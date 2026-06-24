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İngiltere kaptanı Harry Kane’in Gana ile berabere kaldıkları maçta büyük turnuvalarda şok edici bir düşüş yaşamasının ardından Thomas Tuchel, Kane hakkında konuştu
Tuchel kaptanının arkasında duruyor
Topun yaklaşık yüzde 80’sine sahip olmasına rağmen İngiltere skoru açamadı ve Kane maç boyunca büyük ölçüde göze çarpmadı. Bayern Münih’li forvet oyuncusuna olan bağımlılığı sorulduğunda Tuchel, yıldız oyuncusunun takım için önemine ilişkin kararlı tavrını sürdürdü.
"Arjantin [Lionel] Messi'ye, Fransa da [Kylian] Mbappé'ye çok mu fazla güveniyor? Durum neyse o," dedi Tuchel maçın ardından gazetecilere. "Onlar dünya klasında oyuncular ve her zamanki gibi işlerini yapıyorlar. Herkes elinden geleni yapıyor ve ilk maçta üç farklı golcümüz vardı. Harry'ye güvenmek gayet doğal bir şey çünkü o bu sorumluluğu seviyor ve üstleniyor... Harry’ye güveniyoruz çünkü güvenebiliriz, o bizim forvetimiz ama ona aşırı güvenmiyoruz.”
- Getty Images Sport
Kane için turnuva tarihindeki en düşük skor
Salı günkü karşılaşmanın istatistikleri, İngiltere kaptanı için iç karartıcı bir tablo çiziyor. Carlos Queiroz’un yönettiği derin savunma bloğu karşısında boğulan Kane, Gana karşısında gerçek bir etki yaratmakta zorlandı. Opta’ya göre, Kane sadece 19 top dokunuşu kaydetti; bu, İngiltere formasıyla 90 dakika boyunca sahada kaldığı büyük turnuva maçlarında şimdiye kadar kaydettiği en düşük rakam. İngiltere’nin yaratıcı yıldızlarının önü defalarca kesildiği için pas alamadığı açıkça görülüyordu. Kane maçın sonlarında kısa süreli bir fırsat yakaladı, ancak topu üstten dışarı attı.
Taktiksel baskı ve maçın sonlarındaki bu kaçırılan gol hakkında konuşan Alman teknik direktör şunları söyledi: "Onun oyuna istediğimiz kadar dahil olamadı ama fark gerçekten çok azdı. İki stoperimiz oyun kurmaktan sorumluydu ve bu durumda pratikte 8'e karşı 10 oynuyorduk. Boşluk bulmak zordu. Eline geçen az sayıdaki fırsatlarda da şanssızlık yaşadı. Son pozisyon normalde net bir gol olacaktı ve bize hak ettiğimiz galibiyeti getirecekti."
Forvet oyuncusuna yeterince pas gelmemesi ve tek net fırsatını gole çevirememesi nedeniyle, kaptanın genel olarak oyuna yeterince dahil olamaması, maçın son dakikalarında onun yerine daha dinç bir oyuncunun oyuna girip girmeyeceği konusunda soru işaretleri yarattı.
Toney ya da Watkins’e yer yok
Gol eksikliğine rağmen Tuchel, diğer forvet seçeneklerini kullanmaktan kaçındı ve Ivan Toney ile Ollie Watkins’i üst üste ikinci maçta da yedek kulübesinde bıraktı. Kane’i maçın sonuna kadar sahada tutma kararı, teknik direktörün kasıtlı bir tercihiydi; teknik direktör, maçın farklı bir profile ihtiyaç duyduğu bir anda bile 9 numaralı oyuncusunu değiştirme fikrini alaycı bir tavırla reddetti.
Diğer forvetlerini neden sahaya sürmediğini sorulduğunda Tuchel, açık sözlü bir yanıt verdi: “Maç 0-0’da tıkanmışken Harry Kane’i değiştirmek mi?! Harry’yi oyundan çıkarmak mı?” Bukayo Saka ve Marcus Rashford oyuna girerken, yedek forvetler sahaya çıkmadı. Tuchel daha sonra, Panama ile oynanacak maçın forvet rotasyonu için bir fırsat sunup sunmayacağı konusunda “hiçbir fikri olmadığını” itiraf etti.
- Getty Images Sport
Hayranlara sabır çağrısı
İngiltere, Hırvatistan’ı 4-2 yenerek aldığı açılış galibiyetinin ardından L Grubu’nun zirvesinde yer almaya devam ederken, Tuchel taraftarlara paniğe kapılmamalarını çağrısında bulunuyor. Gillette Stadyumu’ndaki atmosfer, gol gelmeden geçen dakikalarla birlikte biraz gerginleşti; ancak teknik direktör, grubun zorluğuna saygı gösterilmesi gerektiğini vurguluyor.
"Bu uzun bir turnuva," diye ekledi Tuchel. "Oyuncularımız her şeyi denedi ve yine doğru enerjiyle oynadılar. Bunun çok zor bir maç olduğunu biliyorum ve bu durumda, bir takım bu derin blok karşısında oynamaya ve koşmaya çalışırsa, boşluklar bulamazsınız ve gol fırsatları yaratmak zorlaşır; izlemesi zor olabilir ve iki takımın daha açık bir maçta galibiyet için mücadele ettiği kadar heyecan verici olmaz. Bunun farkındayız. Her zaman taraftarlarımızı eğlendirmeye çalışıyoruz. Bugün zordu, umarım inançlarını kaybetmezler."