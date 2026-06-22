İngiltere kadın milli takımı, 2025 yılına tek bir büyük hedefle girdi: Avrupa şampiyonluğunu korumak. Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya’yı penaltılarda yenerek tam da bunu başardılar. İsviçre'de Lionesses için yol hiç de kolay olmadı; çeyrek finalde İsveç'i yenmek için penaltı atışlarına, yarı finalde İtalya'yı yenmek için ise uzatmalara ihtiyaç duyuldu. Ancak tüm bunların sonunda, Sarina Wiegman'ın takımı bir kez daha zirveye çıktı ve 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalindeki yenilgisinin intikamını İspanya'dan aldı.

2026'da İngiltere, bu kez 2027 Kadınlar Dünya Kupası eleme grubunda İspanya'yı bir kez daha devirmeye kararlıydı. Sadece grubu birinci bitiren takım Brezilya'daki turnuvaya doğrudan katılabilecekti; geri kalanlar ise play-off yoluna girecekti. Ne yazık ki, bu sefer La Roja, Lionesses'ten intikamını aldı ve Wiegman'ın takımını 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşecek play-off'lara mahkum etti.

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