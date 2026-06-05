İngiltere kadın milli takımı’nın İspanya maçı oyuncu değerlendirmeleri: Tarihi bir düşüş! Lionesses, Sarina Wiegman’ın görev süresindeki en ağır yenilgiyi alarak Dünya Kupası’na doğrudan katılma yarışında liderlik koltuğunu kaybetti

Eleme turlarını 1-0'lık İspanya galibiyetiyle (Nisan ayında Wembley'de) tamamlayarak maça kusursuz bir performansla gelen İngiltere, maça kötü bir başlangıç yapmadı. La Roja, Putellas'ın güzel ortasını Edna Imade'nin karşıladığı pozisyonda Hannah Hampton'ı zorlayan iyi bir fırsat yakaladı, ancak Keira Walsh da ceza sahası kenarından Cata Coll'un kalesinin üstünden az farkla dışarıya giden şutuyla diğer tarafta gole çok yaklaştı. Ancak Guijarro skoru açtığında işler değişti.

Georgia Stanway'i zekice çalımlayarak İngiltere'nin orta sahasında kalan geniş boşluğa giren Guijarro, Hampton'ı uzak mesafeden, bir defleksiyonun da yardımıyla geçerek golü atmak için bolca zamana sahipti. O andan itibaren Lionesses dağınık ve düzensiz görünüyordu; İspanya onları istediği gibi parçaladı, ancak birkaç kez zayıf son vuruşlarla rakibini kurtardı. Ancak İngiltere bu şansı değerlendiremedi. Alex Greenwood'un Putellas'ı ofsayt pozisyonuna sokan kötü pozisyon almasının ardından, Hampton'dan şaşırtıcı derecede ikna edici olmayan bir kaleci performansı geldi. Hampton, İspanyol orta saha oyuncusunun şutuna güçlü bir şekilde müdahale etmesine rağmen top yine de ağlara gitti ve ev sahibi takım skoru ikiye katladı.

Bu, dünya şampiyonları için hayati bir goldü, çünkü Wembley'deki galibiyette Lionesses sadece bir gol atmıştı ve bu durum, iş o noktaya gelirse İngiltere'nin başa baş tiebreaker'da onları yenme olasılığını ortadan kaldırıyordu. Ancak bu, Wiegman'ın takımının ikinci yarıda rahatlayıp gol peşine düşebileceği anlamına gelse de, kaç gol farkla kaybettiklerinin artık önemi kalmamıştı, İspanya buna asla izin vermedi. Sürekli baskı altında kalan taraf konuk takımdı ve saat dolmadan skor 3-0 oldu; Lucy Bronze'un kahramanca savunması, Greenwood'un kararsızlığı yüzünden boşa çıktı ve Putellas ikinci golünü attı.

Durumun daha da kötüye gitmesi için hala zaman vardı ve Pina yedek kulübesinden çıkarak La Roja'nın dördüncü golünü attı ve bu, Wiegman döneminde Lionesses'in en ağır yenilgisi oldu. İngiltere, Eylül 2021'de göreve gelen Hollandalı teknik direktörün yönetiminde hiç iki gol farktan fazla kaybetmemişti. Bu, 2009 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya'nın 6-2 galip geldiği maçtan bu yana, takımın 17 yıldır aldığı en ağır yenilgi oldu. En önemlisi, bu sonuç, 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nın ikincisinin, Salı gecesi İzlanda'nın İspanya'yı ağırlayacağı maçta tamamen beklenmedik bir şey olmazsa, 2027 turnuvasına katılmak için muhtemelen play-off'ları geçmesi gerekeceği anlamına geliyor.

GOAL, Estadi Municipal de Son Moix'daki İngiltere oyuncularını değerlendiriyor...