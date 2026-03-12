İngiltere kadın milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncuları: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway ve Lionesses'in en iyi golcüleri

Ancak Smith'in İngiltere kadın milli takımının tüm zamanların en çok gol atan oyuncuları sıralamasındaki yeri, Kasım 2021'de Ellen White tarafından ele geçirildi ve şimdi Euro 2022 zaferinin ardından emekli olan eski Manchester City yıldızı, geçilmesi gereken oyuncu konumunda. O, mevcut Lioness oyuncularından 13 gol farkla önde, ancak onun rekoruna meydan okumak için sıralamada yükselen birkaç rakip var.

Beth Mead en yakın rakip ve şimdi Georgia Stanway da 2026'nın ilk iki maçında attığı üç golle tüm zamanların gol krallığı sıralamasında dokuzuncu sıraya yükselerek iddiasını ortaya koyuyor. Alessia Russo da, özellikle Lionesses'in ilk on birinde oynayan bir forvet olarak, gerçek bir tehdit oluşturuyor. O, ilk 10'a sadece bir gol uzaklıkta.

Peki, Mead, Stanway ve Russo'nun peşinde olduğu rekorları elinde tutan oyuncular kimler? Sıralamada daha yukarı çıkmak için ne kadar gerideler? Ve yıllar boyunca İngiltere için en çok gol atan oyuncular kimler? GOAL, Lionesses'in tüm zamanların en golcü oyuncularını inceliyor...