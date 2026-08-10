AFP
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İngiltere kaptanı Harry Kane, Bayern Münih ile yeni uzun vadeli sözleşme için Tottenham'a dönüşü geri çevirmeye hazırlanıyor
Kane, Bavyera'da uzun vadeli kalışa hazırlanıyor
İngiltere kaptanının Bayern ile mevcut sözleşmesinde son 12 aya girildi, ancak Allianz Arena'dan ayrılmanın bir yolunu aradığına dair tüm endişeler son haberlerle hızla giderildi. Haberlere göre Kane, sezon öncesi hazırlıkları için dönüşünün ardından bu hafta sözleşme uzatma konusunda Alman deviyle görüşmeler yapacak.
Yıllık 21,5 milyon £ değerinde olduğu belirtilen Kane'in mevcut sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldı ve tüm taraflar şartları uzatma konusunda istekli. Yeni sezon yaklaşırken kulüp, yıldız oyuncusunun sözleşme durumuna ilişkin gereksiz dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmak istiyor ve odağın hem yurt içinde hem de Avrupa sahnesinde yeniden üstünlük kurmaya tamamen yönelmesini amaçlıyor.
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Masada yeni bir üç yıllık sözleşme var
The Times'a göre, Kane'e 36 yaşına girmesine bir ay kala sona erecek yeni üç yıllık bir sözleşme teklif edilecek. Böyle bir taahhüt, hem oyuncu hem de kulüp adına önemli bir niyet beyanı anlamına gelirken, Kane'in görkemli kariyerinin zirvede kalan yıllarını fiilen kapsayacak.
Bazı çevrelerde, Kane'in Bayern'le büyük kupalar kazandıktan sonra eski kulübü Tottenham'ın da adaylar arasında bulunduğu bir senaryoda Premier League'e dönüşü değerlendireceği öne sürülüyordu. "Eve dönen kral" anlatısı, futbolseverleri sık sık cezbeden bir hikâye ve birçok kişi Kane'in başladığı işi bitirmek için eninde sonunda Londra'ya döneceğini düşünüyordu. Ancak Almanya'daki başarısının gerçekliği bu öncelikleri değiştirdi.
Shearer rekoru ikinci planda kalıyor
Kane, Alan Shearer'ın 260 gollük tüm zamanların Premier League gol rekorunun hâlâ sadece 47 gol uzağında. Yıllar boyunca Shearer'ın bu dönüm noktası niteliğindeki rekorunun peşinden gitmek, Kane'in İngiltere'deki kariyerindeki başlıca motivasyonlardan biri olarak görülüyordu ve birçok istatistikçi onun bu rekoru kırmasının bir “olup olmayacağı” değil, “ne zaman olacağı” meselesi olduğuna inanıyordu.
Ancak iki Bundesliga şampiyonluğu kazanan Kane, bunun yerine Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya öncelik veriyor ve Bayern'in bunu başarabilecek kapasitede olduğuna inanıyor. 2019'da Tottenham ile bu kupayı kazanmaya yaklaşan Kane için prestijli Avrupa kupası hâlâ nihai hedef konumunda. Kane, Bavyera devini dünya futbolunda turnuvanın kritik aşamalarında her sezon istikrarlı şekilde mücadele etme garantili platformunu sunan sayılı kulüplerden biri olarak görüyor.
- Getty Images
Bavyera'da Ballon d'Or hedefleri
Kane, geçen sezon Bayern formasıyla tüm kulvarlarda 51 maçta 61 gol attı ve Bavyera'daki üç yılında toplam gol sayısını 146'ya çıkardı. Bu çarpıcı rakamlar, onu oyunun en büyük bireysel ödülleri için güçlü biçimde gündeme taşıdı. 33 yaşındaki oyuncu, ekim ayında Londra'da verilecek Ballon d’Or'u kazanmanın da şu anki favorisi konumunda. Ligde ve milli takımda bu kadar yüksek performans seviyesini koruyabilmesi, Spurs düzeninin dışında zorlanabileceğini öne süren eleştirmenleri susturdu.
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