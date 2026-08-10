İngiltere kaptanının Bayern ile mevcut sözleşmesinde son 12 aya girildi, ancak Allianz Arena'dan ayrılmanın bir yolunu aradığına dair tüm endişeler son haberlerle hızla giderildi. Haberlere göre Kane, sezon öncesi hazırlıkları için dönüşünün ardından bu hafta sözleşme uzatma konusunda Alman deviyle görüşmeler yapacak.

Yıllık 21,5 milyon £ değerinde olduğu belirtilen Kane'in mevcut sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldı ve tüm taraflar şartları uzatma konusunda istekli. Yeni sezon yaklaşırken kulüp, yıldız oyuncusunun sözleşme durumuna ilişkin gereksiz dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmak istiyor ve odağın hem yurt içinde hem de Avrupa sahnesinde yeniden üstünlük kurmaya tamamen yönelmesini amaçlıyor.