Lucy Bronze England Euro 2025 trophyGetty Images
Ameé Ruszkai

Çeviri:

İngiltere kadın milli takımının tüm zamanların en çok forma giyen oyuncuları: Lucy Bronze, Jill Scott, Fara Williams ve Lionesses'in en çok milli olan oyuncuları

İngiltere kadın milli takımı son yıllarda büyük başarılar elde etti. 2022 ve 2025'te Avrupa Şampiyonası'nı kazandı, 2023 Kadınlar Dünya Kupası finaline yükseldi. Sarina Wiegman'ın takımında bu başarıların mimarları, kupa sayılarının yanı sıra milli takımda oynadıkları maç sayısı konusunda da rekorlar kitabına girmeye başladı.

Mart 2026'da Lucy Bronze, İngiltere milli takımında 145. kez forma giyerek Karen Carney'i geçerek Lionesses takım tarihinin en çok milli olan üç oyuncusu arasına girdi. "100 maça ulaşmayı bile hayal edemezdim, hele ki benim için bir efsane olan, hayranlık duyarak büyüdüğüm ve rol modellerimden biri olan Karen Carney gibi birini geçmeyi hiç düşünmemiştim" diyen Bronze, Lionesses'ın ikonları arasında yer aldığı bu listeyi "akıl almaz" olarak nitelendirdi. Bronze bu listede daha da yukarı çıkabilir mi? Kesinlikle yavaşlayacak gibi görünmüyor, ama daha ne kadar ilerlemesi gerekiyor?

Peki ya Lionesses takımındaki diğer yıldızlar? Bronze, şu anda en çok forma giyen ilk 10 oyuncu arasında yer alan tek aktif oyuncu, ancak Wiegman'ın kadrosunda sıralamada yükselen birçok isim var. 107 kez milli olan Alex Greenwood, ilk 10'a girmeye çok yakın, Keira Walsh ve Georgia Stanway ise zamanla bu listeye girecek gibi görünüyor. Walsh 28 yaşında 99 kez milli olurken, Stanway 27 yaşında 89 kez milli oldu. Lauren Hemp'in rakamları da dikkat çekici, sadece 25 yaşında ülkesinde 74 kez milli oldu.

Peki, hangi rekorları kırmaya çalışıyorlar ve liderlerden ne kadar uzaktalar? İngiltere kadın milli takımında en çok forma giyen oyuncular kimler? GOAL, Lionesses'in en çok milli olan futbolcularını inceliyor...

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    10Kelly Smith (117 kez milli)

    İngiltere'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Kelly Smith, 1995 yılında Lionesses'ta ilk kez forma giydi ve 19 yıl süren muhteşem bir uluslararası kariyere imza attı. Bu karizmatik forvet, 2014 yılında milli takımdan emekli olmadan önce 46 gol attı ve bu sayı, 2021 yılında Ellen White tarafından geçilene kadar İngiltere kadın milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu olmasını sağladı. Hala bu listede ikinci sırada yer alan Smith, 117 kez milli forma giyerek milli maçlarda 10. sırada bulunuyor.

  • Steph Houghton England Women 2018Getty Images

    9Steph Houghton (121 kez milli)

    Sekiz yıl boyunca İngiltere kaptanlığını yapan Steph Houghton, 2010'larda büyük rakiplere karşı ilerleme kaydetmeye başlayan Lionesses takımının kilit figürlerinden biriydi. 2015 Dünya Kupası'nda tarihi bir üçüncü sırada yer alan takımın bir parçası olan Houghton, ülkesini Euro 2017 ve 2019 Dünya Kupası'nda yarı finale taşımaya yardımcı oldu ve 2021'de 121. ve son kez milli takım forması giydi.

  • Gillian Coultard England Women 1997Getty Images

    8Gillian Coultard (125 kez milli)

    İngiltere milli takımında 100 maça çıkan ilk kadın ve bu dönüm noktasına ulaşan sadece beş erkek veya kadından biri olan Gillian Coultard, yüzyılın başında takımın sadık bir oyuncusu olan Lionesses'in eski kaptanıdır. Orta saha oyuncusu, 1981 yılında 18 yaşında ilk kez milli takımda forma giydi ve 2000 yılının sonlarında uluslararası futboldan emekli olduğunu açıklamadan önce, sonraki 19 yıl boyunca 125 kez milli takımda forma giydi.

  • Rachel Yankey England Women 2013Getty Images

    7Rachel Yankey (129 kez milli takımda forma giydi)

    Uluslararası kariyeri birkaç dönemi kapsayan Lionesses'in bir başka gerçek efsanesi olan Rachel Yankey, ilk kez 1997 yılında milli takım forması giydi ve İskoçya'yı 4-0 yendikleri maçta bir gol atarak bu anı taçlandırdı. Coultard'dan sonra milli takımda 100 kez forma giyen ikinci İngiliz kadın futbolcu olan Yankey, kariyerinin sonuna doğru Peter Shilton'un 125 maçlık İngiltere rekorunu geçerek 129 maçla emekli oldu.

