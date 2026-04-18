İngiltere kadın milli takımı - İzlanda maçı oyuncu değerlendirmeleri: Alessia Russo gol yağmuruna son veremiyor! Hannah Hampton'ın Dünya Kupası elemelerinde zorlu galibiyeti garantilediği maçta, Lionesses'in 9 numarası galibiyet golünü attı

İngiltere maça tam bir hakimiyetle başladı, ancak saha koşulları zaman zaman oyunun dağınık bir hal almasına neden oldu. Bu durum, İzlanda’nın disiplinli savunma düzeniyle birleşince gol fırsatları yaratmak zorlaştı; ancak maçın 20. dakikasını biraz geçtikten sonra Lauren Hemp kendi yarı sahasında topu aldı ve kendinden emin adımlarla ilerleyerek Russo’ya pas verdi; Russo da uzak köşenin alt köşesine bir şut gönderdi.

Bu üstünlük ilk yarı sonuna kadar devam etti. Russo, devre bitmeden hemen önce Georgia Stanway'in de pas için iyi bir seçenek olduğu bir pozisyonda büyük bir fırsatı değerlendiremedi, ancak ikinci yarıda bu üstünlük azaldı. Maçta kalmayı başaran İzlanda, zaman geçtikçe daha maceracı bir oyun sergiledi, topu taşıyan İngiltere oyuncularına daha fazla baskı uyguladı ve özellikle Sveindis Jonsdottir'in uzun atışlarıyla sorunlar yarattı, bu da Lionesses'in maç kontrolünü kaybetmesine neden oldu.

Ancak, önde olmaları hayati önem taşıyordu ve Jess Park ile Beth Mead'in oyuna girmesi, Wiegman'ın takımına maçın son dakikalarında biraz daha canlılık kattı; Mead, Cecilia Ran Runarsdottir'i harika bir kurtarışa zorlayarak skoru ikiye katlayamamasının şanssızlığını yaşadı. Ancak İzlanda'nın son dakikalarda geri dönüş yapması için bolca zaman vardı ve Hampton, son dakikalarda Sandra Jessen ve ardından Ingibjorg Sigurdardottir'in şutlarını kurtararak iki büyük kurtarışla maçı kazandırdı.

Salı gecesi İspanya'ya karşı 1-0'lık galibiyeti muhteşem refleksleriyle garantileyen İngiltere'nin 1 numaralı kalecisi, burada da bir kez daha büyük bir performans sergiledi. Son dönemdeki formuyla ilgili şüpheleri geride bırakan bu performansı, Lionesses'in play-off'lara kalmak yerine gelecek yazki Dünya Kupası'na doğrudan katılmasını sağlamaya büyük katkı sağlayabilir. İki maç kala, Avrupa şampiyonu tam da bu yolu izlemek için en avantajlı konumda bulunuyor.

GOAL, Laugardalur Stadyumu'ndaki İngiltere oyuncularını değerlendiriyor...