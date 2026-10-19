Wiegman, görevine duyduğu tutkuyu ve kurumdan gördüğü desteğin sürmesini gerekçe göstererek yoluna devam etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Takımı daha büyük başarılara taşımakta kararlı olduğunu belirtti.

Wiegman, “Bu takımla devam edebildiğim için çok mutluyum. Futbolda daha iyi bir iş düşünemiyorum” dedi. “Bana duydukları güven benim için büyük bir onur. Bu güveni asla hafife almıyorum ve bu harika iş birliğini sürdürmek istiyorum.”

FA CEO’su Mark Bullingham, Wiegman’ın milli takım yapılanmasına katkısını överek şunları söyledi: “Sarina, büyük turnuvalarda eşsiz bir başarı geçmişine sahip, inanılmaz bir teknik direktör. Bir sonraki EURO dönemi boyunca onunla çalışmaya devam edecek olmaktan çok mutluyum.”



