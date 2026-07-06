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Tom Maston

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İngiltere-Meksika maçı oyuncu değerlendirmeleri: Jude Bellingham, ne harikasın! 10 kişiyle sahaya çıkan Üç Aslanlar, Azteca Stadyumu’nu sessizliğe boğarken, Jordan Pickford, Harry Kane ve diğer oyuncular Dünya Kupası’nın bu efsanevi maçında parladı

Player ratings
İngiltere
J. Bellingham
Dünya Kupası
FEATURES
Meksika - İngiltere

İngiltere, Pazar günü Meksika’yı 3-2 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi ve turnuvadaki en muhteşem performanslarından birini sergiledi. Jude Bellingham ilk yarıda iki gol atarken, Harry Kane ise bir penaltı golüyle Altın Ayakkabı yarışında yerini korudu. Üç Aslanlar, Jarell Quansah’ın gördüğü kırmızı kartın ardından ikinci yarının büyük bir bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen galibiyetini korumayı başardı.

Estadio Azteca yakınlarındaki fırtınalar nedeniyle maçın başlama saati bir saat ertelendikten sonra, Meksika maça hızlı bir başlangıç yaptı ve Jordan Pickford, Raul Jimenez’in dalışla yaptığı kafa vuruşunu hızlıca yere atlayarak kurtarmak için en iyi performansını sergilemek zorunda kaldı.

İngiltere yavaş yavaş oyuna girdi ve 36. dakikada Bukayo Saka, taç çizgisine kadar ilerleyip arka direğe ortaladı; Bellingham da kafayla golü attı. Avantajlarını ikiye katlamak için de sadece 98 saniyeye ihtiyaçları vardı; Bellingham, Kane'in pasını ağlara gönderdi.

Ancak El Tri, ilk yarı bitmeden güçlü bir geri dönüşe imza attı ve ceza sahasına gönderilen bir serbest vuruşun tam olarak uzaklaştırılamaması üzerine Julian Quinones, güçlü bir vuruşla farkı yarıya indirdi. Ardından Jimenez iki kez beraberliği yakalamaya çok yaklaştı; ilk şutu dışarıya giderken, ikinci kafa vuruşu ise Pickford tarafından muhteşem bir şekilde kurtarıldı.

Thomas Tuchel'in takımı ikinci yarıya iyi başladı ve Bellingham, Nico O'Reilly'nin vole vuruşunu direğe çarptırarak neredeyse istemeden bir hat-trick yapacaktı. Ancak VAR müdahalesinin ardından Quansah'ın Jesus Gallardo'ya yaptığı yüksek faul nedeniyle kırmızı kart görmesi, planları altüst etti.

"Üç Aslanlar" yine de tehlikeli olmaya devam etti ve Anthony Gordon'a Meksika kalecisi Raul Rangel'in faul yapması üzerine Kane penaltı noktasından golü kaçırmadı. Ancak sevinç kısa sürdü; Kane'in yaptığı faul nedeniyle penaltı kararı verildi ve Jimenez penaltıyı gole çevirdi.

Bundan sonra İngiltere, ev sahibi takımın yoğun saldırılarına karşı direnmek zorunda kaldı, ancak Pickford ciddi bir kurtarış yapmak zorunda kalmadı; o ve savunma hattı sağlam durarak Cumartesi günü Miami'de Norveç ile oynanacak maça çıkmayı garantiledi.

GOAL, Meksiko'daki maçta İngiltere oyuncularını değerlendirdi...

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Jordan Pickford (9/10):

    İlk yarıda Jimenez'in iki şutunu muhteşem kurtarışlarla önledi ve zorlu bir turnuvanın ardından yaptığı her şeyde belirleyici bir rol oynadı.

    Jarell Quansah (4/10):

    Quinones karşısında iyi bir performans sergilemişti, ancak yaptığı dikkatsiz müdahale açıkça kırmızı kart gerektiren bir hareketti ve takımını zor durumda bıraktı.

    Ezri Konsa (6/10):

    Jimenez, ilk yarıda zaman zaman Aston Villa'nın stoperini geride bıraktı; Konsa'nın zayıf top uzaklaştırması ise Quinones'in skoru 2-1'e getirmesine yol açtı. İkinci yarıda, özellikle sağ bek pozisyonuna geçtikten sonra performansını artırdı.

    Marc Guehi (8/10):

    İngiltere savunmasının merkezinde sağlamlık sağlarken, pas yelpazesinin tümünü sergiledi.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Sol bek pozisyonunda dinamik bir performans sergiledi ve ikinci yarının başında neredeyse gol atıyordu. İkinci yarıda duyguların yoğunlaştığı anlarda, maçın heyecanına kapıldı.

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Elliot Anderson (7/10):

    Mükemmel presiyle topu geri kazandı ve ikinci golün önünü açtı. Etkili paslar verdi ve mücadelelerde kendini ortaya koydu; turnuvadaki en iyi performansını sergiledi.

    Declan Rice (8/10):

    Maçın ilk dakikasında gördüğü sarı kartın etkisini üzerinden atarak orta sahada hakimiyet kurdu. Nefes kesen koşusu, ilk golün hazırlanmasına yardımcı oldu.

    Jude Bellingham (9/10):

    Arka direğe yaptığı iki muhteşem koşu, kendisine iki gol kazandırırken, ilk yarının sonunda Montes'e yaptığı müdahale, İngiltere'nin üstünlüğünü korumasına yardımcı oldu. Sürekli takımını ileriye taşımaya çalıştı, ancak birkaç kez çıkmaz sokaklara girerek top kaybına neden oldu.

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Saldırı

    Bukayo Saka (6/10):

    Saha kenarına kadar ilerleyip açılış golü için ortayı hazırlamada muhteşem bir iş çıkardı. Her zaman en iyi formunda değildi ama kırmızı kartın ardından oyundan alınana kadar elinden geleni yaptı.

    Harry Kane (7/10):

    Kaptan, en iyi performansının çoğunu savunma alanında sergilediği bu maçta bir gol ve bir asist daha kaydetti. Penaltıya neden olması şanssızlıktı.

    Anthony Gordon (9/10):

    Hızını çok etkili bir şekilde kullandı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti maçındaki kısa süreli performansının ardından yine etkileyici bir performans sergiledi. Penaltıyı kazanmak için harika bir iş çıkardı ve kırmızı kartın ardından takımına çıkış yolu sağladı.

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  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    John Stones (7/10):

    Kırmızı kartın ardından oyuna girdikten sonra bazı kritik bloklar yaptı.

    Djed Spence (7/10):

    Meksika'nın sürekli atağa çıkması karşısında son anda birkaç muhteşem müdahale yaptı.

    Dan Burn (7/10):

    İngiltere'ye, ceza sahasına gelen toplarla başa çıkabilmesi için savunmada fiziksel bir güç kattı.

    Morgan Rogers (N/A):

    Kane'in yerine oyuna girdikten sonra ön alanda savunmaya daha fazla enerji kattı.

    Thomas Tuchel (8/10):

    Takımını Azteca'daki zorlu mücadeleye mükemmel bir şekilde hazırladı ve oyuncular da buna layık bir performans sergiledi. Savunmayı güçlendirmek için doğru oyuncu değişikliklerini yaptı ve oyuncular da onu gururlandırdı.

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