Premier League salı öğleden sonra bomba etkisi yaratan bir açıklama yaptı ve Manchester City'nin finansal kuralların ihlaline ilişkin tüm suçlamalardan suçlu bulunduğunu doğruladı. Bağımsız bir komisyon, Etihad ekibinin 2009 ile 2018 arasında gelirleri sahte şekilde artırmak ve maliyetleri düşürmek için 'sahte' anlaşmalar kullandığına hükmetti.

Bu çok önemli açıklama, İngiltere'nin Prag'da sahaya çıkmasından sadece saatler önce geldi. Thomas Tuchel'in ekibi, Çekya karşısında Uluslar Ligi'nde rahat bir 2-0 galibiyet aldı ve Dünya Kupası sahibi İspanya'ya karşı alınan açılış yenilgisinin ardından toparlandı.

Kulüpleriyle ilgili son dakika haberine rağmen, City ikilisi Elliot Anderson ile Marc Guehi maça ilk 11'de başladı. Ev sahibi ekip, Pavel Sulc'un VAR incelemesinin ardından Anderson'a yaptığı geç müdahale nedeniyle kırmızı kart görmesi sonrası mücadelenin büyük bölümünü 10 kişi oynadı. Barcelona forveti Anthony Gordon devre arasından hemen sonra skoru açtı, Kane ise 69. dakikada sonuca noktayı koydu.



