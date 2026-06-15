İngiltere kaptanı Harry Kane, Dünya Kupası maçı öncesinde Hırvat rakibi tarafından "oyunun ustası" olarak nitelendirildi

Kane’in bireysel istatistikleri, 114 milli maçta attığı 79 golle İngiltere’nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olması da dahil olmak üzere rakipsiz olsa da, milli kariyeri kıl payı kaçırılan fırsatlarla şekillenmiştir. İtalya ve İspanya’ya karşı üst üste iki Avrupa Şampiyonası finalinde yenilginin yükünü omuzlarında taşımış, ayrıca bu haftaki rakibine karşı 2018 Dünya Kupası yarı finalinde acı bir şekilde elenmiştir.

Bu hayal kırıklıklarına rağmen Kane, ABD'deki hayatına hızla uyum sağlamış görünüyor ve yakın zamanda Yeni Zelanda ile oynanan hazırlık maçında galibiyet golünü attı. Ancak turnuva öncesi hazırlıklar tamamen sorunsuz geçmedi, çünkü kaptanın özel yapım futbol ayakkabılarının, takımın Kansas City'ye varışının ardından takım aracından çalındığı bildirildi.



