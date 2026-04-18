Goal.com
Canlı
Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai

Çeviri:

İngiltere Kadın Milli Takımı'nın tüm zamanların en golcü oyuncuları: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway ve Lionesses'in en golcü oyuncuları

İngiltere
Women's football
World Cup
Women's EURO
A. Russo
G. Stanway
B. Mead

İngiltere Kadın Milli Takımı her zaman harika golcülere sahip olmuştur. Takım, Sarina Wiegman yönetiminde arka arkaya iki Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu kazanıp ilk kez Kadınlar Dünya Kupası finaline yükselerek bugünkü gibi başlıca şampiyonluk adayı haline gelmeden önce bile, inanılmaz hücum yeteneklerine sahipti; Lionesses’in gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Arsenal efsanesi Kelly Smith, bunun en iyi örneğidir.

Ancak Smith'in İngiltere kadın milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak sahip olduğu birincilik, Kasım 2021'de Ellen White tarafından ele geçirilmişti. Euro 2022 zaferinin ardından emekliye ayrılan eski Manchester City yıldızı, artık geçilmesi gereken isim konumunda. Şu anki Lioness oyuncularının hepsinden yaklaşık 13 gol önde olsa da, rekoruna meydan okumak için sıralamada hızla yükselen birkaç rakip var.

Beth Mead en yakın rakip ve şimdi de Georgia Stanway, İngiltere'nin 2026'daki ilk iki maçında attığı üç gol sayesinde tüm zamanların listesinde dokuzuncu sıraya yükselerek iddiasını ortaya koyuyor. Alessia Russo da, özellikle Lionesses'in ilk on birinde oynayan santrfor olarak, gerçek bir tehdit gibi görünüyor. O, ilk 10'a sadece bir gol uzaklıkta.

Peki, Mead, Stanway ve Russo'nun peşinde olduğu rekorları elinde tutan oyuncular kimler? Sıralamada daha yukarı çıkmalarına ne kadar var? Ve yıllar boyunca İngiltere için en çok gol atan oyuncular kimler? GOAL, Lionesses'in tüm zamanların en golcü oyuncularını gözden geçiriyor...

  • Marieanne Spacey England Women coach 2014Getty Images

    =10. Marieanne Spacey (30 gol)

    Lionesses kadrosunda ve daha sonra Southampton'da başarılı antrenörlük dönemleri yaşamadan önce, Marieanne Spacey milli takım tarihinin en büyük golcülerinden biriydi. 1984'te ilk kez sahaya çıkan Spacey, hücumun odak noktası olmak yerine santrfor pozisyonunda oynamasına rağmen 94 maçta 30 gol attı. O, Lionesses'in tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olarak kabul ediliyor ve hala en çok gol atan ilk 10 oyuncu arasında yer alıyor. 1990'da Wembley Stadyumu'nda İskoçya'ya attığı gol, en ünlü gollerinden biri olarak gösteriliyor.

    • Reklam
  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    =10. Alessia Russo (30 gol)

    Alessia Russo, Nisan ayında İzlanda’ya karşı 1-0 kazanılan maçta attığı golle Lionesses tarihinin en çok gol atan oyuncular listesinde ilk 10’a girdi; maç başına gol ortalamasının daha yüksek olması nedeniyle Spacey’nin üzerine çıktı. Russo, İngiltere milli takımında her zaman tam bir 9 numara olarak oynadığı için bu pek de sürpriz değil, ancak bu listede sadece üç oyuncunun gerisinde kalması nedeniyle onun ortalaması özellikle dikkat çekicidir. İzlanda'ya attığı bu gol, 65. maçında attığı 30. golüydü.

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    9. Georgia Stanway (32 gol)

    Georgia Stanway'in İngiltere milli takımındaki gol performansı, özellikle bir forvet değil de orta saha oyuncusu olduğu düşünüldüğünde, olağanüstü. 89 maçta 32 gol attı ve buna ek olarak 20 asist yaparak gol katkılarını inanılmaz derecede etkileyici hale getirdi. Lionesses'in 2026'daki ilk iki maçında üç gol atarak, Stanway takımın gelmiş geçmiş en iyi golcüleri arasında dokuzuncu sıraya yükseldi ve henüz 27 yaşında olduğu için bu sıralamada çok daha yukarı çıkabilir.

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =7. Karen Carney (33 gol)

    Bu listede yer alan bir başka forvet olmayan isim olan Karen Carney, 14 yıl boyunca uluslararası sahalarda bireysel yetenekleriyle parladı ve bu süre zarfında 33 gol attı; bu sayı, Lionesses tarihindeki en çok gol atan yedinci oyuncu olmasını sağladı. Bu gollerin ikisi, İngiltere'nin inanılmaz Euro 2009 kampanyasında geldi; bunlardan biri finalde Almanya'ya yenildikleri maçta, diğer ikisi ise 2015'te takımının ilk kez Kadınlar Dünya Kupası yarı finaline yükselme yolunda attığı gollerdi.

