İngiltere, kaptanı ve takımın ruhu olan oyuncusu olmadan Japonya'ya yenildikten sonra Thomas Tuchel, Harry Kane'i Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile karşılaştırdı
İngiltere, lider oyuncusu olmadan zorlanıyor
Wembley'deki hayal kırıklığı yaratan mağlubiyet, geçen hafta Uruguay ile oynanan dağınık geçen 1-1'lik beraberliğin ardından geldi ve Tuchel'i Dünya Kupası öncesinde pek çok soruyla baş başa bıraktı. Kaptanları tribünden maçı izlerken İngiltere, hücumda etkili olamadı. Manchester City'nin yıldızı Phil Foden, sahte dokuz numara olarak sahaya sürüldü ancak etkili olamadı; Dominic Solanke ve Dominic Calvert-Lewin ile yapılan önceki denemeler de Bayern Münih'in yıldızı Kane'e ikna edici bir alternatif sunamadı.
Tuchel, Kane'e olan bağımlılığı savunuyor
Takımın 32 yaşındaki kaptanına fazla bağımlı olup olmadığı sorulduğunda Tuchel, tezini kanıtlamak için gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları örnek gösterdi. "Peki, Arjantin neden Messi'ye, Portekiz neden Cristiano Ronaldo'ya güvenmesin ki?" diye sordu Tuchel, ITV'ye verdiği demeçte. "Bu tamamen normal. Bizim için çok önemli oyuncular, kilit isimler kadrodan ayrıldı. Bunu biraz gördük. Her iki maçta da son 20 metrede etkili olamadık. Harry Kane'in yokluğunda aynı tehdit gücüne sahip değiliz. Harry Kane'in yokluğunda Bayern Münih de aynı tehdit gücüne sahip değil. Dünyada hiçbir takım aynı tehdit gücüne sahip değil."
Yönetici, baskı iddialarına sert tepki gösterdi
Kaoru Mitoma'nın galibiyet golünün ardından Wembley'deki atmosfer gerginleşti, ancak eski Chelsea teknik direktörü, milli takımdan beklentilerin genç oyuncularına yük olup olmadığı konusuna değinmek istemedi. Tuchel, takımın uluslararası futbolun yüksek riskli ortamına uyum sağlaması gerektiği konusundaki inancından ödün vermedi. Formanın bazıları için çok ağır hale gelip gelmediği sorulduğunda, teknik direktör tartışmaya girmek istemedi ve şöyle dedi: "Bu tartışmaya girmek istemiyorum çünkü ne yapmak istediğimiz ve nasıl oynamak istediğimiz çok açık ve ben daha çok ilkelere odaklanıyorum. İngiltere için oynamak baskı ve gürültü getirir. Durum budur."
"Kane'in eşi benzeri yoktur"
Bu aksiliklere rağmen, İngiltere milli takım teknik direktörü, görev ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın, takımının rekor golcüsü olmadan da sonuç alabileceğinden emin. Ancak Tuchel, Kane'in kopyasını yaratacak başka bir oyuncu aramadığını, çünkü böyle bir profilin mevcut olmadığını kesin bir dille vurguladı.
"Harry olmadan da maçları kazanabiliriz. Harry olmadan kazanacağız, Harry olmadan da kazandık. Ama elbette Harry varken maçları kazanmak daha kolay," diye konuştu Tuchel. "İkinci bir Harry Kane aramıyorum - ikinci bir Harry Kane yok." Üç Aslanlar, Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile oynayacakları son Dünya Kupası hazırlık maçları için Amerika Birleşik Devletleri'ne uçmadan önce bir değerlendirme dönemine giriyor.