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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai
Çeviri:

İngiltere Kadın Milli Takımı'nın 2026 fikstürü ve sonuçları: Maç takvimi, TV kanalları, canlı yayınlar ve maçlar nasıl izlenir?

İngiltere
World Cup Qualification UEFA
World Cup
Women's football

İngiltere kadın millî takımının yılına dair kapsamlı rehber: Maçları canlı izleme yolları ve daha fazlası

İngiltere kadın millî takımı, 2025'e tek bir büyük hedefle girdi: Avrupa şampiyonluğunu korumak. Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı penaltılarla yenerek bunu başardı. İsviçre'deki turnuva İngiltere için hiç de kolay geçmedi. Çeyrek finalde İsveç'i elemek için penaltı atışları, yarı finalde İtalya'yı yenmek içinse uzatma devreleri gerekti. Ancak sonunda Sarina Wiegman'ın takımı bir kez daha şampiyonluğa ulaştı ve 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalindeki yenilginin rövanşını İspanya'dan aldı.

İngiltere, 2026'da İspanya'yı bu kez 2027 Kadınlar Dünya Kupası eleme grubunda geride bırakmak istiyordu. Brezilya'daki turnuvaya yalnızca grubu lider bitiren takım doğrudan katılabilecekti; diğer takımları ise play-off yolu bekliyordu. Ancak bu kez İspanya, İngiltere'den rövanşı aldı ve Wiegman'ın takımını 2026'nın ikinci yarısında oynanacak play-off'lara gönderdi.

İngiltere'nin maç takvimi, karşılaşmaları, sonuçları ve takımı nasıl izleyebileceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şey GOAL'de.

  • İngiltere Kadın Milli Takımı 2026'da hangi sonuçları aldı?

    İngiltere, 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerine harika bir başlangıç yaptı. Wembley'de İspanya'ya karşı oynadığı maç da dahil olmak üzere ilk dört karşılaşmasını kazanarak, bitime iki maç kala grubun zirvesine yerleşti. Böylece doğrudan katılım hakkı veren tek kontenjan için avantajı eline geçiren İngiltere'nin, Brezilya'daki turnuvaya katılmayı garantilemek için 5 Haziran'da deplasmanda İspanya ile oynayacağı maçtan bir puan alması yeterliydi.

    Ancak Mallorca'da hiçbir şey planlandığı gibi gitmedi. İspanya'nın 4-0 kazanarak eleme grubunda liderliği devraldığı maçta İngiltere, Wiegman döneminin ve son 17 yılın en ağır yenilgisini aldı. Bu sonuçla İngiltere, İzlanda'dan büyük bir yardım beklemek zorunda kaldı. Ancak İzlanda, İspanya'ya 6-1 yenilince İngiltere'nin Ukrayna karşısındaki galibiyeti de anlamını yitirdi ve takımın yolu play-off'lara düştü.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    İngiltere Kadın Millî Takımı'nın 2026'da hangi maçları var?

    Böylece İngiltere'nin, her biri iki maç üzerinden oynanan iki Dünya Kupası play-off turunu geçmesi gerekti. İlk eşleşme ekim ayındaki millî maç arasında oynandı. İngiltere, o dönemde dünya sıralamasında 59. sırada bulunan Yunanistan'ı yenerek ikinci tura yükseldi.

    İngiltere, yılın son millî maç arasında 2026'da iki kez mağlup ettiği Ukrayna ile karşılaşacak. Bu eşleşmeyi kazanan takım, Brezilya'da düzenlenecek 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

    İngiltere bu süreci kayıpsız atlatıp turnuvaya katılmayı başarırsa, grup aşamasındaki rakiplerini 11 Aralık'ta yapılacak kura çekiminde öğrenecek.

  • 2026'da İngiltere Kadın Milli Takımı nasıl izlenir?

    İngiltere kadın millî takımının maçlarının yayın hakları, erkek millî takımınınkinden farklı. İngiltere kadın millî takımının yayıncısı ITV. Maçlar, genellikle ITV1 veya ITV4 olmak üzere ITV’nin çeşitli kanallarında ve dijital yayın platformu ITVX’te canlı yayımlanıyor.

    Ancak İngiltere’nin İskoçya, Galler veya Kuzey İrlanda’dan biriyle oynaması hâlinde bu durum değişebiliyor. BBC, Birleşik Krallık’ın diğer millî takımlarının maçlarının yayın haklarını elinde bulunduruyor. Bu nedenle İngiltere’nin 2023’ün sonunda İskoçya ile karşılaşmak üzere Glasgow’a yaptığı ziyarette maç, ITV yerine BBC One’da yayımlandı.

    ABD’deki İngiltere taraftarları için kadın millî takımının maçlarını izlemenin en iyi yolu fuboTV. Genel olarak Avrupa Şampiyonası maçlarını FOX ve FS1 yayımlarken bazı maçlar ESPN’de de yayımlanıyor.

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  • İngiltere Kadın Millî Takımı'nın 2026 maç programı

    TarihSaat (Birleşik Krallık)MaçOrganizasyonStat
    3 Mart17.00Ukrayna 1-6 İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri, grup aşamasıMardan Stadyumu, Antalya
    7 Mart12.30İngiltere 2-0 İzlanda2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri, grup aşamasıThe City Ground, Nottingham
    14 Nisan19.00İngiltere 1-0 İspanya2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri, grup aşamasıWembley Stadyumu, Londra
    18 Nisan17.30İzlanda 0-1 İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri, grup aşamasıLaugardalsvollur Stadyumu, Reykjavik
    5 Haziran20.00İspanya 4-0 İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri, grup aşamasıEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 Haziran20.00İngiltere 3-0 Ukrayna2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri, grup aşamasıHill Dickinson Stadyumu, Liverpool
    9 Ekim17.30Yunanistan 1-3 İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri, play-off 1. turPankritio Stadyumu, Heraklion
    13 Ekim19.30İngiltere 5-0 Yunanistan2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri, play-off 1. turKing Power Stadyumu, Leicester
    BelirlenecekBelirlenecekUkrayna-İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri, play-off 2. turBelirlenecek
    5 AralıkBelirlenecekİngiltere-Ukrayna2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri, play-off 2. turWembley Stadyumu, Londra

    2026 yılına ilişkin diğer maçlar ve ayrıntılar zamanı geldiğinde açıklanacak.