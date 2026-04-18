Goal.com
Canlı
Lucy Bronze England Euro 2025 trophy
Ameé Ruszkai

Çeviri:

İngiltere Kadın Milli Takımı'nın tüm zamanların en çok forma giyen oyuncuları: Lucy Bronze, Jill Scott, Fara Williams ve Lionesses'in en çok milli forma giyen oyuncuları

İngiltere
Women's football
World Cup
Women's EURO
L. Bronze

İngiltere Kadın Milli Takımı son yıllarda büyük başarılar elde etti; 2022 ve 2025 yıllarında Avrupa Şampiyonası’nı kazandı ve 2023 Kadınlar Dünya Kupası’nda finale yükseldi. Sarina Wiegman’ın takımında bu başarılara imza atan oyuncular, artık hem milli maç sayısı hem de kazanılan kupalar açısından rekor kitaplarına adlarını yazdırmaya başladı.

Mart 2026'da Lucy Bronze, İngiltere milli takımında 145. maçına çıktı ve Karen Carney'i geçerek Lionesses'in milli maç rekorları sıralamasında ilk üçe girdi. "100 maça çıkmayı hayal bile edemezdim, benim için bir efsane olan, hayranlıkla büyüdüğüm ve rol modellerimden biri olan Karen Carney gibi birini geçmeyi ise hiç düşünemezdim," diyen Bronze, Lionesses'in ikonları arasında yer almasını "akıl almaz" olarak nitelendirdi. Bronze, listede daha da yukarı çıkabilir mi? Kesinlikle hız kesmiş gibi görünmüyor, ama daha ne kadar ilerlemesi gerekiyor?

Peki ya Lionesses takımındaki diğer yıldızlar? Bronze, şu anda en çok milli forma giyenler listesinde ilk 10'da yer alan tek aktif oyuncu, ancak Wiegman'ın kadrosunda sıralamada yükselen birçok isim var. 107 kez milli forma giyen Alex Greenwood, ilk 10'a girmenin eşiğinde, Keira Walsh ve Georgia Stanway ise zamanı geldiğinde bu listeye girecek gibi görünüyor. Walsh, 28 yaşında 99 kez milli forma giydi, Stanway ise 27 yaşında 89 kez milli forma giydi. Lauren Hemp'in rakamları da dikkat çekici; henüz 25 yaşında olmasına rağmen ülkesinin milli takımında 74 kez forma giydi.

Peki, hangi rekorların peşindeler ve liderlerden ne kadar uzaktalar? İngiltere kadın milli takımında en çok forma giyen oyuncular kimler? GOAL, Lionesses'in en çok milli forma giyen futbolcularını sıralıyor...

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    10Kelly Smith (117 milli maç)

    İngiltere'nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Kelly Smith, 1995 yılında Lionesses formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve 19 yıl süren muhteşem bir milli kariyere imza attı. Bu karizmatik forvet, 2014 yılında milli takımdan emekli olana kadar 46 gol attı. Bu gol sayısı, 2021 yılında Ellen White tarafından geçilene kadar onu İngiltere kadın milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu yaptı. Hala bu listede ikinci sırada yer alan Smith, 117 kez milli forma giyerek milli maç sayısında 10. sırada bulunuyor.

    • Reklam
  • Steph Houghton England Women 2018Getty Images

    9Steph Houghton (121 milli maç)

    Sekiz yıl boyunca İngiltere milli takımının kaptanlığını yapan Steph Houghton, 2010'lu yıllarda büyük rakiplere karşı önemli adımlar atmaya başlayan Lionesses takımının kilit isimlerinden biriydi. 2015 Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya imza atarak üçüncü olan takımın bir parçası olan Houghton, ülkesini Euro 2017 ve 2019 Dünya Kupası'nda yarı finale taşımaya yardımcı oldu ve 2021'de 121. ve son milli maçına çıktı.

  • Gillian Coultard England Women 1997Getty Images

    8Gillian Coultard (125 milli maç)

    İngiltere milli takımında 100 maça çıkan ilk kadın olan ve bir dönem bu kilometre taşına ulaşan sadece beş kişiden biri olan Gillian Coultard, yüzyılın başından önce takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Lionesses’in eski kaptanıdır. Orta saha oyuncusu, 1981 yılında 18 yaşındayken milli takımda ilk kez forma giydi ve 2000 yılının sonlarında milli takımdan emekli olduğunu açıklamadan önce, sonraki 19 yıl boyunca 125 kez milli forma giyerek dikkat çekici bir başarıya imza attı.

  • Rachel Yankey England Women 2013Getty Images

    7Rachel Yankey (129 milli maç)

    Uluslararası kariyeri birkaç dönemi kapsayan Lionesses’in bir başka gerçek efsanesi olan Rachel Yankey, ilk milli maçına 1997 yılında çıktı ve İskoçya’yı 4-0 yendikleri bu maçta bir gol atarak bu anı unutulmaz kıldı. Coultard'dan sonra milli takımda 100 kez forma giyen ikinci İngiliz kadın olan Yankey, kariyerinin sonlarına doğru Peter Shilton'ın o dönemki 125 maçlık İngiltere rekorunu geçerek 129 maçla emekli oldu.

