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Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai
Çeviri:

İngiltere kadın millî takımının tüm zamanların en golcüleri: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway ve takımın en iyi bitiricileri

İngiltere
Women's football
World Cup
Women's EURO
A. Russo
G. Stanway
B. Mead

İngiltere kadın millî takımı her zaman çok iyi golcülere sahip oldu. Sarina Wiegman yönetiminde üst üste iki Avrupa Şampiyonası'nı kazanıp ilk kez Kadınlar Dünya Kupası finaline çıkarak bugünkü gibi güçlü bir şampiyonluk adayına dönüşmeden önce bile hücum hattında olağanüstü yetenekleri vardı. Takımın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak yaygın biçimde kabul edilen Arsenal efsanesi Kelly Smith, bunun en çarpıcı örneklerinden biriydi.

Ancak Smith'in İngiltere kadın millî takımının tüm zamanların gol krallığı listesindeki zirvedeki yerini Kasım 2021'de Ellen White aldı. EURO 2022 zaferinin ardından futbolu bırakan eski Manchester City yıldızı, artık geçilmesi gereken isim. White, şu anda İngiltere kadrosunda yer alan tüm oyuncuların yaklaşık 13 gol önünde olsa da rekoruna yaklaşan birkaç isim var.

White'a en yakın isim Beth Mead. Georgia Stanway ise 2025 ve 2026'da sergilediği olağanüstü gol performansıyla tüm zamanların listesinde yükselerek rekor için iddiasını ortaya koyuyor. Alessia Russo da özellikle İngiltere'nin ilk 11'deki santrforu olarak ciddi bir tehdit oluşturuyor. Russo artık ilk 10'da.

Peki Mead, Stanway ve Russo'nun peşinden koştuğu rekorlar kimlere ait? Listede daha da yükselmelerine kaç gol kaldı? İngiltere formasıyla yıllar içinde en çok gol atan oyuncular kimler? GOAL, İngiltere kadın millî takımının tüm zamanların en golcü isimlerini sıralıyor...

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =8. Karen Carney (33 gol)

    Bu listedeki forvet olmayan bir diğer oyuncu Karen Carney, 14 yıl boyunca uluslararası futbolda bireysel yeteneğiyle fark yarattı. Bu sürede attığı 33 golle İngiltere kadın millî takımı tarihinin en golcü yedinci oyuncusu unvanını paylaştı. Bu gollerin ikisini, finalde Almanya'ya yenildikleri maçta attığı gol de dâhil olmak üzere, İngiltere'nin 2009 Avrupa Şampiyonası'ndaki etkileyici serüveninde kaydetti. Takımının 2015'te Kadınlar Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez yarı finale yükseldiği süreçte de iki gol attı.

  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =8. Eniola Aluko (33 gol)

    Bu listedeki ikinci gerçek forvet olan Eniola Aluko, 13 yıllık İngiltere kariyerinde Carney’den 39 maç daha az oynamasına rağmen 33 gol attı. Bu gollerin üçü, Aluko’nun ev sahibi Finlandiya’ya karşı kazanılan çeyrek final maçında galibiyet golü de dâhil olmak üzere iki kez fileleri havalandırdığı 2009 Avrupa Şampiyonası’nda geldi. Aluko, turnuvanın grup aşamasında Rusya’ya karşı daha önce alınan bir başka dramatik 3-2’lik galibiyette de kritik bir gol atmıştı.

  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    =8. Alessia Russo (33 gol)

    Alessia Russo, nisan ayında İzlanda karşısında alınan 1-0'lık galibiyette attığı golle İngiltere kadın millî takımı tarihinin en golcü 10 oyuncusu arasına girdi ve o tarihten bu yana sıralamada daha da yükseldi. Gol ortalaması da dikkat çekici: Bu listedeki yalnızca dört oyuncunun ortalaması onunkinden daha iyi. Yunanistan karşısında attığı iki golden biri olan son golü, İngiltere formasıyla çıktığı yalnızca 69. maçındaki 33. golüydü.

