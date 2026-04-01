İngiltere, kaptanı ve takımın ruhu olan oyuncusu olmadan Japonya'ya yenildikten sonra Thomas Tuchel, Harry Kane'i Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile karşılaştırdı

Bu aksiliklere rağmen, İngiltere milli takım teknik direktörü, görev ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın, takımının rekor golcüsü olmadan da sonuç alabileceğinden emin. Ancak Tuchel, Kane'in kopyasını yaratacak başka bir oyuncu aramadığını, çünkü böyle bir profilin mevcut olmadığını kesin bir dille vurguladı.

"Harry olmadan da maçları kazanabiliriz. Harry olmadan kazanacağız, Harry olmadan da kazandık. Ama elbette Harry varken maçları kazanmak daha kolay," diye konuştu Tuchel. "İkinci bir Harry Kane aramıyorum - ikinci bir Harry Kane yok." Üç Aslanlar, Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile oynayacakları son Dünya Kupası hazırlık maçları için Amerika Birleşik Devletleri'ne uçmadan önce bir değerlendirme dönemine giriyor.