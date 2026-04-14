Sadece grup birincileri gelecek yaz Brezilya'da düzenlenecek turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanacak; geri kalan takımlar ise play-off'lara katılmak zorunda kalacak. Bu grubun diğer iki takımı Ukrayna ve İzlanda olduğu için, grup birinciliğinin İngiltere ile İspanya arasındaki iki karşılaşma sonucunda belirleneceği görülüyor. Bu iki karşılaşmanın ilki oynandı ve Cata Coll ile Alexia Putellas'ın tüm çabalarına rağmen Hemp'in akrobatik bir vuruşla topu çizginin hemen üzerine göndermesiyle Lionesses erken öne geçti. Maçın henüz üçüncü dakikasında atılan bu gol, Sarina Wiegman'ın takımının yeni Wembley Stadyumu'nda attığı en erken gol oldu.

İngiltere, bu üstünlüğünü artırma fırsatları da yakaladı. Lauren James, Ona Batlle'yi kolaylıkla geçtikten sonra topu üstten dışarı attı ve Lucy Bronze'un güzel bir topuk pasının ardından Hemp direğe çarptı; İspanya ise oyuna girmekte zorlandı. Dünya şampiyonu İspanya, Kasım ayından beri bacak kırığı nedeniyle forma giyemeyen Aitana Bonmati'den yoksundu, ancak Alexia Putellas ve Mariona Caldentey gibi oyuncuların sahada olması nedeniyle daha fazla tehdit oluşturmaması sürpriz oldu. Bununla birlikte, kaptan Leah Williamson'ın yokluğunda iyi bir performans sergileyen Lionesses'in sağlam savunmasına da övgü vermek gerekir.

İkinci yarıda oyun çok daha açık hale geldi ve fırsatlar arka arkaya geldi. İspanya'dan Olga Carmona ve Vicky Lopez'in şutları direkten döndü; diğer tarafta ise Lucia Kendall büyük bir fırsatı üstten dışarı attı, ardından Alessia Russo bire bir pozisyonda kaleyi ıskaladı. İspanya, son dakikalarda baskı kurarak beraberliği yakalamaya çalışırken, bir gol daha geleceği kesindi. Ancak İngiltere direndi ve Hannah Hampton son dakikada Edna Imade'nin beraberlik golünü engelleyen muhteşem bir kurtarış yaptı.

Bu sonuç, Lionesses için hayati öneme sahip bir gol yememe başarısını ve büyük bir galibiyeti garantiledi; takım artık grup liderliğinde 3 puan farkla zirvede yer alıyor. Her iki takımın da oynayacağı üç maç daha var; bunlara İspanya’da gerçekleşecek bu iki takım arasındaki karşılaşma da dahil, ancak Wiegman’ın takımı, gelecek yazki Dünya Kupası’na mümkün olduğunca verimli bir şekilde katılma yolunda, turnuvanın yarısına gelindiğinde kendilerini mükemmel bir konuma yerleştirdi.

GOAL, Wembley Stadyumu'ndaki İngiltere oyuncularını değerlendiriyor...