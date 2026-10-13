İngiltere kadın millî takımının tüm zamanların en golcüleri: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway ve takımın en iyi bitiricileri

Ancak Smith'in İngiltere kadın millî takımının tüm zamanların gol krallığı listesindeki zirvedeki yerini Kasım 2021'de Ellen White aldı. EURO 2022 zaferinin ardından futbolu bırakan eski Manchester City yıldızı, artık geçilmesi gereken isim. White, şu anda İngiltere kadrosunda yer alan tüm oyuncuların yaklaşık 13 gol önünde olsa da rekoruna yaklaşan birkaç isim var.

White'a en yakın isim Beth Mead. Georgia Stanway ise 2025 ve 2026'da sergilediği olağanüstü gol performansıyla tüm zamanların listesinde yükselerek rekor için iddiasını ortaya koyuyor. Alessia Russo da özellikle İngiltere'nin ilk 11'deki santrforu olarak ciddi bir tehdit oluşturuyor. Russo artık ilk 10'da.

Peki Mead, Stanway ve Russo'nun peşinden koştuğu rekorlar kimlere ait? Listede daha da yükselmelerine kaç gol kaldı? İngiltere formasıyla yıllar içinde en çok gol atan oyuncular kimler? GOAL, İngiltere kadın millî takımının tüm zamanların en golcü isimlerini sıralıyor...