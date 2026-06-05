24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Lucy Bronze England Euro 2025 trophyGetty Images
Ameé Ruszkai
Çeviri:

İngiltere kadın millî takımında tüm zamanların forma giyme rekorları: Lucy Bronze, Jill Scott, Fara Williams ve en çok millî maça çıkan oyuncular

İngiltere
Women's football
World Cup
Women's EURO
L. Bronze

İngiltere kadın millî takımı, 2022 ve 2025’te Avrupa Şampiyonası’nı kazanıp 2023 Kadınlar Dünya Kupası’nda finale yükselerek son yıllarda önemli başarılara imza attı. Sarina Wiegman’ın takımında bu başarılarda pay sahibi olanlar, kazandıkları kupaların yanı sıra millî forma giyme sayılarıyla da rekorlar kitabında yer edinmeye başlıyor.

Lucy Bronze, Mart 2026'da İngiltere formasıyla 145. maçına çıkarak Karen Carney'yi geride bıraktı ve İngiltere kadın millî takımı tarihinde en çok forma giyen üç oyuncu arasına girdi. Bronze, “100 kez forma giymeyi bile hayal edemezdim. Benim için bir efsane olan, büyürken hayranlık duyduğum ve örnek aldığım kişilerden biri olan Karen Carney gibi birini geride bırakmayı ise hiç düşünemezdim,” dedi. İngiltere kadın millî takımının efsane isimleri arasındaki yerini “akıl almaz” diye nitelendirdi. Bronze listede daha da yükselebilir mi? Yavaşlayacak gibi görünmüyor, peki bunun için daha kaç maça çıkması gerekiyor?

Peki ya İngiltere kadın millî takımının diğer yıldızları? Şu anda en çok forma giyen oyuncular arasında ilk 10'da yer alan tek aktif oyuncu Bronze. Ancak Wiegman'ın bugünkü kadrosunda listede yükselen birçok isim var. 113 kez millî formayı giyen Alex Greenwood ilk 10'a girmek üzere. Keira Walsh ve Georgia Stanway'in de zamanı geldiğinde bu listeye girmesi kesin gibi görünüyor. 29 yaşındaki Walsh 105, 27 yaşındaki Stanway ise 95 kez millî formayı giydi. Lauren Hemp'in rakamları da dikkat çekici: Henüz 26 yaşında olmasına rağmen ülkesi adına 80 maça çıktı.

Öyleyse hangi oyuncuların rekorlarının peşindeler ve listenin zirvesinden ne kadar uzaktalar? İngiltere kadın millî takımında en çok forma giyen oyuncular kimler? GOAL, İngiltere kadın millî takımının en çok forma giyen futbolcularını sıralıyor...

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    10Kelly Smith (117 kez millî takımda forma giydi)

    İngiltere’nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak geniş çevrelerce kabul edilen Kelly Smith, millî takımdaki ilk maçına 1995’te çıktı ve 19 yıl süren başarılı bir millî takım kariyeri yaşadı. Takımın kilit isimlerinden olan forvet, 2014’te millî takım kariyerini noktalayana kadar 46 gol attı. Bu sayı, Ellen White 2021’de onu geçene dek Smith’i İngiltere kadın millî takımının tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu yaptı. Smith hâlâ gol sıralamasında ikinci, 117 maçla millî formayı en çok giyen oyuncular listesinde ise 10. sırada.

  • Steph Houghton England Women 2018Getty Images

    9Steph Houghton (121 millî maç)

    Sekiz yıl boyunca İngiltere'nin kaptanlığını yapan Steph Houghton, 2010'lu yıllarda büyük favorilerle arasındaki farkı kapatmaya başlayan İngiltere takımının kilit isimlerinden biriydi. 2015 Dünya Kupası'nda tarihî üçüncülüğü elde eden kadroda yer alan Houghton, ülkesinin 2017 Avrupa Şampiyonası ve 2019 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesine katkı sağladı. 2021'de 121. ve son kez millî formayı giydi.

  • Gillian Coultard England Women 1997Getty Images

    8Gillian Coultard (125 kez millî formayı giydi)

    İngiltere formasıyla 100 millî maça çıkan ilk kadın futbolcu olan Gillian Coultard, bir dönem bu sayıya ulaşmış kadın veya erkek yalnızca beş futbolcudan biriydi. Eski İngiltere kaptanı, yüzyılın başına kadar takımın değişmez isimleri arasında yer aldı. Orta saha oyuncusu, 1981'de 18 yaşındayken ilk millî maçına çıktı ve sonraki 19 yılda 125 kez millî formayı giydi. 2000 yılının sonlarında ise millî takımı bıraktığını açıkladı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Rachel Yankey England Women 2013Getty Images

    7Rachel Yankey (129 millî maç)

    Millî takım kariyeri birkaç döneme yayılan İngiltere kadın millî takımının bir diğer efsanesi Rachel Yankey, ilk kez 1997'de millî formayı giydi ve İskoçya karşısında alınan 4-0'lık galibiyette gol atarak bu maçı taçlandırdı. Coultard'dan sonra millî formayı 100 kez giyen ikinci İngiliz kadın futbolcu olan Yankey, kariyerinin sonlarına doğru Peter Shilton'ın o dönemde İngiltere rekoru olan 125 millî maçını geride bıraktı ve millî takım kariyerini 129 maçla noktaladı.

