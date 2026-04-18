İngiltere Kadın Milli Takımı'nın tüm zamanların en çok forma giyen oyuncuları: Lucy Bronze, Jill Scott, Fara Williams ve Lionesses'in en çok milli forma giyen oyuncuları

Mart 2026'da Lucy Bronze, İngiltere milli takımında 145. maçına çıktı ve Karen Carney'i geçerek Lionesses'in milli maç rekorları sıralamasında ilk üçe girdi. "100 maça çıkmayı hayal bile edemezdim, benim için bir efsane olan, hayranlıkla büyüdüğüm ve rol modellerimden biri olan Karen Carney gibi birini geçmeyi ise hiç düşünemezdim," diyen Bronze, Lionesses'in ikonları arasında yer almasını "akıl almaz" olarak nitelendirdi. Bronze, listede daha da yukarı çıkabilir mi? Kesinlikle hız kesmiş gibi görünmüyor, ama daha ne kadar ilerlemesi gerekiyor?

Peki ya Lionesses takımındaki diğer yıldızlar? Bronze, şu anda en çok milli forma giyenler listesinde ilk 10'da yer alan tek aktif oyuncu, ancak Wiegman'ın kadrosunda sıralamada yükselen birçok isim var. 107 kez milli forma giyen Alex Greenwood, ilk 10'a girmenin eşiğinde, Keira Walsh ve Georgia Stanway ise zamanı geldiğinde bu listeye girecek gibi görünüyor. Walsh, 28 yaşında 99 kez milli forma giydi, Stanway ise 27 yaşında 89 kez milli forma giydi. Lauren Hemp'in rakamları da dikkat çekici; henüz 25 yaşında olmasına rağmen ülkesinin milli takımında 74 kez forma giydi.

Peki, hangi rekorların peşindeler ve liderlerden ne kadar uzaktalar? İngiltere kadın milli takımında en çok forma giyen oyuncular kimler? GOAL, Lionesses'in en çok milli forma giyen futbolcularını sıralıyor...