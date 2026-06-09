Ancak Smith’in İngiltere kadın milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak sahip olduğu birincilik, Kasım 2021’de Ellen White tarafından ele geçirildi ve şimdi Euro 2022 zaferinin ardından emekli olan eski Manchester City yıldızı, geçilmesi gereken isim konumunda. Şu anki Lioness oyuncularının hepsinden yaklaşık 13 gol önde olsa da, rekoruna meydan okumak için sıralamada yükselen birkaç rakip var.

Beth Mead en yakın rakip ve şimdi de Georgia Stanway, İngiltere'nin 2026'daki ilk iki maçında attığı üç gol sayesinde tüm zamanların listesinde dokuzuncu sıraya yükselerek iddiasını ortaya koyuyor. Alessia Russo da, özellikle Lionesses'in ilk onbirinde oynayan bir santrfor olarak gerçek bir tehdit gibi görünüyor. O da şu anda ilk 10'da yer alıyor.

Peki, Mead, Stanway ve Russo'nun peşinde olduğu rekorların sahipleri kimler? Sıralamada daha yukarı çıkmalarına ne kadar var? Ve yıllar boyunca İngiltere için en çok gol atan oyuncular kimler? GOAL, Lionesses'in tüm zamanların en golcü oyuncularını gözden geçiriyor...