İngiltere kaptanı Harry Kane’in Gana ile berabere kaldıkları maçta büyük turnuvalarda şok edici bir düşüş yaşamasının ardından Thomas Tuchel, Kane hakkında konuştu

Salı günkü karşılaşmanın istatistikleri, İngiltere kaptanı için iç karartıcı bir tablo çiziyor. Carlos Queiroz’un yönettiği derin savunma bloğu karşısında boğulan Kane, Gana karşısında gerçek bir etki yaratmakta zorlandı. Opta’ya göre, Kane sadece 19 top dokunuşu kaydetti; bu, İngiltere formasıyla 90 dakika boyunca sahada kaldığı büyük turnuva maçlarında şimdiye kadar kaydettiği en düşük rakam. İngiltere’nin yaratıcı yıldızlarının önü defalarca kesildiği için pas alamadığı açıkça görülüyordu. Kane maçın sonlarında kısa süreli bir fırsat yakaladı, ancak topu üstten dışarı attı.

Taktiksel baskı ve maçın sonlarındaki bu kaçırılan gol hakkında konuşan Alman teknik direktör şunları söyledi: "Onun oyuna istediğimiz kadar dahil olamadı ama fark gerçekten çok azdı. İki stoperimiz oyun kurmaktan sorumluydu ve bu durumda pratikte 8'e karşı 10 oynuyorduk. Boşluk bulmak zordu. Eline geçen az sayıdaki fırsatlarda da şanssızlık yaşadı. Son pozisyon normalde net bir gol olacaktı ve bize hak ettiğimiz galibiyeti getirecekti."

Forvet oyuncusuna yeterince pas gelmemesi ve tek net fırsatını gole çevirememesi nedeniyle, kaptanın genel olarak oyuna yeterince dahil olamaması, maçın son dakikalarında onun yerine daha dinç bir oyuncunun oyuna girip girmeyeceği konusunda soru işaretleri yarattı.