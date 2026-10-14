İngiltere kadın millî takımı, 2025'e tek bir büyük hedefle girdi: Avrupa şampiyonluğunu korumak. Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı penaltılarla yenerek bunu başardı. İsviçre'deki turnuva İngiltere için hiç de kolay geçmedi. Çeyrek finalde İsveç'i elemek için penaltı atışları, yarı finalde İtalya'yı yenmek içinse uzatma devreleri gerekti. Ancak sonunda Sarina Wiegman'ın takımı bir kez daha şampiyonluğa ulaştı ve 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalindeki yenilginin rövanşını İspanya'dan aldı.

İngiltere, 2026'da İspanya'yı bu kez 2027 Kadınlar Dünya Kupası eleme grubunda geride bırakmak istiyordu. Brezilya'daki turnuvaya yalnızca grubu lider bitiren takım doğrudan katılabilecekti; diğer takımları ise play-off yolu bekliyordu. Ancak bu kez İspanya, İngiltere'den rövanşı aldı ve Wiegman'ın takımını 2026'nın ikinci yarısında oynanacak play-off'lara gönderdi.

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