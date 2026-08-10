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İngiltere kaptanı Harry Kane, Bayern Münih ile yeni uzun vadeli sözleşme için Tottenham'a dönüşü geri çevirmeye hazırlanıyor

Transfers
H. Kane
Bayern Münih
Bundesliga
Tottenham Hotspur
Premier Lig

Harry Kane, uzun vadeli geleceğini Bayern Münih'e bağlamaya hazırlanıyor; İngiltere kaptanı yeni bir sözleşme uzatması için resmî görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Golcü forvetin, Premier League'e ya da eski kulübü Tottenham Hotspur'a olası herhangi bir dönüş ihtimalini fiilen sona erdirecek şartlarda anlaşmayı tamamlaması bekleniyor.

  • Kane, Bavyera'da uzun vadeli kalışa hazırlanıyor

    İngiltere kaptanının Bayern ile mevcut sözleşmesinde son 12 aya girildi, ancak Allianz Arena'dan ayrılmanın bir yolunu aradığına dair tüm endişeler son haberlerle hızla giderildi. Haberlere göre Kane, sezon öncesi hazırlıkları için dönüşünün ardından bu hafta sözleşme uzatma konusunda Alman deviyle görüşmeler yapacak.

    Yıllık 21,5 milyon £ değerinde olduğu belirtilen Kane'in mevcut sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldı ve tüm taraflar şartları uzatma konusunda istekli. Yeni sezon yaklaşırken kulüp, yıldız oyuncusunun sözleşme durumuna ilişkin gereksiz dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmak istiyor ve odağın hem yurt içinde hem de Avrupa sahnesinde yeniden üstünlük kurmaya tamamen yönelmesini amaçlıyor.

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  • Harry KaneGetty Images

    Masada yeni bir üç yıllık sözleşme var

    The Times'a göre, Kane'e 36 yaşına girmesine bir ay kala sona erecek yeni üç yıllık bir sözleşme teklif edilecek. Böyle bir taahhüt, hem oyuncu hem de kulüp adına önemli bir niyet beyanı anlamına gelirken, Kane'in görkemli kariyerinin zirvede kalan yıllarını fiilen kapsayacak.

    Bazı çevrelerde, Kane'in Bayern'le büyük kupalar kazandıktan sonra eski kulübü Tottenham'ın da adaylar arasında bulunduğu bir senaryoda Premier League'e dönüşü değerlendireceği öne sürülüyordu. "Eve dönen kral" anlatısı, futbolseverleri sık sık cezbeden bir hikâye ve birçok kişi Kane'in başladığı işi bitirmek için eninde sonunda Londra'ya döneceğini düşünüyordu. Ancak Almanya'daki başarısının gerçekliği bu öncelikleri değiştirdi.

  • Shearer rekoru ikinci planda kalıyor

    Kane, Alan Shearer'ın 260 gollük tüm zamanların Premier League gol rekorunun hâlâ sadece 47 gol uzağında. Yıllar boyunca Shearer'ın bu dönüm noktası niteliğindeki rekorunun peşinden gitmek, Kane'in İngiltere'deki kariyerindeki başlıca motivasyonlardan biri olarak görülüyordu ve birçok istatistikçi onun bu rekoru kırmasının bir “olup olmayacağı” değil, “ne zaman olacağı” meselesi olduğuna inanıyordu.

    Ancak iki Bundesliga şampiyonluğu kazanan Kane, bunun yerine Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya öncelik veriyor ve Bayern'in bunu başarabilecek kapasitede olduğuna inanıyor. 2019'da Tottenham ile bu kupayı kazanmaya yaklaşan Kane için prestijli Avrupa kupası hâlâ nihai hedef konumunda. Kane, Bavyera devini dünya futbolunda turnuvanın kritik aşamalarında her sezon istikrarlı şekilde mücadele etme garantili platformunu sunan sayılı kulüplerden biri olarak görüyor.

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  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    Bavyera'da Ballon d'Or hedefleri

    Kane, geçen sezon Bayern formasıyla tüm kulvarlarda 51 maçta 61 gol attı ve Bavyera'daki üç yılında toplam gol sayısını 146'ya çıkardı. Bu çarpıcı rakamlar, onu oyunun en büyük bireysel ödülleri için güçlü biçimde gündeme taşıdı. 33 yaşındaki oyuncu, ekim ayında Londra'da verilecek Ballon d’Or'u kazanmanın da şu anki favorisi konumunda. Ligde ve milli takımda bu kadar yüksek performans seviyesini koruyabilmesi, Spurs düzeninin dışında zorlanabileceğini öne süren eleştirmenleri susturdu.

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