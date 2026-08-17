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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

Çeviri:

İngiltere Kadın Milli Takımı'nın 2026 fikstürü ve sonuçları: maç programı, TV kanalları, canlı yayınlar ve nasıl izlenir

İngiltere
World Cup Qualification UEFA
World Cup
Women's football

İngiltere kadın takımının yılına dair eksiksiz rehber: maçlar canlı nasıl izlenir ve daha fazlası

İngiltere kadın milli takımı, 2025'e tek bir büyük hedefle girdi: Avrupa şampiyonluğunu korumak. Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı penaltılarla mağlup eden ekip, tam da bunu başardı. İsviçre'de İngiltere için bu hiç de kolay olmadı; son sekizde İsveç'i elemek için de penaltı atışlarına ihtiyaç duyuldu, İtalya'ya karşı yarı final galibiyetinde ise uzatma oynandı. Ancak her şeyin sonunda Sarina Wiegman'ın takımı bir kez daha zirveye çıktı ve 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalindeki yenilginin ardından İspanya'dan rövanşı aldı.

2026'da İngiltere'nin hedefi, bu kez 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri grubunda İspanya'yı bir kez daha devirmekti. Turnuvaya Brezilya'da doğrudan katılım hakkı sadece grubunu lider tamamlayan takıma verilecekti; diğer ekipleri ise play-off yolu bekliyordu. Ne yazık ki bu kez İspanya, İngiltere'den rövanşı aldı ve Wiegman'ın takımını 2026'nın ikinci yarısında oynanacak play-off'lara gönderdi.

GOAL, İngiltere'nin programı, maç fikstürü ve sonuçları ile takımın nasıl izleneceğine dair bilmeniz gereken her şeyi bir araya getirdi.

  • İngiltere Kadın Milli Takımı 2026'da hangi sonuçları aldı?

    İngiltere, 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerine müthiş bir başlangıç yaptı; Wembley'de İspanya'ya karşı alınan galibiyet de dahil ilk dört maçının tamamını kazanarak, oynanacak iki maç kala grubun zirvesine yerleşti. Bu da İngiltere'yi, verilen tek doğrudan katılım bileti için en avantajlı konuma getirdi ve Brezilya'daki turnuvadaki yerini garantilemek için 5 Haziran'da İspanya ile deplasmanda oynanacak maçta sadece bir puana ihtiyaç duymasını sağladı.

    Ancak Mallorca'da hiçbir şey planlandığı gibi gitmedi. İngiltere, Wiegman döneminin en ağır yenilgisini alırken, genel olarak da 17 yılın en farklı mağlubiyetini yaşadı ve İspanya 4-0 kazanarak bunun yerine eleme grubunun zirvesine çıktı. Bu sonuç, İngiltere'yi İzlanda'dan büyük bir iyilik beklemek zorunda bıraktı ancak bu gerçekleşmedi; İzlanda, İspanya'ya 6-1 yenildi ve İngiltere'nin Ukrayna karşısındaki galibiyetini anlamsız hale getirerek takımı bunun yerine play-off'a gönderdi.

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  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    England Kadın Milli Takımı'nın 2026'daki fikstürü nedir?

    Dünya Kupası play-off'larında, her ikisi de çift maç eleme usulü olmak üzere iki tur oynanacak. İlk eşleşme, ekim ayındaki milli ara sırasında oynanacak ve İngiltere, şu anda dünya sıralamasında 59. basamakta yer alan Yunanistan ile karşılaşacak. İki maç, iki takımın kadınlar milli takım futbolundaki ilk karşılaşmaları olacak.

    Bunu kazanması halinde İngiltere, ikinci ve son tura yükselecek; burada rakibi, İngiltere'nin kısa süre önce iki kez yendiği Slovakya ya da Ukrayna olacak. Bu maçlar, kasım sonu ile aralık başına denk gelen milli ara sırasında oynanacak ve kura çekimi 18 Haziran'da yapılacak.

  • 2026'da İngiltere nasıl izlenir

    İngiltere kadın milli takımının maçlarının yayın hakları, erkek milli takımınınkilerle aynı değil; Aslan Kızlar'ın yayıncısı ITV. Maçlar, çoğunlukla ITV1 veya ITV4 olmak üzere çeşitli kanallarında canlı yayınlanıyor ve ayrıca dijital yayın platformu ITVX'te de gösteriliyor.

    Ancak İngiltere, İskoçya, Galler veya Kuzey İrlanda'dan biriyle karşılaştığında bu durum değişebiliyor. Birleşik Krallık'taki diğer ülkelerin maç yayın hakları BBC'de bulunduğu için, İngiltere'nin 2023'ün sonunda İskoçya ile karşılaşmak üzere Glasgow'a yaptığı deplasman yolculuğu o sefer ITV yerine BBC One'da yayınlandı.

    Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İngiltere taraftarları için, Aslan Kızlar'ın maçlarını izlemek adına en iyi seçenek fuboTV. Genel olarak konuşmak gerekirse, Avrupa Şampiyonası maçlarını FOX ve FS1 yayınladı; bazı maçlar ise ESPN'de de yayınlanıyor.

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  • İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası eleme grubundaki puan durumu

    2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - A3 Grubu

    SıraTakımOGBMAverajPuan
    1İspanya6501+1815
    2İngiltere6501+815
    3İzlanda6204-96
    4Ukrayna6006-170

    İkinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer alan takımlar, play-off'lar üzerinden Dünya Kupası'na katılma şansını yine elde edecek ve ikinci ile üçüncü sıradaki takımlar seri başı olacak.

  • İngiltere Kadın Milli Takımı'nın 2026 fikstürü

    TarihSaat (BK)MaçTurnuvaStadyum
    3 Mart17.00Ukrayna 1-6 İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıMardan Stadyumu, Antalya
    7 Mart12.30İngiltere 2-0 İzlanda2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıThe City Ground, Nottingham
    14 Nisan19.00İngiltere 1-0 İspanya2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıWembley Stadyumu, Londra
    18 Nisan17.30İzlanda 0-1 İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıLaugardalsvollur Stadyumu, Reykjavik
    5 Haziran20.00İspanya 4-0 İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 Haziran20.00İngiltere 3-0 Ukrayna2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıHill Dickinson Stadyumu, Liverpool
    9 Ekim17.30Yunanistan - İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - play-off 1. turPankritio Stadyumu, Heraklion
    13 Ekim19.30İngiltere - Yunanistan2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - play-off 1. turKing Power Stadyumu, Leicester

    2026 için diğer fikstürler ve ayrıntılar ilerleyen dönemde açıklanacak.