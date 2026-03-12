İngiltere kadın milli takımının tüm zamanların en çok forma giyen oyuncuları: Lucy Bronze, Jill Scott, Fara Williams ve Lionesses'in en çok milli olan oyuncuları

Mart 2026'da Lucy Bronze, İngiltere milli takımında 145. kez forma giyerek Karen Carney'i geçerek Lionesses takım tarihinin en çok milli olan üç oyuncusu arasına girdi. "100 maça ulaşmayı bile hayal edemezdim, hele ki benim için bir efsane olan, hayranlık duyarak büyüdüğüm ve rol modellerimden biri olan Karen Carney gibi birini geçmeyi hiç düşünmemiştim" diyen Bronze, Lionesses'ın ikonları arasında yer aldığı bu listeyi "akıl almaz" olarak nitelendirdi. Bronze bu listede daha da yukarı çıkabilir mi? Kesinlikle yavaşlayacak gibi görünmüyor, ama daha ne kadar ilerlemesi gerekiyor?

Peki ya Lionesses takımındaki diğer yıldızlar? Bronze, şu anda en çok forma giyen ilk 10 oyuncu arasında yer alan tek aktif oyuncu, ancak Wiegman'ın kadrosunda sıralamada yükselen birçok isim var. 107 kez milli olan Alex Greenwood, ilk 10'a girmeye çok yakın, Keira Walsh ve Georgia Stanway ise zamanla bu listeye girecek gibi görünüyor. Walsh 28 yaşında 99 kez milli olurken, Stanway 27 yaşında 89 kez milli oldu. Lauren Hemp'in rakamları da dikkat çekici, sadece 25 yaşında ülkesinde 74 kez milli oldu.

Peki, hangi rekorları kırmaya çalışıyorlar ve liderlerden ne kadar uzaktalar? İngiltere kadın milli takımında en çok forma giyen oyuncular kimler? GOAL, Lionesses'in en çok milli olan futbolcularını inceliyor...