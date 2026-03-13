Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5
Ameé Ruszkai

Çeviri:

İngiltere Kadın Milli Takımı'nın 2026 maç takvimi ve sonuçları: Lionesses'in maç programı, yayın kanalları, canlı yayınlar ve nasıl izlenir

İngiltere Kadın Milli Takımı, 2025 yılına tek bir büyük hedefle girdi: Avrupa şampiyonluğunu korumak. Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı penaltılarda yenerek tam da bunu başardılar. İsviçre'de Lionesses için işler hiç de kolay olmadı; çeyrek finalde İsveç'i yenmek için penaltı atışlarına, yarı finalde İtalya'yı yenmek için ise uzatmalara ihtiyaç duyuldu. Ancak sonunda Sarina Wiegman'ın takımı bir kez daha zirveye çıktı ve 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalindeki yenilginin intikamını İspanya'dan aldı.

Şimdi dikkatler 2026'ya çevrilirken, İngiltere bu kez 2027 Kadınlar Dünya Kupası eleme grubunda İspanya'yı bir kez daha devirmeye çalışacak. Sadece grubu birinci bitiren takım Brezilya'daki turnuvaya otomatik olarak katılma hakkı kazanacak, geri kalanlar ise play-off yoluna çıkacak. Bu nedenle Lionesses'in hızlı bir başlangıç yapması hayati önem taşıyor ve 2025'i olumlu bir şekilde kapatmanın onlara bu konuda yardımcı olacağını umuyorlar.

GOAL, İngiltere'nin takvimi, maç programı, sonuçları ve takımı nasıl izleyebileceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

  • İngiltere Kadın Milli Takımı'nın 2026'daki maç programı nasıldır?

    2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri 2026 yılının başında başlayacak. Kasım ayında İngiltere, bu aşamadaki rakiplerini öğrendi. Lionesses, A3 Grubu'nda İspanya, Ukrayna ve İzlanda ile karşılaşacak. Sadece grup birincisi olmak, Brezilya'daki turnuvaya otomatik olarak katılma hakkı sağlayacak. İngiltere ikinci, üçüncü veya dördüncü olsa bile, play-off turlarına yükselecek ve iki maçlık iki seriyi kazanması halinde Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. 

    Grup aşaması elemeleri 2026 yılının Mart, Nisan ve Haziran aylarında yapılacak, play-off turları ise yılın ilerleyen aylarında oynanacak. İngiltere, ilk altı maçın tarihlerini açıkladı, ancak tüm maçların oynanacağı yerler ve başlama saatleri henüz açıklanmadı. Ukrayna'daki durum nedeniyle, Lionesses o deplasman maçı için Türkiye'ye gidecek ve maçı tarafsız sahada oynayacak.

    • Reklam
  • Chloe Kelly England Women 2025Getty Images

    2026'da İngiltere Kadın Milli Takımı maçlarını nasıl izleyebilirim?

    İngiltere kadın milli takımının maçlarının yayın hakları erkek milli takımınkinden farklıdır; Lionesses’in yayıncısı ITV’dir. Maçlar, genellikle ITV1 veya ITV4 olmak üzere çeşitli kanallarında ve ayrıca ITVX adlı dijital yayın platformunda canlı olarak yayınlanmaktadır.

    Ancak İngiltere, İskoçya, Galler veya Kuzey İrlanda ile oynarsa bu durum değişebilir. BBC, diğer Birleşik Krallık ülkelerindeki maçların yayın haklarına sahiptir ve bu nedenle, 2023'ün sonunda İngiltere'nin İskoçya ile karşılaşmak üzere Glasgow'a yaptığı seyahat, o sefer ITV yerine BBC One'da yayınlanmıştır.

    Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İngiltere taraftarları için fuboTV, Lionesses'in oynadığı maçları izlemek için en iyi seçenektir. Genel olarak FOX ve FS1, Avrupa Şampiyonası maçlarını yayınlarken, bazı maçlar ESPN'de de yayınlanmaktadır.

  • İngiltere Kadın Milli Takımı'nın 2027 Kadınlar Dünya Kupası eleme grubu puan durumu

    2027 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri - A3 Grubu

    SıraTakımMaçGBMFarkPuan
    1İngiltere2200+76
    2İspanya2200+56
    3İzlanda2002-50
    4Ukrayna2002-70

    İkinci, üçüncü ve dördüncü sırada bitiren takımlar, play-offlar aracılığıyla Dünya Kupası'na katılma şansını hala koruyacak.

  • İngiltere Kadın Milli Takımı'nın 2026 yılı maç programı

    TarihSaat (İngiltere)MaçTurnuvaYer
    3 Mart17:00Ukrayna 1-6 İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıMardan Stadyumu, Antalya
    7 Mart12:30İngiltere 2-0 İzlanda2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıThe City Ground, Nottingham
    14 Nisan19:00İngiltere - İspanya2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıWembley Stadyumu, Londra
    18 NisanTBCİzlanda - İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıLaugardalsvollur Stadyumu, Reykjavik
    5 HaziranTBCİspanya - İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 Haziran20:00İngiltere - Ukrayna2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıHill Dickinson Stadyumu, Liverpool

    2026 yılına ait diğer maçlar ve ayrıntılar zamanı geldiğinde açıklanacaktır.