  • Casey Stoney England Women 2011Getty Images

    6Casey Stoney (130 kez milli)

    2000 yılında ilk kez sahneye çıkan Casey Stoney, 18 yıllık İngiltere kariyeri boyunca büyük bir değişim yaşadı ve Lionesses'in hedeflerinin sadece büyük turnuvalara katılmaktan, bu turnuvaları kazanmaya doğru kayışını gördü. Defans oyuncusu, İngiltere takımının eşi görülmemiş bir şekilde Euro 2009 finaline ulaşmasında önemli bir rol oynadı, ardından 2015 Dünya Kupası ve Euro 2017'de yarı finale yükselmesinde de önemli bir rol üstlendi. Stoney, 2018'de uluslararası kariyerine son vermeden önce 130 kez milli forma giydi.

  • Alex Scott England Women 2016Getty Images

    5Alex Scott (140 kez milli)

    13 yıllık uluslararası kariyeri bu listedeki birçok oyuncudan daha kısa olsa da, Alex Scott bu süre zarfında 140 kez milli forma giyerek Lionesses'in en çok milli forma giyen oyuncuları arasında beşinci sırada yer aldı. Scott, Euro 2009, 2015 Dünya Kupası ve Euro 2017'deki başarılı kampanyalarda sağ bek pozisyonunda önemli bir rol oynadı. Sonunda onun yerini alacak olan Lucy Bronze, Arsenal'in ikonik oyuncusunun uluslararası futboldan ayrılmadan önce kendisini büyük ölçüde gelişmeye ittiğini belirtti.

  • Karen Carney England Women 2013Getty

    4Karen Carney (144 kez milli takımda forma giydi)

    Lionesses'in bugüne kadar yetiştirdiği en yetenekli oyunculardan biri olan Karen Carney, milli takımının tüm zamanların en çok forma giyen ve en çok gol atan oyuncuları arasında yer alıyor. 2005 yılında ilk kez milli forma giyen Carney, İngiltere'yi 144 kez temsil etmiş ve 33 gol atmıştır. Bu gol sayısı, şu anki durumda onu gol krallığı sıralamasında yedinci sıraya taşımaktadır. Son turnuvası, Lionesses'in finale çok yaklaşan 2019 Dünya Kupası olacaktır.

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    3Lucy Bronze (145 kez milli)

    Lucy Bronze, bu listede yer alan tek aktif İngiltere oyuncusu ve kısa süre önce Carney'nin toplamını geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Lionesses'in İzlanda'yı 2-0 yendiği maçta bir gol ve bir asist kaydetti. Bronze, 2013 yılında ilk kez forma giydi ve Scott'ın 2017'de emekli olmasından bu yana sağ bek pozisyonunda neredeyse her maçta forma giydi. Euro 2022 ve 2025'teki zaferlerin yanı sıra 2023 Dünya Kupası finaline tarihi bir şekilde ulaşılmasında da önemli bir rol oynadı. Defansif pozisyonunu göz önüne alındığında, 22 gol atması da inanılmaz derecede etkileyici.

  • Jill Scott England 2022Getty

    2Jill Scott (161 kez milli)

    Jill Scott, Lionesses'in ilk büyük turnuvayı kazanmasına yardımcı olduktan sonra, 2022 yılında 16 yıllık uluslararası kariyerine uygun bir şekilde son verecek. Orta saha oyuncusunun deneyimi, Avrupa Şampiyonası zaferinde önemli bir rol oynadı. Yaklaşık 13 yıl önce, gelecek vaat eden genç bir yetenek olarak İngiltere'yi Euro 2009 finaline taşıyan Scott, uzatmalarda attığı golle Hollanda'yı mağlup etmişti. Scott, 150 kez milli forma giyen iki İngiliz oyuncudan biri.

  • Fara Williams England Women 2013Getty Images

    1Fara Williams (172 kez milli)

    Fara Williams'ın 172 kez İngiltere milli takımında forma giymesi gibi inanılmaz bir rekorun asla kırılamayacağı uzun süredir hissediliyordu. Orta saha oyuncusu 2001 yılında ilk kez milli forma giydi ve 2019 yılına kadar oynadı. Lionesses kariyerinin en önemli anı, Almanya'ya karşı tarihi ilk galibiyeti ve 2015 Dünya Kupası'nda muazzam bir üçüncü sırayı garantileyen penaltı golüydü. Bu, Williams'ın ülkesi için attığı 40. ve son golüydü ve bu sayı onu tüm zamanların gol krallığı sıralamasında da beşinci sıraya yerleştirdi.

    Bronze, onun milli takımdaki rekorunu geçebilir mi? 34 yaşındaki savunma oyuncusu için bu oldukça zor bir görev olacaktır. 

