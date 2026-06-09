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Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai
Çeviri:

İngiltere kadın millî takımının tüm zamanlardaki en golcü oyuncuları: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway ve İngiltere'nin en iyi bitiricileri

İngiltere
Women's football
World Cup
Women's EURO
A. Russo
G. Stanway
B. Mead

İngiltere'nin kadın milli takımı her zaman büyük golcülere sahip oldu. Takım, Sarina Wiegman yönetiminde üst üste Avrupa Şampiyonası zaferleri kazanıp ilk Kadınlar Dünya Kupası finaline ulaşarak bugün olduğu gibi büyük bir aday hâline gelmeden önce bile, hücum hattında inanılmaz bir yetenek zenginliğine sahipti. İngiltere kadın milli takımının gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu olarak geniş kesimlerce kabul edilen Arsenal efsanesi Kelly Smith de bunun en önemli örneklerinden biriydi.

Ancak Smith'in İngiltere kadın milli takımının tüm zamanların gol krallığı listesindeki zirvedeki yeri, Kasım 2021'de Ellen White tarafından alınmıştı ve Euro 2022 zaferinin ardından emekli olan eski Manchester City yıldızı artık geçilmesi gereken oyuncu konumunda. White, şu anda İngiltere'de forma giyen herhangi bir oyuncudan 13 gol önde, ancak sıralamada yükselerek bu rekoru zorlayan birkaç aday var.

Beth Mead en yakındaki isim ve artık Georgia Stanway de iddiasını ortaya koyuyor; 2026'da İngiltere'nin oynadığı ilk iki maçta attığı üç gol sayesinde tüm zamanlar listesinde dokuzunculuğa yükseldi. Alessia Russo da özellikle İngiltere'nin ilk 11'deki santrforu olarak ciddi bir tehdit gibi görünüyor. O da artık ilk 10'un içinde.

Peki, Mead, Stanway ve Russo'nun peşine düştüğü rekorları elinde tutan oyuncular kimler? Sıralamada daha da yukarı çıkmaya ne kadar uzaktalar? Ve yıllar içinde İngiltere adına en çok gol atan oyuncular hangileri? GOAL, İngiltere'nin tüm zamanlardaki en golcü oyuncularına göz atıyor...

  • Marieanne Spacey England Women coach 2014Getty Images

    10. Marieanne Spacey (30 gol)

    Marieanne Spacey, önce İngiltere kadın millî takımının teknik ekibinde ve daha sonra Southampton'da başarılı antrenörlük dönemleri geçirmeden önce, millî takım tarihinin en büyük golcülerinden biriydi. 1984'te ilk maçına çıkan Spacey, santrforun arkasında oynamasına ve hücumun odak noktası olmamasına rağmen 94 maçta 30 gol attı. Tüm zamanların İngiltere kadın millî takımındaki en iyi oyuncularından biri olarak geniş çapta kabul görüyor ve 1990'da Wembley Stadyumu'nda İskoçya'ya attığı gol de en ünlülerinden biri olmak üzere, attığı goller bakımından hâlâ ilk 10'da yer alıyor.

  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    9. Alessia Russo (31 gol)

    Alessia Russo, nisan ayında İzlanda karşısında alınan 1-0'lık galibiyette attığı golle İngiltere'nin tarihindeki en golcü oyuncular listesinde ilk 10'a girdi, ekim ayında ise Yunanistan'a karşı oynanan Dünya Kupası elemesinde bir gol daha atarak tek başına dokuzuncu sıraya yükseldi. Gol atma oranı da ayrıca oldukça özel, çünkü bu listedeki yalnızca dört oyuncu ondan daha iyi bir orana sahip. Yunanistan'a attığı bu gol, 68. maçındaki 31. golü oldu.

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    7. Karen Carney (33 gol)

    Bu listedeki bir başka santrfor olmayan oyuncu olan Karen Carney, 14 yıl boyunca uluslararası arenada bireysel sihrini sergiledi ve bu süreçte 33 gol attı; bu da onu İngiltere tarihinin en golcü oyuncuları listesinde yedinciliği paylaşan isimlerden biri yaptı. Bu gollerin ikisi, İngiltere'nin Euro 2009'daki inanılmaz serüveninde geldi; bunlardan biri finalde Almanya'ya karşı alınan yenilgide atıldı. Bir diğer ikili ise takımının 2015'te ilk kez Kadınlar Dünya Kupası yarı finaline yükseldiği süreçte geldi.

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  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    7. Eniola Aluko (33 gol)

    Bu listedeki ikinci gerçek santrfor olan Eniola Aluko da, 13 yıllık İngiltere kariyerinde 33 gol attı, ancak bunu Carney'den 39 maç daha az oynayarak başardı. Bu gollerin üçü Euro 2009'da geldi; Aluko, ev sahibi Finlandiya'ya karşı çeyrek finalde alınan galibiyette biri maçın kazandıran golü olmak üzere iki kez ağları sarstı. Bunların öncesinde ise turnuvanın grup aşamasında Rusya'ya karşı alınan bir başka dramatik 3-2'lik galibiyette kritik bir gol kaydetmişti.