  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =7. Eniola Aluko (33 gol)

    Bu listede yer alan ilk gerçek forvet olan Eniola Aluko da, Carney’den 39 maç daha az oynamasına rağmen, 13 yıllık İngiltere kariyeri boyunca 33 gol attı. Bu gollerin üçü 2009 Avrupa Şampiyonası’nda geldi; Aluko, ev sahibi Finlandiya’yı yendikleri çeyrek final maçında, galibiyet golü de dahil olmak üzere iki gol attı. Bu goller, turnuvanın başlarında grup aşamasında Rusya’ya karşı alınan bir başka dramatik 3-2 galibiyette attığı hayati golün ardından geldi.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    6. Beth Mead (39 gol)

    Bu listede, kariyerinin bu aşamasında İngiltere formasıyla her iki maçta bir gol ortalaması yakalayan Beth Mead'den daha iyi bir maç başına gol ortalamasına sahip kimse yok. Bu kanat oyuncusu 78 maçta 39 gol attı ve bunların altısı Lionesses'in Euro 2022 zaferinde geldi; bu sayede turnuvanın Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. 30 yaşındaki oyuncu, bu listede kendisinin üstünde yer alanlarla arasındaki farkın çok az olması nedeniyle, kariyerini altıncı sıradan çok daha üstte bitirebilir.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    5. Fara Williams (40 gol)

    "Aslanlar"ın tüm zamanların en çok milli forma giyen oyuncusu olan Fara Williams, 18 yıllık milli kariyeri boyunca pek çok gol attı. Bunların en unutulmazı, 2015 Dünya Kupası'nda Almanya'ya karşı ilk kez galibiyet ve üçüncülüğü garantileyen penaltı golüydü; ancak bu, büyük turnuvalarda attığı sekiz muhteşem golden sadece biriydi. İlki, yaklaşık 10 yıl önce, İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı Euro 2005'te Blackburn Rovers'ın Ewood Park stadyumunda Danimarka'ya karşı atılmıştı.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. Karen Walker (41 gol)

    Bu listede, 1988'de İngiltere milli takım kariyerine başlayan ve 2003'te milli takımdan emekli olana kadar 86 maçta 41 gol atan Karen Walker'dan daha iyi maç başına gol ortalamasına sahip tek isim Mead'dir. Belki de en dikkat çekici golü 1995 Kadınlar Dünya Kupası'nda attı. Walker, grup aşamasındaki bir maçta İngiltere'yi Nijerya karşısında 2-1 öne geçirdi ve takım, turnuvadaki ilk katılımında çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. Kerry Davis (43 gol)

    Walker ile aynı etkileyici maç başına 0,48 gol ortalamasına sahip olan Kerry Davis, İngiltere milli takımında oynadığı 90 maçta 43 gol atarak bu listede ikinci sırada yer alıyor. Lionesses'i temsil eden ilk siyahi kadın olan Davis, 1982'de ilk kez sahaya çıktı ve savunma, orta saha ve forvet pozisyonlarında oynadı. Yine de olağanüstü bir gol ortalaması yakaladı; öyle ki, Davis'in Lionesses'teki son maçından yaklaşık 14 yıl sonra, 2012'de Kelly Smith onu geçene kadar takımın tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak kaldı.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. Kelly Smith (46 gol)

    Genel kanı, Lionesses'in gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olduğu yönünde olan Smith, Şubat 2012'de Finlandiya'ya attığı golle Davis'in rekorunu geçtikten sonra dokuz yıl boyunca İngiltere'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını elinde tuttu. Bu forvet, 46 golle kariyerini noktalamadan önce milli takımında iki gol daha attı; bunlardan biri o maçta, diğeri ise bir yıl sonra İskoçya'ya karşıydı.

    Smith'in en ünlü golleri, ardından gelen sevinç gösterisi nedeniyle 2007 Kadınlar Dünya Kupası'nda geldi. Lionesses'in Japonya ile oynadığı açılış maçında gol atan Smith, kramponunu çıkarıp öptü ve bu görüntü ikonik hale geldi.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. Ellen White (52 gol)

    Ellen White, Eylül 2021'de Letonya'ya karşı attığı üç golle Lionesses'in tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. O gecenin ilk golüyle Smith'in rekoruna yetişen White, sonraki iki golüyle de tek başına listenin zirvesine oturdu. White, İngiltere'nin Euro 2022 zaferinin ardından emekli olmadan önce attığı dört golle bu konumunu daha da sağlamlaştırdı ve 113 maçta toplam 52 gol kaydetti. Forvet o yaz iki gol attı ve büyük turnuvalarda toplam 10 gol kaydetti; bunlardan altısı 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda attığı gollerdi ve bu performansıyla Bronz Top ödülünü kazandı.