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  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    7. Georgia Stanway (35 gol)

    Georgia Stanway'in İngiltere formasıyla gol rekoru, forvet değil orta saha oyuncusu olduğu düşünüldüğünde özellikle dikkat çekici. 95 maçta 35 gol atan Stanway, 21 asistle de gole katkı istatistiğini etkileyici bir seviyeye taşıdı. Son aylarda kale önünde gösterdiği performans, onu İngiltere tarihinin en iyi bitiricileri arasına soktu. Üstelik henüz 27 yaşında olduğu için bu listede çok daha yukarılara çıkabilir.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    =5. Fara Williams (40 gol)

    İngiltere kadın millî takımının tarihindeki en çok forma giyen oyuncusu Fara Williams, 18 yıllık millî takım kariyerinde pek çok gol de attı. Bunların en unutulmazı kuşkusuz son golüydü: 2015 Dünya Kupası'nda penaltıdan attığı bu gol, İngiltere'ye Almanya karşısındaki ilk galibiyetini ve üçüncülüğü getirdi. Ancak bu, Williams'ın büyük turnuvalarda attığı sekiz golünden yalnızca biriydi. İlkini ise yaklaşık 10 yıl önce, İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı Euro 2005'te, Blackburn Rovers'ın Ewood Park stadında Danimarka'ya karşı atmıştı.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    =5. Beth Mead (40 gol)

    Bu listede Beth Mead'den daha iyi maç başına gol ortalamasına sahip kimse yok. Kanat oyuncusu, kariyerinin bu aşamasında İngiltere formasıyla yaklaşık iki maçta bir gol atıyor. Mead, 81 maçta 40 gol kaydetti; bunların altısını İngiltere'nin 2022 Avrupa Şampiyonası zaferinde atarak turnuvanın Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Listede kendisinden üst sıradaki oyuncularla arasındaki gol farkı az olduğu için 30 yaşındaki futbolcu, kariyerini beşinciliği paylaştığı sıranın çok daha üstünde tamamlayabilir.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. Karen Walker (41 gol)

    Bu listede maç başına gol ortalaması Karen Walker'dan daha yüksek olan tek isim Mead. İngiltere kariyerine 1988'de başlayan Walker, 2003'te millî takımı bırakana kadar 86 maçta 41 gol attı. Bu gollerin belki de en dikkat çekicisi, 1995 Kadınlar Dünya Kupası'nda geldi. Walker, İngiltere'yi Nijerya karşısında 2-1 öne geçirdiği grup maçının kazanılmasına katkı sağladı; İngiltere de turnuvaya ilk katılışında çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. Kerry Davis (43 gol)

    Walker ile aynı etkileyici maç başına 0,48 gol ortalamasına sahip olan Kerry Davis, İngiltere formasıyla çıktığı 90 maçta 43 gol atarak bu listede ikinci sırada yer alıyor. İngiltere kadın millî takımında forma giyen ilk siyah kadın olan Davis, ilk maçına 1982'de çıktı. Savunmada ve orta sahada da oynamasına rağmen dikkat çekici bir hızla gol atmayı sürdürdü. Davis'in İngiltere kadın millî takımıyla son maçından yaklaşık 14 yıl sonra, 2012'de Kelly Smith onu geçene kadar takımın tüm zamanların en golcü oyuncusuydu.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. Kelly Smith (46 gol)

    İngiltere kadın millî takımının gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak geniş çevrelerce kabul edilen Smith, Şubat 2012'de Finlandiya'ya karşı attığı golle Davis'in gol sayısını geçtikten sonra dokuz yıl boyunca İngiltere'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını elinde tuttu. Forvet, futbolu 46 millî takım golüyle bırakmadan önce ülkesi adına iki gol daha attı: Birini aynı maçta, diğerini ise bir yıl sonra İskoçya'ya karşı kaydetti.

    Smith'in en çok hatırlanan golleri, ardından gelen gol sevinci nedeniyle 2007 Kadınlar Dünya Kupası'nda attıkları oldu. İngiltere'nin turnuvadaki ilk maçında Japonya'ya karşı gol attıktan sonra kramponunu çıkarıp öpen Smith, ikonik hâle gelecek bir görüntüye imza attı.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. Ellen White (52 gol)

    Ellen White, Eylül 2021'de Letonya'ya karşı hat-trick yaparak İngiltere kadın millî takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. O gece attığı ilk golle Smith'in gol sayısını yakaladı, sonraki iki golüyle de zirveye tek başına yerleşti. White, İngiltere'nin Euro 2022 zaferinin ardından futbolu bırakmadan önce dört gol daha atarak rekorunu geliştirdi ve 113 maçta 52 gole ulaştı. Forvet, o yaz iki gol attı. Büyük turnuvalarda ise toplam 10 gol kaydetti; bunların altısını 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda atarak Bronz Top ödülünü kazandı.