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İngiltere kaptanı Harry Kane, Jude Bellingham ve Thomas Tuchel’in sert geçen röportajları hakkında konuştu; Kane, medyanın Dünya Kupası kadrosunda ‘bölünme’ yaratmaya çalıştığını iddia etti
- Getty Images Sport
Maç sonrası açıklamalar ortalığı karıştırdı
Tuchel, İngiltere’nin “şanslı olduğunu” ve Norveç maçındaki takımının performansından “her açıdan” memnun olmadığını açıkça belirtmesinin ardından sahada gerginlik tırmandı. Teknik direktörünün sert değerlendirmesi sorulduğunda Bellingham soğuk bir yanıt verdi; bu durum, Norveç’e karşı 2-1’lik zorlu çeyrek final galibiyetinin ardından takım içi uyum konusunda medyada spekülasyonlara yol açtı.
Real Madrid'in orta saha oyuncusu, maç sonrası yapılan eleştirel açıklamalara sert bir tepki gösterdi: "Evet, neyse, ne olursa olsun. Sahada işler zor - zorlu bir görev bu." Bu ani sözlü gerginlik, Kane'i Arjantin maçı öncesinde artan söylentileri yatıştırmak amacıyla açıklama yapmaya zorladı.
- Getty Images Sport
Kaptan, medyadaki anlatıyı sert bir şekilde eleştirdi
Kane, kamuoyunda dolaşan olumsuz algıyı düzeltmek amacıyla BBC Sport’a verdiği röportajda takım arkadaşını hemen savundu. İngiltere kaptanı şöyle konuştu: “Böyle bir maç oynadıktan sonra, maçın bitiminden beş dakika sonra bir soru sorulduğunda ve o ne söylendiğini tam olarak bilmiyorken, Jude [Bellingham]’dan ne demesini bekliyorsunuz?
"Az önce zorlu bir mücadelenin içinden çıkmıştık. Böyle bir bölünme yaratmaya çalışmak kolaydır; bu, büyük turnuvalarda İngilizlerin sıkça yaptığı bir şey gibi görünüyor. Ama gerçekte tam tersi. Takım olarak bu noktaya gelmemizin sebebi, sadece oyuncular, teknik direktör ve teknik ekip değil, hepimizin tam bir birlikteliği. Bazen olaylar olduğundan daha abartılı gösteriliyor."
Forvet, Tuchel’in yaklaşımını övdü
Tuchel ile selefi Sir Gareth Southgate arasındaki yönetim tarzlarındaki keskin zıtlık, Miami’deki maç sonrası yaşanan tartışmanın ardından yoğun bir şekilde mercek altına alındı. Ancak Kane, Tuchel’in talimatlarının tamamen samimi ve doğaçlama olması nedeniyle takımın, onun açık sözlülüğünü ve dürüstlüğünü büyük ölçüde takdir ettiğini vurguladı.
Kane, Alman teknik direktörün şeffaf yaklaşımını övgüyle karşıladı: "O [Tuchel] duygularını açıkça gösterir ve insanlar bunu takdir eder. Konuştuğunda sözleri asla önceden yazılmış değildir. Onu o yapan da budur. Bu davranışları doğal geldiğinde ona inanırsınız, söylediklerine inanırsınız, yaklaşımına inanırsınız. O, bir nedenden ötürü dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biridir. Bunu anlıyoruz. Son iki yılda onu tanıdık ve onu neyin mutlu ettiğini biliyoruz."
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Üç Aslan, son şampiyonla karşı karşıya gelecek
Tuchel’in oyuncuları, Çarşamba günü Atlanta Stadyumu’nda son dünya şampiyonu Arjantin ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, şimdi önlerinde devasa bir sınav bekliyor. İngiltere, tüm turnuvalarda sekiz maçlık etkileyici bir yenilmezlik serisine sahip olsa da, 13 maçlık müthiş bir galibiyet serisi yakalayan Albiceleste karşısında son derece tetikte olmalı.
Bu klasik uluslararası karşılaşma, şu anda Kylian Mbappé ile birlikte sekiz golle turnuvanın gol krallığı sıralamasında zirvede yer alan Lionel Messi’yi durdurmaya çalışan Üç Aslanlar’ın savunma hattı için nihai bir sınav niteliğinde olacak.
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