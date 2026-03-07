Goal.com
İngiltere kadın milli takımı oyuncularının İzlanda maçı performans değerlendirmeleri: Lauren James coşarken, Lucy Bronze önemli bir maça imza attı ve Georgia Stanway muhteşem bir golle Lionesses'in Dünya Kupası elemelerinde mükemmel performansını sürdürmesini sağladı

Lauren James, Cumartesi günü İngiltere'nin İzlanda'yı 2-0 mağlup ettiği maçta göz doldurdu. Lucy Bronze ve Georgia Stanway'in golleriyle Lionesses, 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerine iki galibiyetle başladı. Salı günü Ukrayna'yı 6-1 mağlup eden Sarina Wiegman'ın takımı, bir kez daha üstün bir performans sergiledi ve gelecek ay dünya şampiyonu İspanya ile oynayacağı maça mükemmel bir hazırlık yaptı.

İzlanda maçın başında oldukça iyi bir başlangıç yaptı, ancak İngiltere çok geçmeden seviyesini yükseltti ve konuk takımı gerçekten zor durumda bırakmaya başladı. Lauren Hemp, Alessia Russo'nun ortasını bir santim farkla kaçırdı ve ardından Manchester City'nin kanat oyuncusu direğe çarptı. 22. dakikada Bronze, James'in mükemmel ortasını kafayla Cecilia Ran Runarsdottir'in uzanmış elinin üzerinden geçerek skoru açtı.

Lionesses, özellikle James'in çok iyi oynaması ve yüksek kaliteli son vuruşlar yapmasıyla, ortalardan çok başarılı oldu, ancak Stanway'in köşe vuruşları da sorun yaratıyordu ve Bronze, yarım saatin biraz üzerinde bir köşe vuruşunu karşıladı, ancak top direkten döndü. Runarsdottir, James ve Russo'nun denemeleriyle açık oyunda da bazı iyi kurtarışlar yaptı.

İzlanda, Sandra Jessen'in bir saatin biraz üzerinde, aksi takdirde hiç zorlanmayan Hannah Hampton'ı dünya klasmanında bir kurtarışa zorlamasıyla eşitliği yakalamaya yaklaştı ve belki de bu, İngiltere'nin ikinci golü atmak için baskı yapması için ihtiyaç duyduğu uyarıydı.

Bu, 145. uluslararası maçına çıkan ve Karen Carney'i geçerek Lionesses'in en çok milli olan oyuncular listesinde üçüncü sıraya yükselen bek için önemli bir gündü. Zaten bir golle bu günü kutlamıştı, ardından da asist yaptı ve Stanway, onun muhteşem pasını ustaca tamamlayarak İngiltere'nin Dünya Kupası eleme kampanyasının ilk aşamalarında mükemmel bir başlangıç yapmasını sağladı. Sırada: İspanya, Wembley Stadyumu, gelecek ay.

GOAL, City Ground'daki Lionesses oyuncularını değerlendiriyor...

  • Leah Williamson England Women 2026Getty Images

    Kaleci ve Savunma

    Hannah Hampton (7/10):

    Çok az iş yaptı, bu da ikinci yarıda yaptığı olağanüstü kurtarışını daha da etkileyici hale getirdi. İzlanda ceza sahasına top gönderdiğinde de kendi alanını iyi kontrol etti.

    Lucy Bronze (8/10):

    Maç boyunca rakip ceza sahasında hava toplarında tehdit oluşturdu, bir harika kafa vuruşuyla gol attı, bir diğerinde ise direğe çarptı. Ayrıca harika ortalar yaptı, en önemlisi Stanway'in 2-0'ı yapan golünde olduğu gibi.

    Leah Williamson (8/10):

    Yine topu iyi kontrol etti, arka alandan harika paslar verdi ve sakatlıktan sonra formunu geri kazanırken 90 dakikayı başarıyla tamamladı.

    Esme Morgan (7/10):

    Sezonu ABD'de henüz başlamadığı için şu anda en iyi formunda değil, ancak bunu fark etmek mümkün değildi. Defansda sağlam bir performans sergiledi ve hiçbir hata yapmadı.

    Taylor Hinds (7/10):

    James'in çok fazla dikkat çekmesiyle, ileri çıktığında çok fazla alan buldu ve bunu saldırıyı bağlarken iyi bir seçenek olarak kullandı.

  • Georgia Stanway England Women 2026Getty Images

    Orta saha

    Keira Walsh (7/10):

    Saha ortasında, topu elindeyken ve elinde değilken her zamanki gibi güçlü bir performans sergiledi. Oyunu güzel bir şekilde sürdürdü.

    Georgia Stanway (8/10):

    Ukrayna'ya karşı iki gol attıktan sonra, bu maçta da iyi bir performans sergiledi. Enerji doluydu, kanallara harika koşular yaptı ve skoru ikiye katlayan muhteşem bir vole vuruşu yaptı.

    Jess Park (6/10):

    İngiltere kanatlarda dominanttı, bu yüzden top Park'a çok sık ulaşmadı, ancak ulaştığında kalitesini gösterdi ve hücumun devam etmesinde rol oynadı.

  • Lauren James England Women 2026Getty Images

    Saldırı

    Lauren Hemp (8/10):

    Sol kanatta daha doğal bir performans sergilemek yerine, sağ kanatta da gerçekten iyi bir performans gösterdi. Orada daha çok gol tehdidi oluşturdu, özellikle kafayla direğe çarptı, ama aynı zamanda çok sayıda yaratıcı tehdit de oluşturdu.

    Alessia Russo (7/10):

    Bu maçta gol atamadı, kendi başına çok fazla şansı olmadı, ancak maç boyunca keskin bir oyun sergiledi, atakları birbirine bağladı ve diğer oyuncular için alan yarattı.

    Lauren James (9/10):

    Öğleden sonra sahadaki en iyi oyuncu. Harika ortalarıyla birçok fırsat yarattı. İzlanda onunla başa çıkamadı.

  • FBL-WC-2027-WOMEN-QUALIFIERS-ENG-ISLAFP

    Yedekler ve Menajer

    Chloe Kelly (N/A):

    Son 15 dakikada James'in yerine oyuna girdi.

    Laura Blindkilde Brown (N/A):

    Salı günü nadir bir şekilde ilk on birde yer aldıktan sonra, bu maçta da birkaç dakika süre aldı.

    Lucia Kendall (N/A):

    Son birkaç saniyede oyuna girdi.

    Sarina Wiegman (7/10):

    Mükemmel bir performans sergileyen ve hak ettiği galibiyeti alan bir ilk 11 sahaya sürdü. Belki de daha fazla ve daha erken oyuncu değişikliği yapıp, hücumu tazeleyerek İzlanda'ya daha fazla zorluk çıkarabilir ve daha ikna edici bir skor elde edebilirdi.

