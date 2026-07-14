İngiltere kaptanı Harry Kane, Jude Bellingham ve Thomas Tuchel’in sert geçen röportajları hakkında konuştu; Kane, medyanın Dünya Kupası kadrosunda ‘bölünme’ yaratmaya çalıştığını iddia etti

Kane, kamuoyunda dolaşan olumsuz algıyı düzeltmek amacıyla BBC Sport’a verdiği röportajda takım arkadaşını hemen savundu. İngiltere kaptanı şöyle konuştu: “Böyle bir maç oynadıktan sonra, maçın bitiminden beş dakika sonra bir soru sorulduğunda ve o ne söylendiğini tam olarak bilmiyorken, Jude [Bellingham]’dan ne demesini bekliyorsunuz?

"Az önce zorlu bir mücadelenin içinden çıkmıştık. Böyle bir bölünme yaratmaya çalışmak kolaydır; bu, büyük turnuvalarda İngilizlerin sıkça yaptığı bir şey gibi görünüyor. Ama gerçekte tam tersi. Takım olarak bu noktaya gelmemizin sebebi, sadece oyuncular, teknik direktör ve teknik ekip değil, hepimizin tam bir birlikteliği. Bazen olaylar olduğundan daha abartılı gösteriliyor."