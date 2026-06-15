Getty Images Sport
Çeviri:
İngiltere kaptanı Harry Kane, Dünya Kupası maçı öncesinde Hırvat rakibi tarafından "oyunun ustası" olarak nitelendirildi
İngiltere kaptanına büyük övgü
Kane, Bayern Münih’te sadece 51 maçta 61 gol atarak geçirdiği olağanüstü bir sezonun ardından turnuvaya katılıyor. Thomas Tuchel’in Three Lions’ı Dallas’ta L Grubu’nun açılış maçına çıkaracağı bu dönemde, 32 yaşındaki oyuncunun oluşturduğu tehdidin farkında olan rakipler, Kane’in bu acımasız verimliliğini gözden kaçırmıyor.
Hırvatistan'ın savunma oyuncusu Caleta-Car, bu forvetin o maçlarda gol atamamış olmasına rağmen, önceki karşılaşmalarda sergilediği çok yönlü yeteneklerinden çok etkilendiğini itiraf ediyor. Caleta-Car, "Kane, Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere ile oynadığımız maçta gol atamamış olsa da beni çok etkiledi" dedi. "Hareketleri ve pozisyon alışı... Onun oyunun ustası olduğunu ve ne yaptığını çok iyi bildiğini açıkça görebilirsiniz."
- Getty Images Sport
Ruhsal yaralar ve turnuva hayal kırıklıkları
Kane’in bireysel istatistikleri, 114 milli maçta attığı 79 golle İngiltere’nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olması da dahil olmak üzere rakipsiz olsa da, milli kariyeri kıl payı kaçırılan fırsatlarla şekillenmiştir. İtalya ve İspanya’ya karşı üst üste iki Avrupa Şampiyonası finalinde yenilginin yükünü omuzlarında taşımış, ayrıca bu haftaki rakibine karşı 2018 Dünya Kupası yarı finalinde acı bir şekilde elenmiştir.
Bu hayal kırıklıklarına rağmen Kane, ABD'deki hayatına hızla uyum sağlamış görünüyor ve yakın zamanda Yeni Zelanda ile oynanan hazırlık maçında galibiyet golünü attı. Ancak turnuva öncesi hazırlıklar tamamen sorunsuz geçmedi, çünkü kaptanın özel yapım futbol ayakkabılarının, takımın Kansas City'ye varışının ardından takım aracından çalındığı bildirildi.
Hırvatistan savunma savaşına hazırlanıyor
2022 Katar Dünya Kupası’nda üçüncü olan tecrübeli Hırvatistan kadrosu, Teksas’ta kendilerini bekleyen zorlu göremin farkında. Eski Southampton savunmacısı Caleta-Car, İngiltere’yi durdurmanın anahtarının takım disiplini ve Kane’in hatlar arasında hareket etmesi için ihtiyaç duyduğu boşluğu kapatmakta yattığına inanıyor.
Defans oyuncusu, "En önemli şey, hazırlık sürecinde üzerinde çalıştığımız her şeyi sahaya yansıtmak ve teknik direktörün tüm fikirlerini uygulamaya çalışmak" dedi. "Takım hazır ve zorlu bir maça çıkacağız. Onlara fazla alan vermemeliyiz çünkü tek bir hareketle maçı belirleyebilecek kaliteli oyunculara sahipler. Ancak biz hazırız ve ilk maçı sabırsızlıkla bekliyoruz."
- Getty Images Sport
Teksas'ta tarih tekerrür ediyor
İngiltere ve Hırvatistan, son on yıldır büyük turnuvalarda ateşli bir rekabet içinde. Vatreni altı yıl önce Rusya’da Üç Aslanlar’ın hayallerini sona erdirmiş olsa da, İngiltere Euro 2020 grup aşamasında Wembley’de 1-0’lık galibiyetle bir nebze intikamını aldı. Dallas’ta oynanacak bu son karşılaşma, Gana ve Panama’nın da yer aldığı L Grubu’nun gidişatını belirleyecek.
Zlatko Dalic'in takımı, orta sahadaki dirençli oyunuyla ve teknik kalitesiyle tanınıyor, ancak Tuchel yönetiminde her zamankinden daha güçlü görünen Kane liderliğindeki hücumu durdurmak için bu deneyimin her bir parçasına ihtiyaç duyacak.