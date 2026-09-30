ZUMA Press Wire
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İngiltere kaptanı Harry Kane, Manchester City'nin finansal kuralları ihlal etmekten suçlu bulunmasının ardından İngiltere kampındaki tepkiye ışık tuttu
City, İngiltere galibiyetinden önce suçlu bulundu
Premier League salı öğleden sonra bomba etkisi yaratan bir açıklama yaptı ve Manchester City'nin finansal kuralların ihlaline ilişkin tüm suçlamalardan suçlu bulunduğunu doğruladı. Bağımsız bir komisyon, Etihad ekibinin 2009 ile 2018 arasında gelirleri sahte şekilde artırmak ve maliyetleri düşürmek için 'sahte' anlaşmalar kullandığına hükmetti.
Bu çok önemli açıklama, İngiltere'nin Prag'da sahaya çıkmasından sadece saatler önce geldi. Thomas Tuchel'in ekibi, Çekya karşısında Uluslar Ligi'nde rahat bir 2-0 galibiyet aldı ve Dünya Kupası sahibi İspanya'ya karşı alınan açılış yenilgisinin ardından toparlandı.
Kulüpleriyle ilgili son dakika haberine rağmen, City ikilisi Elliot Anderson ile Marc Guehi maça ilk 11'de başladı. Ev sahibi ekip, Pavel Sulc'un VAR incelemesinin ardından Anderson'a yaptığı geç müdahale nedeniyle kırmızı kart görmesi sonrası mücadelenin büyük bölümünü 10 kişi oynadı. Barcelona forveti Anthony Gordon devre arasından hemen sonra skoru açtı, Kane ise 69. dakikada sonuca noktayı koydu.
Kane ve Tuchel gündem yaratan haberi değerlendirdi
City kararıyla ilgili konunun takım içinde konuşulup konuşulmadığı sorulan Kane, bundan tamamen habersiz olduğunu kabul etti. "Dürüst olmak gerekirse, bugün haberi tam anlamıyla maçtan sonrasına kadar bilmiyordum" dedi. "Bütün gün telefonumdan uzaktaydım. Şu anda bununla ilgili yorum yapamam. Eminim önümüzdeki günlerde bu konu gündelik şekilde konuşulur. Ben her zaman söylüyorum, burada olduğumuzda İngiltere'yleyiz."
Golcü forvet, Anderson ile Guehi'nin kulüplerine döndüklerinde bu durumla ilgileneceğini söylerken takımın performansını da değerlendirdi. Kane, "Görev tamamlandı, profesyonel bir performanstı" dedi. "Bizim aklımız İngiltere'de ve o arkadaşlar geri döndüklerinde bununla tabii ki ilgilenecek. Bizim açımızdan ise her şey cumartesi günü Hırvatistan'la oynayacağımız maçla ilgili."
Bu arada Tuchel, City'den gelen oyuncularıyla ilgilenmediğini doğruladı. İkiliyle ilgilenmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda teknik direktör, "Hayır. Şimdi vicdan azabı duyuyorum" itirafında bulundu. "Aslında etmedim çünkü sadece burada ilgilenmemiz gereken her şeye ve takımı hazırlamaya odaklandım. Bu konuyla ilgili onlarla konuşmadım ve yorum da yapmayacağım.
"Bence Marc bugün, İspanya'ya karşı oynanan zorlu maçın ardından kesinlikle mükemmeldi. Verdiği tepki en üst düzeydeydi ve Elliot Anderson da iyi bir maç çıkardı."
City, ihraç tehdidi karşısında masum olduğunu savunuyor
İngiltere kampı uluslararası görevlere tamamen odaklanmayı sürdürürken, bağımsız komisyonun kararının ardından ortaya çıkan yankılar yurt içi gündeme damga vuracak. Premier League, olası yaptırımların sonraki bir duruşmada belirleneceğini açıkladı. Manchester ekibinin üst ligden ihraç edilmesinin gerçek bir ihtimal olduğu belirtiliyor.
City, masum olduğunu savunan bir açıklama zaten yayımladı ve 2 Ekim’deki son tarih öncesinde itirazda bulunması bekleniyor. Şimdilik Tuchel’in kadrosu, kendisini bu gürültüden başarıyla uzak tutmuş durumda.
İngiltere, odağını Hırvatistan sınavına çevirdi
İngiltere, cumartesi akşamı Hırvatistan ile oynayacağı kritik Uluslar Ligi karşılaşmasına hızla odaklanmak zorunda. Tuchel'in ivme oluşturmak ve İspanya'ya karşı alınan son yenilgiyi tamamen geride bırakmak istemesi nedeniyle, Prag'daki disiplinli performansın ve yenilenmeyen golün üzerine koymak büyük önem taşıyacak.
Hırvatistan deplasmanının ardından İngiltere, gelecek salı Wembley Stadyumu'nda Çekya ile rövanş niteliğindeki maçta karşı karşıya gelecek; Kane ve arkadaşları burada grup aşamasındaki konumlarını sağlamlaştırmayı umacak.
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