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    6. Georgia Stanway (34 gol)

    Georgia Stanway'in İngiltere adına golcülük karnesi olağanüstü, özellikle de forvetten ziyade bir orta saha oyuncusu olduğu düşünüldüğünde. 94 maçta 34 gol atan Stanway, buna ek olarak 21 asist yaptı ve toplam gol katkısı sayısını son derece etkileyici hale getirdi. Stanway'in son aylarda gol önündeki formu, onu gerçekten İngiltere'nin gelmiş geçmiş en iyi bitiricileri arasına soktu ve henüz sadece 27 yaşında olduğu düşünüldüğünde, daha da yukarı tırmanabilir.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    5. Fara Williams (40 gol)

    İngiltere'nin tüm zamanlarda en çok milli formayı giyen oyuncusu olan Fara Williams, 18 yıllık milli takım kariyerinde çok sayıda gol de attı. Bunların en unutulmazı kuşkusuz sonuncusuydu; penaltıdan attığı gol, Almanya'ya karşı tarihteki ilk galibiyeti ve 2015 Dünya Kupası'nda üçüncülüğü getirdi. Ancak bu, büyük turnuvalarda attığı dikkat çekici sekiz golden yalnızca biriydi. İlki ise yaklaşık 10 yıl önce, İngiltere Euro 2005'e ev sahipliği yaparken Blackburn Rovers'ın Ewood Park'ında Danimarka'ya karşı geldi.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    5. Beth Mead (40 gol)

    Bu listede Beth Mead'den daha iyi gol başına maç oranına sahip kimse yok; kariyerinin bu noktasında İngiltere formasıyla aşağı yukarı her iki maçta bir gol ortalaması tutturmuş durumda. Kanat oyuncusunun 40 golü 81 maçta geldi ve bunların altısı da İngiltere'nin Euro 2022 zaferinde atıldı; bu performans ona turnuvanın Gol Kraliçeliği ödülünü getirdi. 30 yaşındaki oyuncu, bu listede üzerinde yer alan isimlerle arasındaki farkların küçük olması nedeniyle kariyerini ortak beşinciliğin çok daha üzerinde de tamamlayabilir.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. Karen Walker (41 gol)

    Bu listede yalnızca Mead, 1988'de İngiltere kariyerine başlayan ve 2003'te milli takım kariyerini noktalayana kadar 86 maçta 41 gol atan Karen Walker'dan daha iyi bir maç başına gol oranına sahip. Walker'ın bu gollerinin belki de en dikkat çekeni, 1995 Kadınlar Dünya Kupası'nda geldi. Walker, İngiltere'nin turnuvadaki ilk katılımında çeyrek finale yükselmeyi garantilemek için kazanacağı grup maçı karşılaşmasında Nijerya karşısında takımını 2-1 öne geçirmişti.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. Kerry Davis (43 gol)

    Walker ile maç başına 0,48 gol gibi aynı etkileyici ortalamaya sahip olan Kerry Davis, İngiltere formasıyla çıktığı 90 maçta 43 gol atarak bu listede ikinci sırada yer alıyor. İngiltere'yi temsil eden ilk siyah kadın olan Davis, ilk maçına 1982'de çıktı ve savunma ile orta sahada olduğu kadar hücumda da oynadı. Buna rağmen dikkat çekici bir oranda gol atmayı sürdürdü. Hatta öyle ki, Davis İngiltere formasıyla son maçına çıktıktan yaklaşık 14 yıl sonra, 2012'de Kelly Smith onu geçene kadar takımın tüm zamanların en golcü oyuncusuydu.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. Kelly Smith (46 gol)

    England'ın gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu olarak geniş kesimlerce kabul edilen Smith, Şubat 2012'de Finlandiya'ya karşı attığı golle Davis'in toplamını geride bıraktıktan sonra dokuz yıl boyunca İngiltere'nin tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu rekorunu elinde tuttu. Forvet oyuncusu, ülkesi adına iki gol daha attı; biri o maçta bir gol daha, diğeri ise bir yıl sonra İskoçya'ya karşı. Kariyerini ise 46 golle noktaladı.

    Smith'in en meşhur golleri, ardından gelen kutlama nedeniyle 2007 Kadınlar Dünya Kupası'nda geldi. İngiltere'nin Japonya'ya karşı oynadığı açılış maçında ağları havalandıran Smith, kramponunu çıkarıp öptü ve bu, ikonik hale gelecek bir görüntü ortaya çıkardı.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. Ellen White (52 gol)

    Ellen White, Eylül 2021'de Letonya karşısında hat-trick yaparak İngiltere'nin tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu oldu. O gece attığı ilk gol, Smith'in gol sayısını yakalamasını sağladı; ardından kaydettiği sonraki iki golle zirveye tek başına çıktı. White, İngiltere'nin EURO 2022 zaferinin ardından emekli olmadan önce attığı dört gol daha ile bu konumunu güçlendirdi ve 113 maçta 52 gole ulaştı. Golcü oyuncu o yaz iki kez ağları havalandırdı ve büyük turnuvalarda toplam 10 gol attı. Bunların altısı, Bronz Top ödülünü kazandığı 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda geldi.

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