiyaçları vardı; Bellingham, Kane'in pasını ağlara gönderdi.

Ancak El Tri, ilk yarı bitmeden güçlü bir geri dönüşe imza attı ve ceza sahasına gönderilen bir serbest vuruşun tam olarak uzaklaştırılamaması üzerine Julian Quinones, güçlü bir vuruşla farkı yarıya indirdi. Ardından Jimenez iki kez beraberliği yakalamaya çok yaklaştı; ilk şutu dışarıya giderken, ikinci kafa vuruşu ise Pickford tarafından muhteşem bir şekilde kurtarıldı.

Thomas Tuchel'in takımı ikinci yarıya iyi başladı ve Bellingham, Nico O'Reilly'nin vole vuruşunu direğe çarptırarak neredeyse istemeden bir hat-trick yapacaktı. Ancak VAR müdahalesinin ardından Quansah'ın Jesus Gallardo'ya yaptığı yüksek faul nedeniyle kırmızı kart görmesi, planları altüst etti.

"Üç Aslanlar" yine de tehlikeli olmaya devam etti ve Anthony Gordon'a Meksika kalecisi Raul Rangel'in faul yapması üzerine Kane penaltı noktasından golü kaçırmadı. Ancak sevinç kısa sürdü; Kane'in yaptığı faul nedeniyle penaltı kararı verildi ve Jimenez penaltıyı gole çevirdi.

Bundan sonra İngiltere, ev sahibi takımın yoğun saldırılarına karşı direnmek zorunda kaldı, ancak Pickford ciddi bir kurtarış yapmak zorunda kalmadı; o ve savunma hattı sağlam durarak Cumartesi günü Miami'de Norveç ile oynanacak maça çıkmayı garantiledi.

GOAL, Meksiko'daki maçta İngiltere oyuncularını değerlendirdi...