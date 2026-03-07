İzlanda maçın başında oldukça iyi bir başlangıç yaptı, ancak İngiltere çok geçmeden seviyesini yükseltti ve konuk takımı gerçekten zor durumda bırakmaya başladı. Lauren Hemp, Alessia Russo'nun ortasını bir santim farkla kaçırdı ve ardından Manchester City'nin kanat oyuncusu direğe çarptı. 22. dakikada Bronze, James'in mükemmel ortasını kafayla Cecilia Ran Runarsdottir'in uzanmış elinin üzerinden geçerek skoru açtı.

Lionesses, özellikle James'in çok iyi oynaması ve yüksek kaliteli son vuruşlar yapmasıyla, ortalardan çok başarılı oldu, ancak Stanway'in köşe vuruşları da sorun yaratıyordu ve Bronze, yarım saatin biraz üzerinde bir köşe vuruşunu karşıladı, ancak top direkten döndü. Runarsdottir, James ve Russo'nun denemeleriyle açık oyunda da bazı iyi kurtarışlar yaptı.

İzlanda, Sandra Jessen'in bir saatin biraz üzerinde, aksi takdirde hiç zorlanmayan Hannah Hampton'ı dünya klasmanında bir kurtarışa zorlamasıyla eşitliği yakalamaya yaklaştı ve belki de bu, İngiltere'nin ikinci golü atmak için baskı yapması için ihtiyaç duyduğu uyarıydı.

Bu, 145. uluslararası maçına çıkan ve Karen Carney'i geçerek Lionesses'in en çok milli olan oyuncular listesinde üçüncü sıraya yükselen bek için önemli bir gündü. Zaten bir golle bu günü kutlamıştı, ardından da asist yaptı ve Stanway, onun muhteşem pasını ustaca tamamlayarak İngiltere'nin Dünya Kupası eleme kampanyasının ilk aşamalarında mükemmel bir başlangıç yapmasını sağladı. Sırada: İspanya, Wembley Stadyumu, gelecek ay.

