İngiltere kadın milli takımı, 2025'e tek bir büyük hedefle girdi: Avrupa şampiyonluğunu korumak. Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı penaltılarla mağlup eden ekip, tam da bunu başardı. İsviçre'de İngiltere için bu hiç de kolay olmadı; son sekizde İsveç'i elemek için de penaltı atışlarına ihtiyaç duyuldu, İtalya'ya karşı yarı final galibiyetinde ise uzatma oynandı. Ancak her şeyin sonunda Sarina Wiegman'ın takımı bir kez daha zirveye çıktı ve 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalindeki yenilginin ardından İspanya'dan rövanşı aldı.

2026'da İngiltere'nin hedefi, bu kez 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri grubunda İspanya'yı bir kez daha devirmekti. Turnuvaya Brezilya'da doğrudan katılım hakkı sadece grubunu lider tamamlayan takıma verilecekti; diğer ekipleri ise play-off yolu bekliyordu. Ne yazık ki bu kez İspanya, İngiltere'den rövanşı aldı ve Wiegman'ın takımını 2026'nın ikinci yarısında oynanacak play-off'lara gönderdi.

GOAL, İngiltere'nin programı, maç fikstürü ve sonuçları ile takımın nasıl izleneceğine dair bilmeniz gereken her şeyi bir araya getirdi.