Lucy Bronze, Mart 2026'da İngiltere formasıyla 145. maçına çıkarak Karen Carney'yi geride bıraktı ve İngiltere kadın millî takımı tarihinde en çok forma giyen üç oyuncu arasına girdi. Bronze, “100 kez forma giymeyi bile hayal edemezdim. Benim için bir efsane olan, büyürken hayranlık duyduğum ve örnek aldığım kişilerden biri olan Karen Carney gibi birini geride bırakmayı ise hiç düşünemezdim,” dedi. İngiltere kadın millî takımının efsane isimleri arasındaki yerini “akıl almaz” diye nitelendirdi. Bronze listede daha da yükselebilir mi? Yavaşlayacak gibi görünmüyor, peki bunun için daha kaç maça çıkması gerekiyor?

Peki ya İngiltere kadın millî takımının diğer yıldızları? Şu anda en çok forma giyen oyuncular arasında ilk 10'da yer alan tek aktif oyuncu Bronze. Ancak Wiegman'ın bugünkü kadrosunda listede yükselen birçok isim var. 113 kez millî formayı giyen Alex Greenwood ilk 10'a girmek üzere. Keira Walsh ve Georgia Stanway'in de zamanı geldiğinde bu listeye girmesi kesin gibi görünüyor. 29 yaşındaki Walsh 105, 27 yaşındaki Stanway ise 95 kez millî formayı giydi. Lauren Hemp'in rakamları da dikkat çekici: Henüz 26 yaşında olmasına rağmen ülkesi adına 80 maça çıktı.

Öyleyse hangi oyuncuların rekorlarının peşindeler ve listenin zirvesinden ne kadar uzaktalar? İngiltere kadın millî takımında en çok forma giyen oyuncular kimler? GOAL, İngiltere kadın millî takımının en çok forma giyen futbolcularını sıralıyor...