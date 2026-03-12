Goal.com
Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai

Çeviri:

İngiltere kadın milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncuları: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway ve Lionesses'in en iyi golcüleri

İngiltere'nin Lionesses takımı her zaman harika golcülere sahip olmuştur. Takım, Sarina Wiegman yönetiminde arka arkaya Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak ve ilk Kadınlar Dünya Kupası finaline ulaşarak şu anki gibi büyük bir rakip haline gelmeden önce bile, Arsenal'in ikonik oyuncusu Kelly Smith gibi inanılmaz hücum yeteneklerine sahipti. Kelly Smith, Lionesses'in gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak kabul edilmektedir.

Ancak Smith'in İngiltere kadın milli takımının tüm zamanların en çok gol atan oyuncuları sıralamasındaki yeri, Kasım 2021'de Ellen White tarafından ele geçirildi ve şimdi Euro 2022 zaferinin ardından emekli olan eski Manchester City yıldızı, geçilmesi gereken oyuncu konumunda. O, mevcut Lioness oyuncularından 13 gol farkla önde, ancak onun rekoruna meydan okumak için sıralamada yükselen birkaç rakip var.

Beth Mead en yakın rakip ve şimdi Georgia Stanway da 2026'nın ilk iki maçında attığı üç golle tüm zamanların gol krallığı sıralamasında dokuzuncu sıraya yükselerek iddiasını ortaya koyuyor. Alessia Russo da, özellikle Lionesses'in ilk on birinde oynayan bir forvet olarak, gerçek bir tehdit oluşturuyor. O, ilk 10'a sadece bir gol uzaklıkta.

Peki, Mead, Stanway ve Russo'nun peşinde olduğu rekorları elinde tutan oyuncular kimler? Sıralamada daha yukarı çıkmak için ne kadar gerideler? Ve yıllar boyunca İngiltere için en çok gol atan oyuncular kimler? GOAL, Lionesses'in tüm zamanların en golcü oyuncularını inceliyor...

  • Marieanne Spacey England Women coach 2014Getty Images

    10. Marieanne Spacey (30 gol)

    Lionesses'in teknik kadrosunda ve daha sonra Southampton'da başarılı bir koçluk kariyeri yapmadan önce, Marieanne Spacey milli takımının tarihindeki en büyük golcülerden biriydi. 1984 yılında ilk kez sahneye çıkan Spacey, hücumun odak noktası olmak yerine merkez forvet pozisyonunda oynasa da 94 maçta 30 gol attı. Lionesses'in tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Spacey, hala en çok gol atan 10 oyuncu arasında yer alıyor. 1990 yılında Wembley Stadyumu'nda İskoçya'ya attığı gol, en ünlü gollerinden biri olarak kabul ediliyor.

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    9. Georgia Stanway (32 gol)

    Georgia Stanway'in İngiltere için attığı gol sayısı, özellikle bir forvet değil orta saha oyuncusu olduğu düşünüldüğünde, olağanüstü bir başarıdır. 89 maçta 32 gol attı ve buna ek olarak 20 asistle gol katkısı inanılmaz derecede etkileyici. Lionesses'in 2026'daki ilk iki maçında üç gol atan Stanway, takımın en golcü oyuncuları arasında dokuzuncu sıraya yükseldi ve henüz 27 yaşında olduğu için daha da yukarı çıkabilir.

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =7. Karen Carney (33 gol)

    Bu listede yer alan bir diğer forvet olmayan oyuncu olan Karen Carney, 14 yıl boyunca uluslararası maçlarda bireysel yeteneklerini sergiledi ve bu süre zarfında 33 gol attı. Bu gol sayısı, Lionesses tarihindeki en fazla gol atan yedinci oyuncuya ait. Bu gollerin ikisi, İngiltere'nin inanılmaz Euro 2009 kampanyasında geldi, bunlardan biri finalde Almanya'ya yenildikleri maçta, diğer ikisi ise 2015'te takımının ilk kez Kadınlar Dünya Kupası yarı finaline yükseldiği maçlarda attığı gollerdi.

