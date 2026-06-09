İngiltere kadın millî takımının tüm zamanlardaki en golcü oyuncuları: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway ve İngiltere'nin en iyi bitiricileri

Ancak Smith'in İngiltere kadın milli takımının tüm zamanların gol krallığı listesindeki zirvedeki yeri, Kasım 2021'de Ellen White tarafından alınmıştı ve Euro 2022 zaferinin ardından emekli olan eski Manchester City yıldızı artık geçilmesi gereken oyuncu konumunda. White, şu anda İngiltere'de forma giyen herhangi bir oyuncudan 13 gol önde, ancak sıralamada yükselerek bu rekoru zorlayan birkaç aday var.

Beth Mead en yakındaki isim ve artık Georgia Stanway de iddiasını ortaya koyuyor; 2026'da İngiltere'nin oynadığı ilk iki maçta attığı üç gol sayesinde tüm zamanlar listesinde dokuzunculuğa yükseldi. Alessia Russo da özellikle İngiltere'nin ilk 11'deki santrforu olarak ciddi bir tehdit gibi görünüyor. O da artık ilk 10'un içinde.

Peki, Mead, Stanway ve Russo'nun peşine düştüğü rekorları elinde tutan oyuncular kimler? Sıralamada daha da yukarı çıkmaya ne kadar uzaktalar? Ve yıllar içinde İngiltere adına en çok gol atan oyuncular hangileri? GOAL, İngiltere'nin tüm zamanlardaki en golcü oyuncularına göz atıyor...