  • Casey Stoney England Women 2011Getty Images

    6Casey Stoney (130 kez millî formayı giydi)

    2000 yılında ilk kez İngiltere forması giyen Casey Stoney, 18 yıllık millî takım kariyerinde büyük bir değişime tanıklık etti: İngiltere'nin hedefi büyük turnuvalara katılmaktan bu turnuvaları kazanmaya dönüştü. Savunma oyuncusu, 2009 Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez finale çıkan İngiltere takımının kilit isimlerinden biriydi. Ardından 2015 Dünya Kupası ve 2017 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale uzanan takımlarda da rol oynadı. Stoney, 2018'de millî takım kariyerini noktaladığını açıklamadan önce 130 kez İngiltere forması giydi.

  • Alex Scott England Women 2016Getty Images

    5Alex Scott (140 millî maç)

    Alex Scott’ın 13 yıllık millî takım kariyeri bu listedeki birçok oyuncununkinden kısa olsa da bu sürede 140 kez forma giyerek İngiltere kadın millî takımının en çok maça çıkan oyuncuları arasında beşinci sıraya yerleşti. Scott, 2009 Avrupa Şampiyonası, 2015 Dünya Kupası ve 2017 Avrupa Şampiyonası’ndaki başarılı turnuvalar boyunca sağ bekin değişmez ismiydi. Daha sonra onun yerini alacak olan Lucy Bronze da Arsenal efsanesinin millî takımı bırakmadan önce gelişmesi için kendisini çok zorladığını belirtti.

  • Karen Carney England Women 2013Getty

    4Karen Carney (144 kez millî)

    İngiltere’nin yetiştirdiği en yetenekli oyunculardan biri olan Karen Carney, millî takım tarihinde hem en çok forma giyen hem de en çok gol atan oyuncular arasında üst sıralarda yer alıyor. 2005’te ilk kez forma giyen Carney, İngiltere adına 144 maça çıkıp 33 gol attı. Bu gol sayısıyla hâlen en golcü oyuncular listesinde yedinciliği paylaşıyor. İngiltere’nin finale yükselmeye çok yaklaştığı 2019 Dünya Kupası, Carney’nin katıldığı son turnuva oldu.

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    3Lucy Bronze (148 millî maç)

    Bu listedeki kariyerini sürdüren tek İngiltere oyuncusu Lucy Bronze, kısa süre önce üçüncü sıraya yükseldi. İngiltere'nin İzlanda'yı 2-0 yendiği maçta forma giyerek Carney'nin toplam maç sayısını geride bırakan Bronze, bu karşılaşmada bir gol ve bir asist kaydetti. İlk kez 2013'te İngiltere forması giyen Bronze, Scott'ın 2017'de futbolu bırakmasından bu yana sağ bekte neredeyse sürekli görev yaptı. 2022 ve 2025 Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra 2023 Dünya Kupası finaline uzanan tarihî süreçte de önemli rol oynadı. Savunmada görev yapmasına rağmen 22 gol atmış olması da son derece etkileyici.

  • Jill Scott England 2022Getty

    2Jill Scott (161 kez millî formayı giydi)

    Jill Scott, İngiltere'nin 2022'de ilk büyük turnuva zaferini kazanmasına yardımcı olduktan sonra 16 yıllık millî takım kariyerine yakışır biçimde nokta koydu. Orta saha oyuncusunun tecrübesi, Avrupa Şampiyonası zaferinde önemliydi. Scott, yaklaşık 13 yıl önce gelecek vadeden genç bir yetenekken uzatmalarda Hollanda'ya attığı golle İngiltere'yi 2009 Avrupa Şampiyonası finaline taşımıştı. İngiltere formasıyla 150 millî maça ulaşan yalnızca iki oyuncudan biri.

  • Fara Williams England Women 2013Getty Images

    1Fara Williams (172 millî maç)

    Fara Williams'ın İngiltere formasıyla çıktığı 172 maçlık olağanüstü rekoruna ulaşılamayacağı uzun zamandır düşünülüyordu. İlk millî maçına 2001'de çıkan orta saha oyuncusu, 2019'a kadar forma giydi. İngiltere millî takımındaki kariyerinin en dikkat çekici anı, 2015 Dünya Kupası'nda Almanya karşısındaki ilk galibiyeti ve büyük önem taşıyan üçüncülüğü getiren penaltı golüydü. Bu, Williams'ın millî formayla attığı 40. ve son goldü. Williams, bu sayıyla tüm zamanların gol sıralamasında da beşinci sırada yer alıyor.

    Bronze, Williams'ın millî maç rekorunu geçebilir mi? Bu, 34 yaşındaki savunma oyuncusu için büyük bir başarı olurdu. 