  • Casey Stoney England Women 2011Getty Images

    6Casey Stoney (130 milli maç)

    2000 yılında profesyonel futbola adım atan Casey Stoney, 18 yıllık İngiltere milli takım kariyeri boyunca büyük bir dönüşüme tanık oldu; Lionesses’in hedeflerinin, büyük turnuvalara katılmaktan öte, bu turnuvaları kazanmaya doğru ilerlediğini gördü. Defans oyuncusu, İngiltere'nin daha önce hiç görülmemiş bir şekilde Euro 2009 finaline ulaşmasında önemli bir rol oynadı, ardından 2015 Dünya Kupası ve Euro 2017'de yarı finale yükselmesinde de katkıda bulundu. Stoney, 2018'de milli takımdan emekli olduğunu açıklamadan önce 130 kez milli formayı giydi.

  • Alex Scott England Women 2016Getty Images

    5Alex Scott (140 milli maç)

    13 yıllık uluslararası kariyeri bu listede yer alan birçok oyuncununkinden daha kısa olsa da, Alex Scott bu süre zarfında 140 kez milli forma giyerek Lionesses’in en çok milli forma giyen oyuncuları arasında beşinci sırada yer aldı. Scott, Euro 2009, 2015 Dünya Kupası ve Euro 2017'deki başarılı kampanyalarda sağ bek pozisyonunda takımın bel kemiği oldu. Sonunda onun yerini alacak olan Lucy Bronze, Arsenal'in simgesi olan Scott'ın uluslararası futboldan ayrılmadan önce kendisini büyük ölçüde geliştirmeye ittiğini belirtti.

  • Karen Carney England Women 2013Getty

    4Karen Carney (144 milli maç)

    Lionesses'in yetiştirdiği en yetenekli oyunculardan biri olan Karen Carney, milli takımının hem en çok forma giyen oyuncular hem de en çok gol atan oyuncular listesinin en üst sıralarında yer alan bir başka isimdir. 2005'te milli takımda ilk kez forma giyen Carney, İngiltere milli takımında 144 kez forma giydi ve 33 gol attı. Bu gol sayısı, şu anki durum itibariyle onu golcü sıralamasında yedinci sıraya yerleştiriyor. Carney'nin son turnuvası, Lionesses'in finale çok yaklaşmış olduğu 2019 Dünya Kupası oldu.

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    3Lucy Bronze (147 milli maç)

    Lucy Bronze, bu listede yer alan tek aktif İngiltere milli takım oyuncusu ve kısa süre önce üçüncü sıraya yükseldi; Lionesses’in İzlanda’yı 2-0 yendiği maçta bir gol ve bir asistle Carney’in toplam gol sayısını geride bıraktı. Bronze, 2013 yılında milli takımda ilk kez forma giydi ve 2017'de Scott'ın emekliye ayrılmasından bu yana sağ bek pozisyonunda neredeyse hiç eksik olmadı. Euro 2022 ve 2025'teki zaferlerin yanı sıra 2023 Dünya Kupası finaline ulaşılmasında da hayati bir rol oynadı. Defansif pozisyonuna rağmen 22 gol atması da son derece etkileyici.

  • Jill Scott England 2022Getty

    2Jill Scott (161 milli maç)

    Jill Scott, Lionesses’in ilk büyük turnuva zaferine katkıda bulunduktan sonra, 2022 yılında 16 yıllık uluslararası kariyerine yakışır bir şekilde veda etti. Bu Avrupa Şampiyonası zaferinde orta saha oyuncusunun tecrübesi büyük önem taşıyordu; zira yaklaşık 13 yıl önce, gelecek vaat eden genç bir yetenek olarak uzatmalarda attığı golle Hollanda’yı mağlup ederek İngiltere’yi Euro 2009 finaline taşımıştı. O, 150 milli maça ulaşan sadece iki İngiliz oyuncudan biri.

  • Fara Williams England Women 2013Getty Images

    1Fara Williams (172 milli maç)

    Fara Williams'ın 172 maçlık inanılmaz İngiltere milli takım rekoru, uzun zamandır asla kırılamayacakmış gibi görünüyordu. Orta saha oyuncusu 2001 yılında milli takımda ilk kez forma giydi ve 2019 yılına kadar oynadı. Lionesses kariyerinin en önemli anı, Almanya'ya karşı tarihi bir ilk galibiyet ve 2015 Dünya Kupası'nda muazzam bir üçüncülük elde etmesini sağlayan penaltı golüydü. Bu, Williams'ın milli takımdaki 40. ve son golüydü; bu sayı, onu tüm zamanların golcü sıralamasında da beşinci sıraya yerleştirdi.

    Bronze, onun milli maç rekorunu geçebilecek mi? 34 yaşındaki savunma oyuncusu için bu, büyük bir çaba gerektirecek. 