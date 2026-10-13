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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai
Çeviri:

İngiltere Kadın Milli Takımı'nın 2026 fikstürü ve sonuçları: Maç takvimi, TV kanalları, canlı yayınlar ve izleme rehberi

İngiltere
World Cup Qualification UEFA
World Cup
Women's football

İngiltere kadın takımının yılına dair kapsamlı rehber: Maçlar canlı nasıl izlenir ve daha fazlası

İngiltere kadın millî takımı, 2025 yılına tek bir büyük hedefle girdi: Avrupa şampiyonluğunu korumak. Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı penaltılarla yenerek tam da bunu başardı. İsviçre'deki turnuva İngiltere için hiç de kolay geçmedi. Çeyrek finalde İsveç'i yenmek için penaltı atışlarına, yarı finalde İtalya'yı yenmek için ise uzatmalara ihtiyaç duydu. Ancak Sarina Wiegman'ın ekibi, 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalindeki yenilgisinin rövanşını İspanya'dan alarak bir kez daha zirveye çıktı.

İngiltere, 2026'da İspanya'yı bir kez daha geride bırakmayı hedefliyordu. Bu kez iki takım, 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerinde aynı gruptaydı. Brezilya'daki turnuvaya yalnızca grubu lider bitiren takım doğrudan katılacak, diğer takımları ise play-off yolu bekleyecekti. Ancak bu kez İspanya, İngiltere'den rövanşı alarak Wiegman'ın ekibini 2026'nın ikinci yarısında oynanacak play-off'lara bıraktı.

GOAL, İngiltere'nin maç takvimi, karşılaşmaları ve sonuçları ile takımı nasıl izleyebileceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledi.

  • İngiltere Kadın Milli Takımı 2026'da hangi sonuçları aldı?

    İngiltere, 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerine müthiş bir başlangıç yaparak Wembley'de İspanya'ya karşı oynadığı maç da dâhil olmak üzere ilk dört karşılaşmasının tamamını kazandı. İki maç kala grubun zirvesinde yer alan İngiltere'nin, doğrudan katılım sağlayan tek takım olmak için büyük avantajı vardı. Brezilya'daki turnuvaya katılmayı garantilemesi için 5 Haziran'da İspanya deplasmanından bir puan alması yeterliydi.

    Ancak Mallorca'da hiçbir şey planlandığı gibi gitmedi. İspanya'nın 4-0 kazanarak eleme grubunda liderliğe yükseldiği maçta İngiltere, Wiegman döneminin en ağır, genel olarak da son 17 yılın en farklı yenilgisini aldı. Bunun üzerine İngiltere'nin İzlanda'dan büyük bir yardım alması gerekiyordu. Fakat İzlanda, İspanya'ya 6-1 yenildi. Böylece İngiltere'nin Ukrayna karşısındaki galibiyeti bir anlam taşımadı ve takım doğrudan katılmak yerine play-off'lara kaldı.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    İngiltere Kadın Milli Takımı 2026'da hangi maçları oynayacak?

    Böylece İngiltere'nin, her biri çift maçlı eşleşme şeklinde oynanan iki Dünya Kupası play-off turunu geçmesi gerekti. Ekim ayındaki millî maç arasında oynanan ilk eşleşmede İngiltere, o dönemde dünya sıralamasında 59. sırada yer alan Yunanistan'ı eleyerek ikinci tura yükseldi.

    İngiltere, yılın son millî maç arasında 2026'da iki kez mağlup ettiği Ukrayna ile karşılaşacak. Eşleşmenin galibi, Brezilya'da düzenlenecek 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

    İngiltere bu eşleşmeyi de kayıpsız geçip turnuvaya katılırsa grup aşamasındaki rakiplerini 11 Aralık'ta yapılacak kura çekiminde öğrenecek.

  • 2026'da İngiltere Kadın Milli Takımı nasıl izlenir?

    İngiltere kadın millî takımının maçlarının yayın hakları, erkek takımınınkinden farklı. İngiltere kadın millî takımının yayıncısı ITV. Maçlar, çoğunlukla ITV1 veya ITV4 olmak üzere ITV’nin çeşitli kanallarında ve dijital yayın platformu ITVX’te canlı yayımlanıyor.

    Ancak İngiltere’nin İskoçya, Galler veya Kuzey İrlanda ile oynaması durumunda bu değişebiliyor. BBC, Birleşik Krallık’ı oluşturan diğer ülkelerin maçlarının yayın haklarına sahip. Bu nedenle İngiltere’nin 2023’ün sonunda İskoçya ile karşılaşmak için Glasgow’a gittiği maç, ITV yerine BBC One’da yayımlandı.

    ABD’deki İngiltere taraftarları için kadın millî takımının maçlarını izlemenin en iyi yolu fuboTV. Genel olarak Avrupa Şampiyonası maçlarını FOX ve FS1 yayımladı; bazı maçlar ise ESPN’de de yayımlanıyor.

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  • İngiltere Kadın Millî Takımı'nın 2026'daki maçları

    TarihSaat (Birleşik Krallık)MaçTurnuvaStadyum
    3 Mart17.00Ukrayna 1-6 İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri, grup aşamasıMardan Stadyumu, Antalya
    7 Mart12.30İngiltere 2-0 İzlanda2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri, grup aşamasıThe City Ground, Nottingham
    14 Nisan19.00İngiltere 1-0 İspanya2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri, grup aşamasıWembley Stadyumu, Londra
    18 Nisan17.30İzlanda 0-1 İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri, grup aşamasıLaugardalsvollur Stadyumu, Reykjavik
    5 Haziran20.00İspanya 4-0 İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri, grup aşamasıEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 Haziran20.00İngiltere 3-0 Ukrayna2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri, grup aşamasıHill Dickinson Stadium, Liverpool
    9 Ekim17.30Yunanistan 1-3 İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri, play-off 1. turPankritio Stadyumu, Kandiye
    13 Ekim19.30İngiltere 5-0 Yunanistan2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri, play-off 1. turKing Power Stadyumu, Leicester
    Kasım 2026BelirlenecekUkrayna - İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri, play-off 2. turBelirlenecek
    Aralık 2026Belirlenecekİngiltere - Ukrayna2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri, play-off 2. turBelirlenecek

    2026 yılına ilişkin diğer maçlar ve ayrıntılar zamanı geldiğinde açıklanacak.