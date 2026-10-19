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İngiltere Kadın Milli Takımı'na müjde! Sarina Wiegman, İngiltere ile sözleşmesini 2029'a kadar uzatan yeni ve uzun vadeli anlaşmaya imza attı
Wiegman, uzun vadede devam edeceğinin sözünü verdi
Wiegman, sözleşmesini İngiltere kadın millî takımıyla 2029'a kadar uzattı. Önceki sözleşmesi 2027 Dünya Kupası'nın ardından sona erecekti ancak yeni anlaşmayla 2029 Avrupa Şampiyonası sonrasında da görevde kalacak.
Bu karar FA'ya büyük güç verdi ve kurumda rahatlama yarattı. Wiegman, İngiltere'nin Yunanistan'a karşı oynayacağı play-off maçları öncesinde uzun vadeli planlarına ilişkin soruları geçiştirmişti ancak artık konu netlik kazandı.
Yardımcı antrenörler Janneke Bijl ve Arvid Smit ile kaleci antrenörü Darren Ward da sözleşmelerini 2029'a kadar uzattı. Teknik ekibin tamamı bir sonraki büyük turnuva döngüsü boyunca birlikte kalacak.
- Getty Images Sport
“Daha iyi bir iş düşünemiyorum”
Wiegman, görevine duyduğu tutkuyu ve kurumdan gördüğü desteğin sürmesini gerekçe göstererek yoluna devam etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Takımı daha büyük başarılara taşımakta kararlı olduğunu belirtti.
Wiegman, “Bu takımla devam edebildiğim için çok mutluyum. Futbolda daha iyi bir iş düşünemiyorum” dedi. “Bana duydukları güven benim için büyük bir onur. Bu güveni asla hafife almıyorum ve bu harika iş birliğini sürdürmek istiyorum.”
FA CEO’su Mark Bullingham, Wiegman’ın milli takım yapılanmasına katkısını överek şunları söyledi: “Sarina, büyük turnuvalarda eşsiz bir başarı geçmişine sahip, inanılmaz bir teknik direktör. Bir sonraki EURO dönemi boyunca onunla çalışmaya devam edecek olmaktan çok mutluyum.”
Eşi benzeri görülmemiş bir rekor
Wiegman, Hollanda'yı 2017 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğuna ve 2019 Dünya Kupası finaline taşıdıktan sonra Eylül 2021'de FA'de çalışmaya başladı. Bireysel başarısıyla FIFA En İyi Kadın Teknik Direktör ödülünü beş kez kazandı.
İngiltere'nin başındaki dönemi, önemli kupalar ve eşi benzeri görülmemiş bir istikrar getirdi. Onun yönetimindeki takım, 2022'de Avrupa Şampiyonası'nı kazandı ve 2025'te finalde İspanya'yı penaltılarla yenerek unvanını korudu. Wiegman, İngiltere'yi 2023 Dünya Kupası finaline de taşıdı; takım burada İspanya'ya az farkla yenildi.
- Getty Images Sport
Dünya Kupası bileti peşinde
Wiegman'ın önceliği, Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmak. İngiltere, turnuvadaki yerini almak için Ukrayna ile kritik bir play-off eşleşmesine çıkacak.
Daha ileride ise Büyük Britanya'nın 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanması hâlinde Wiegman, takımın başına da geçebilir. Uzun vadeli sözleşmesi, yaklaşan tüm uluslararası turnuvalar boyunca tam bir istikrar sağlıyor.
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