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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

Çeviri:

İngiltere Kadın Milli Takımı'nın 2026 yılı maç takvimi ve sonuçları: Lionesses'in maç programı, TV kanalları, canlı yayınlar ve nasıl izlenir

İngiltere
World Cup Qualification UEFA
World Cup
Women's football

İngiltere kadın milli takımının yılına dair kapsamlı bir rehber; maçları canlı izleme yöntemleri ve daha fazlası dahil

İngiltere kadın milli takımı, 2025 yılına tek bir büyük hedefle girdi: Avrupa şampiyonluğunu korumak. Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya’yı penaltılarda yenerek tam da bunu başardılar. İsviçre'de Lionesses için yol hiç de kolay olmadı; çeyrek finalde İsveç'i yenmek için penaltı atışlarına, yarı finalde İtalya'yı yenmek için ise uzatmalara ihtiyaç duyuldu. Ancak tüm bunların sonunda, Sarina Wiegman'ın takımı bir kez daha zirveye çıktı ve 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalindeki yenilgisinin intikamını İspanya'dan aldı.

2026'da İngiltere, bu kez 2027 Kadınlar Dünya Kupası eleme grubunda İspanya'yı bir kez daha devirmeye kararlıydı. Sadece grubu birinci bitiren takım Brezilya'daki turnuvaya doğrudan katılabilecekti; geri kalanlar ise play-off yoluna girecekti. Ne yazık ki, bu sefer La Roja, Lionesses'ten intikamını aldı ve Wiegman'ın takımını 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşecek play-off'lara mahkum etti.

GOAL, İngiltere'nin takvimi, maç programı, sonuçları ve takımı nasıl izleyebileceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

  • İngiltere Kadın Milli Takımı 2026 yılında hangi sonuçları elde etti?

    İngiltere, 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerine muhteşem bir başlangıç yaptı; Wembley’de İspanya’ya karşı oynadıkları maç da dahil olmak üzere ilk dört maçını da kazanarak, iki maç kala grubun zirvesine yerleşti. Bu sonuç, Lionesses’in tek otomatik eleme hakkı için en avantajlı konumda olduğunu gösteriyordu; 5 Haziran’da İspanya ile oynayacakları deplasman maçında sadece bir puana ihtiyaçları vardı ki Brezilya’daki turnuvaya katılma hakkını garantilemek için.

    Ne yazık ki Mallorca'da hiçbir şey planlandığı gibi gitmedi; İngiltere, Wiegman dönemindeki en ağır yenilgisini ve genel olarak son 17 yılın en büyük mağlubiyetini yaşarken, La Roja 4-0 galip gelerek eleme grubunun zirvesine oturdu. Bu sonuç, Lionesses'in İzlanda'dan büyük bir iyilik beklemesine neden oldu; ancak İzlanda, İspanya'ya 6-1 yenilerek bu iyiliği yapamadı. Bu mağlubiyet, İngiltere'nin Ukrayna'ya karşı aldığı galibiyeti anlamsız hale getirdi ve takımı play-off'lara yönlendirdi.

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  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    İngiltere Kadın Milli Takımı'nın 2026'daki maç programı nasıldır?

    Dünya Kupası play-off'larında iki tur oynanacak ve her ikisi de çift maçlı eleme şeklinde gerçekleşecek. İlk eşleşme, Ekim ayındaki milli maç arası döneminde oynanacak; İngiltere, şu anda dünya sıralamasında 59. sırada yer alan Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Bu iki maç, uluslararası kadın futbolunda iki takımın tarihindeki ilk karşılaşmaları olacak.

    Bu turu kazanan Lionesses, ikinci ve son tura yükselecek; burada İngiltere'nin kısa süre önce iki kez mağlup ettiği Slovakya veya Ukrayna'dan biri onları bekliyor olacak. Bu maçlar, Kasım sonu ile Aralık başında gerçekleşecek uluslararası maç arası döneminde oynanacak; kura çekimi ise 18 Haziran'da yapılacak.

  • 2026'da İngiltere Kadın Milli Takımı maçlarını nasıl izleyebilirim?

    İngiltere kadın milli takımının maçlarının yayın hakları erkek milli takımınkinden farklıdır; Lionesses’in yayıncısı ITV’dir. Maçlar, ITV’nin çeşitli kanallarında, genellikle ITV1 veya ITV4’te ve ayrıca ITVX adlı dijital yayın hizmetinde canlı olarak yayınlanmaktadır.

    Ancak İngiltere, İskoçya, Galler veya Kuzey İrlanda ile karşılaşırsa bu durum değişebilir. BBC, diğer üç ulusun maçlarını yayınlama haklarına sahiptir ve bu nedenle, 2023'ün sonunda İngiltere'nin İskoçya ile karşılaşmak üzere Glasgow'a yaptığı deplasman maçı, o sefer ITV yerine BBC One'da yayınlanmıştır.

    Amerika Birleşik Devletleri’ndeki İngiltere taraftarları için fuboTV, Lionesses’in oynadığı maçları izlemenin en iyi seçeneğidir. Genel olarak FOX ve FS1, Avrupa Şampiyonası maçlarını yayınlarken, bazı maçlar ESPN’de de yayınlanmaktadır.

  • İngiltere Kadın Milli Takımı'nın 2027 Kadınlar Dünya Kupası eleme grubu sıralaması

    2027 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri - A3 Grubu

    SıraTakımMaçGBerMGol farkıPuan
    1İspanya6501+1815
    2İngiltere6501+815
    3İzlanda6204-96
    4Ukrayna6006-170

    İkinci, üçüncü ve dördüncü sırada bitiren takımlar, play-off'lar yoluyla Dünya Kupası'na katılma şansını koruyacak; ikinci ve üçüncü sıradaki takımlar ise seri başı olacak.

  • İngiltere Kadın Milli Takımı'nın 2026 yılı maç programı

    TarihSaat (İngiltere)MaçTurnuvaMekan
    3 Mart17:00Ukrayna 1-6 İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıMardan Stadyumu, Antalya
    7 Mart12:30İngiltere 2-0 İzlanda2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıThe City Ground, Nottingham
    14 Nisan19:00İngiltere 1-0 İspanya2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıWembley Stadyumu, Londra
    18 Nisan17.30İzlanda 0-1 İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıLaugardalsvollur Stadyumu, Reykjavik
    5 Haziran20:00İspanya 4-0 İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 Haziran20:00İngiltere 3-0 Ukrayna2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıHill Dickinson Stadyumu, Liverpool
    9 EkimTBCYunanistan - İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - play-off 1. turTBC
    13 EkimTBCİngiltere - Yunanistan2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - play-off 1. turTBC

    2026 yılına ait diğer maçlar ve ayrıntılar, zamanı geldiğinde açıklanacaktır.