  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =7. Eniola Aluko (33 gol)

    Bu listede yer alan ilk forvet olan Eniola Aluko, Carney'den 39 maç daha az oynamasına rağmen, 13 yıllık İngiltere kariyerinde 33 gol attı. Bu gollerin üçü Euro 2009'da geldi. Aluko, çeyrek finalde ev sahibi Finlandiya'yı yendikleri maçta iki gol attı ve bunlardan biri maçın galibiyet golüydü. Bu goller, turnuvanın daha önceki aşamalarında grup maçlarında Rusya'yı 3-2 yendikleri dramatik maçta attığı önemli golün ardından geldi.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    6. Beth Mead (39 gol)

    Bu listede, kariyerinin bu noktasında İngiltere milli takımında her iki maçta bir gol ortalaması yakalayan Beth Mead'den daha iyi bir maç başına gol ortalamasına sahip kimse yok. Kanat oyuncusu 78 maçta 39 gol attı ve bunların altısı Lionesses'in Euro 2022 zaferinde geldi ve turnuvanın Altın Ayakkabı ödülünü garantiledi. 30 yaşındaki oyuncu, bu listede kendisinden üstte yer alanlarla arasındaki küçük farklar göz önüne alındığında, kariyerini altıncı sıradan çok daha üstte bitirebilir.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    5. Fara Williams (40 gol)

    Lionesses'in tüm zamanların en çok milli olan oyuncusu Fara Williams, 18 yıllık uluslararası kariyerinde de çok sayıda gol attı. Bunların en unutulmazı, şüphesiz son golüydü, çünkü penaltısıyla Almanya'ya karşı ilk galibiyeti ve 2015 Dünya Kupası'nda üçüncü sırayı garantiledi, ancak bu, büyük turnuvalarda attığı sekiz muhteşem golün sadece biriydi. İlk golü ise yaklaşık 10 yıl önce, İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı Euro 2005'te Blackburn Rovers'ın Ewood Park stadyumunda Danimarka'ya karşı attı.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. Karen Walker (41 gol)

    Bu listede, sadece Mead, 1988'de İngiltere kariyerine başlayan ve 2003'te uluslararası görevinden emekli olmadan önce 86 maçta 41 gol atan Karen Walker'dan daha iyi bir maç başına gol ortalamasına sahiptir. Belki de en dikkat çekici golü 1995 Kadınlar Dünya Kupası'nda attı. Walker, İngiltere'nin turnuvadaki ilk katılımında çeyrek finale yükselmesini garantileyen grup aşaması maçında Nijerya'ya karşı 2-1 öne geçiren golü attı.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. Kerry Davis (43 gol)

    Walker ile aynı etkileyici ortalama 0,48 gol ortalamasıyla Kerry Davis, İngiltere milli takımında 90 maçta 43 gol atarak bu listede ikinci sırada yer alıyor. Lionesses'i temsil eden ilk siyahi kadın olan Davis, 1982'de ilk kez sahneye çıktı ve savunma, orta saha ve forvet pozisyonlarında oynadı, ancak olağanüstü bir gol ortalamasını sürdürdü. Öyle ki, Davis'in Lionesses'teki son maçından 14 yıl sonra, 2012'de Kelly Smith onu geçene kadar takımın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. Kelly Smith (46 gol)

    Lionesses'in gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Smith, Şubat 2012'de Finlandiya'ya attığı golle Davis'in rekorunu geçtikten sonra dokuz yıl boyunca İngiltere'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak rekorunu korudu. Forvet, ülkesi için iki gol daha attı - biri o maçta, diğeri bir yıl sonra İskoçya'ya karşı - ve 46 golle emekli oldu.

    Smith'in en ünlü golleri, 2007 Kadınlar Dünya Kupası'nda attığı gollerdi, çünkü bu golleri attıktan sonra yaptığı kutlama çok ünlü oldu. Lionesses'in Japonya ile oynadığı açılış maçında gol attıktan sonra Smith, kramponunu çıkarıp öptü ve bu görüntü ikonik bir görüntü haline geldi.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. Ellen White (52 gol)

    Ellen White, Eylül 2021'de Letonya'ya karşı hat-trick yaparak Lionesses'in en golcü oyuncusu oldu. Gecenin ilk golüyle Smith'in rekorunu egale eden White, sonraki iki golüyle listenin zirvesine oturdu. White, İngiltere'nin Euro 2022 zaferinin ardından emekli olmadan önce 113 maçta 52 gol atarak bu pozisyonunu daha da sağlamlaştırdı. Forvet o yaz iki gol attı ve büyük turnuvalarda toplam 10 gol kaydetti. Bunların altı tanesi 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda attığı gollerdi ve bu sayede Bronz Top ödülünü kazandı.

