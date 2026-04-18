İngiltere Kadın Milli Takımı'nın tüm zamanların en golcü oyuncuları: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway ve Lionesses'in en golcü oyuncuları

Ancak Smith'in İngiltere kadın milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak sahip olduğu birincilik, Kasım 2021'de Ellen White tarafından ele geçirilmişti. Euro 2022 zaferinin ardından emekliye ayrılan eski Manchester City yıldızı, artık geçilmesi gereken isim konumunda. Şu anki Lioness oyuncularının hepsinden yaklaşık 13 gol önde olsa da, rekoruna meydan okumak için sıralamada hızla yükselen birkaç rakip var.

Beth Mead en yakın rakip ve şimdi de Georgia Stanway, İngiltere'nin 2026'daki ilk iki maçında attığı üç gol sayesinde tüm zamanların listesinde dokuzuncu sıraya yükselerek iddiasını ortaya koyuyor. Alessia Russo da, özellikle Lionesses'in ilk on birinde oynayan santrfor olarak, gerçek bir tehdit gibi görünüyor. O, ilk 10'a sadece bir gol uzaklıkta.

Peki, Mead, Stanway ve Russo'nun peşinde olduğu rekorları elinde tutan oyuncular kimler? Sıralamada daha yukarı çıkmalarına ne kadar var? Ve yıllar boyunca İngiltere için en çok gol atan oyuncular kimler? GOAL, Lionesses'in tüm zamanların en golcü oyuncularını gözden geçiriyor...