İngiltere kadın millî takımı, 2025 yılına tek bir büyük hedefle girdi: Avrupa şampiyonluğunu korumak. Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı penaltılarla yenerek tam da bunu başardı. İsviçre'deki turnuva İngiltere için hiç de kolay geçmedi. Çeyrek finalde İsveç'i yenmek için penaltı atışlarına, yarı finalde İtalya'yı yenmek için ise uzatmalara ihtiyaç duydu. Ancak Sarina Wiegman'ın ekibi, 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalindeki yenilgisinin rövanşını İspanya'dan alarak bir kez daha zirveye çıktı.

İngiltere, 2026'da İspanya'yı bir kez daha geride bırakmayı hedefliyordu. Bu kez iki takım, 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerinde aynı gruptaydı. Brezilya'daki turnuvaya yalnızca grubu lider bitiren takım doğrudan katılacak, diğer takımları ise play-off yolu bekleyecekti. Ancak bu kez İspanya, İngiltere'den rövanşı alarak Wiegman'ın ekibini 2026'nın ikinci yarısında oynanacak play-off'lara bıraktı.

GOAL, İngiltere'nin maç takvimi, karşılaşmaları ve sonuçları ile takımı nasıl izleyebileceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledi.