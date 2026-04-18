Goal.com
Canlı
Alessia Russo England Women 2026Getty Images
Ameé Ruszkai

Çeviri:

İngiltere kadın milli takımı - İzlanda maçı oyuncu değerlendirmeleri: Alessia Russo gol yağmuruna son veremiyor! Hannah Hampton'ın Dünya Kupası elemelerinde zorlu galibiyeti garantilediği maçta, Lionesses'in 9 numarası galibiyet golünü attı

FEATURES

Alessia Russo'nun kusursuz vuruşu ve Hannah Hampton'ın dünya klasında kaleci performansı, Cumartesi günü İngiltere'nin Kadınlar Dünya Kupası elemelerindeki kusursuz galibiyet serisini sürdürmesini sağladı; Lionesses, İzlanda'yı 1-0'lık gergin bir maçta mağlup etti. Sarina Wiegman'ın takımı, Wembley'de İspanya'ya karşı aldığı büyük galibiyetin ardından bu maça çıktı ve zaman zaman ikna edici olmasa da, aldığı 3 puanla grup liderliğini korudu.

İngiltere maça tam bir hakimiyetle başladı, ancak saha koşulları zaman zaman oyunun dağınık bir hal almasına neden oldu. Bu durum, İzlanda’nın disiplinli savunma düzeniyle birleşince gol fırsatları yaratmak zorlaştı; ancak maçın 20. dakikasını biraz geçtikten sonra Lauren Hemp kendi yarı sahasında topu aldı ve kendinden emin adımlarla ilerleyerek Russo’ya pas verdi; Russo da uzak köşenin alt köşesine bir şut gönderdi.

Bu üstünlük ilk yarı sonuna kadar devam etti. Russo, devre bitmeden hemen önce Georgia Stanway'in de pas için iyi bir seçenek olduğu bir pozisyonda büyük bir fırsatı değerlendiremedi, ancak ikinci yarıda bu üstünlük azaldı. Maçta kalmayı başaran İzlanda, zaman geçtikçe daha maceracı bir oyun sergiledi, topu taşıyan İngiltere oyuncularına daha fazla baskı uyguladı ve özellikle Sveindis Jonsdottir'in uzun atışlarıyla sorunlar yarattı, bu da Lionesses'in maç kontrolünü kaybetmesine neden oldu.

Ancak, önde olmaları hayati önem taşıyordu ve Jess Park ile Beth Mead'in oyuna girmesi, Wiegman'ın takımına maçın son dakikalarında biraz daha canlılık kattı; Mead, Cecilia Ran Runarsdottir'i harika bir kurtarışa zorlayarak skoru ikiye katlayamamasının şanssızlığını yaşadı. Ancak İzlanda'nın son dakikalarda geri dönüş yapması için bolca zaman vardı ve Hampton, son dakikalarda Sandra Jessen ve ardından Ingibjorg Sigurdardottir'in şutlarını kurtararak iki büyük kurtarışla maçı kazandırdı.

Salı gecesi İspanya'ya karşı 1-0'lık galibiyeti muhteşem refleksleriyle garantileyen İngiltere'nin 1 numaralı kalecisi, burada da bir kez daha büyük bir performans sergiledi. Son dönemdeki formuyla ilgili şüpheleri geride bırakan bu performansı, Lionesses'in play-off'lara kalmak yerine gelecek yazki Dünya Kupası'na doğrudan katılmasını sağlamaya büyük katkı sağlayabilir. İki maç kala, Avrupa şampiyonu tam da bu yolu izlemek için en avantajlı konumda bulunuyor.

GOAL, Laugardalur Stadyumu'ndaki İngiltere oyuncularını değerlendiriyor...

  • Lucy Bronze Sveindis Jonsdottir England Iceland Women 2026Getty Images

    Kaleci ve Savunma

    Hannah Hampton (8/10):

    Topla yine birkaç şüpheli an yaşadı, saha koşulları da buna yardımcı olmadı, ancak İzlanda'nın uzun atışlarının tehdidiyle nispeten iyi başa çıktı ve maçın son dakikalarında İngiltere'nin işi bitirmesini sağlamak için iki büyük kurtarış yaptı.

    Lucy Bronze (6/10):

    Takımının kalesini gole kapatmasında rol oynadı, ancak zaman zaman topla biraz gevşek davrandı ve gereksiz atışlar ve duran toplar verdi; İzlanda da en çok bu durumlardan tehlike yarattı.

    Leah Williamson (6/10):

    Bir aydan sonra ilk kez sahaya çıktı. Nispeten zorlanmasa da sağlam ve sakin görünüyordu, ancak maç tecrübesi ve kondisyon eksikliği nedeniyle devre arasında oyundan alındı.

    Esme Morgan (7/10):

    Wiegman'ın kadrosundaki konumu haklı olarak giderek güçlenen stoper, savunmada bir kez daha güçlü bir performans sergiledi.

    Alex Greenwood (6/10):

    İyi duran toplar kullandı ve genel olarak sağlam, ancak olağanüstü olmayan bir performansla iyi savunma yaptı.

  • Orta saha

    Keira Walsh (6/10):

    İlk yarıda iyi bir performans sergiledi ancak ikinci yarıda oyuna daha fazla hakimiyet kurmalı ve İngiltere'nin daha iyi kontrol sağlamasına yardımcı olmalıydı.

    Georgia Stanway (6/10):

    Umut vaat eden pozisyonlara girmek için iyi koşular yaptı, ancak şutlarında isabetli olamadı.

    Laura Blindkilde Brown (5/10):

    Topa sahipken zaman zaman parladı ancak oyuna fazla dahil olamadı.

  • Alessia Russo England Iceland Women 2026Getty Images

    Saldırı

    Lauren Hemp (7/10):

    Tek golün asistini yaparak maçın birkaç kaliteli anından birini yarattı ve fırsatlar yaratan birkaç harika an daha yaşadı. İngiltere galibiyeti garantilediğinde, son üçte bir sahada aldığı kararlarla iyi bir farkındalık sergiledi.

    Alessia Russo (7/10):

    Maçtaki ilk fırsatını mükemmel bir şekilde değerlendirdi ve belki bir gol daha atabilirdi, ancak takımı baskı altındayken iyi bir top tutma oyunuyla bunu telafi etti.

    Lauren James (6/10):

    Çok fazla göze çarpmamasına rağmen, bazı güzel anlar yaşadı ve iyi fırsatlar yarattı.

  • Yedekler ve Teknik Direktör

    Lotte Wubben-Moy (7/10):

    İspanya'ya karşı kazanılan maçta Morgan ile birlikte muhteşem bir performans sergiledikten sonra, devre arasında Williamson'ın yerine girerek bu ortaklığı yeniden canlandırdı. Oyuna iyi uyum sağladı, baskı altında sakinliğini korudu ve İngiltere'nin değerli gol yememe başarısına katkıda bulundu.

    Jess Park (5/10):

    Durgunlaşan İngiltere takımına canlılık katmak amacıyla oyuna girdi ancak topa pek dokunamadı.

    Beth Mead (6/10):

    Etkisini gösterebilmek için yarım saatten biraz az bir süresi vardı ve Runarsdottir'in muhteşem kurtarışı olmasaydı İngiltere'nin farkı ikiye katlamasına çok az kalmıştı.

    Niamh Charles (N/A):

    Son 10 dakikada sol bekte Greenwood'un yerine oyuna girdi.

    Jess Carter (N/A):

    İngiltere'nin zorlu galibiyetini garantilediği maçta oyuna son dakikalarda giren bir başka oyuncu.

    Sarina Wiegman (6/10):

    Güçlü bir kadro sahaya sürdü ve işler zorlaşana kadar takımının büyük bir bölümünde üstünlüğünü izledi. Maça etki etmek ve İzlanda'nın işini zorlaştırmak için yedek kulübesini elinden geldiğince iyi kullandı; İzlanda ise sonuçta beraberlik golünü bulamadı.