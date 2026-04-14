Lauren Hemp England Women 2026Getty Images
Ameé Ruszkai

İngiltere kadın milli takımı - İspanya maçında oyuncu değerlendirmeleri: Aslanlar önde! Lauren Hemp'in golü, Avrupa şampiyonu takıma La Roja'yı bir kez daha mağlup ederek Dünya Kupası elemelerinde üstünlük sağladı

Lauren Hemp'in erken golü, Salı gecesi İngiltere'ye İspanya karşısında bir galibiyet daha kazandırdı. Lionesses, geçen yazki Avrupa Şampiyonası finalinden bu yana La Roja ile oynadıkları ilk karşılaşmayı 1-0 kazandı. O maçta penaltılarla galip gelen İngiltere, bu kez de üstünlüğünü korudu. Dünya şampiyonu ile son dört karşılaşmalarından üçünü kazanan İngiltere, kıyasıya geçen Dünya Kupası eleme grubunda önemli bir avantaj elde etti.

Sadece grup birincileri gelecek yaz Brezilya'da düzenlenecek turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanacak; geri kalan takımlar ise play-off'lara katılmak zorunda kalacak. Bu grubun diğer iki takımı Ukrayna ve İzlanda olduğu için, grup birinciliğinin İngiltere ile İspanya arasındaki iki karşılaşma sonucunda belirleneceği görülüyor. Bu iki karşılaşmanın ilki oynandı ve Cata Coll ile Alexia Putellas'ın tüm çabalarına rağmen Hemp'in akrobatik bir vuruşla topu çizginin hemen üzerine göndermesiyle Lionesses erken öne geçti. Maçın henüz üçüncü dakikasında atılan bu gol, Sarina Wiegman'ın takımının yeni Wembley Stadyumu'nda attığı en erken gol oldu.

İngiltere, bu üstünlüğünü artırma fırsatları da yakaladı. Lauren James, Ona Batlle'yi kolaylıkla geçtikten sonra topu üstten dışarı attı ve Lucy Bronze'un güzel bir topuk pasının ardından Hemp direğe çarptı; İspanya ise oyuna girmekte zorlandı. Dünya şampiyonu İspanya, Kasım ayından beri bacak kırığı nedeniyle forma giyemeyen Aitana Bonmati'den yoksundu, ancak Alexia Putellas ve Mariona Caldentey gibi oyuncuların sahada olması nedeniyle daha fazla tehdit oluşturmaması sürpriz oldu. Bununla birlikte, kaptan Leah Williamson'ın yokluğunda iyi bir performans sergileyen Lionesses'in sağlam savunmasına da övgü vermek gerekir.

İkinci yarıda oyun çok daha açık hale geldi ve fırsatlar arka arkaya geldi. İspanya'dan Olga Carmona ve Vicky Lopez'in şutları direkten döndü; diğer tarafta ise Lucia Kendall büyük bir fırsatı üstten dışarı attı, ardından Alessia Russo bire bir pozisyonda kaleyi ıskaladı. İspanya, son dakikalarda baskı kurarak beraberliği yakalamaya çalışırken, bir gol daha geleceği kesindi. Ancak İngiltere direndi ve Hannah Hampton son dakikada Edna Imade'nin beraberlik golünü engelleyen muhteşem bir kurtarış yaptı.

Bu sonuç, Lionesses için hayati öneme sahip bir gol yememe başarısını ve büyük bir galibiyeti garantiledi; takım artık grup liderliğinde 3 puan farkla zirvede yer alıyor. Her iki takımın da oynayacağı üç maç daha var; bunlara İspanya’da gerçekleşecek bu iki takım arasındaki karşılaşma da dahil, ancak Wiegman’ın takımı, gelecek yazki Dünya Kupası’na mümkün olduğunca verimli bir şekilde katılma yolunda, turnuvanın yarısına gelindiğinde kendilerini mükemmel bir konuma yerleştirdi.

GOAL, Wembley Stadyumu'ndaki İngiltere oyuncularını değerlendiriyor...

  Hannah Hampton England Women 2026

    Kaleci ve Savunma

    Hannah Hampton (7/10):

    İlk yarıda pas dağıtımı biraz belirsizdi ve bu durum İngiltere'yi zaman zaman gereksiz baskı altına soktu, ancak bu hatalar cezalandırılmadı ve ikinci yarıda kendini toparladı; orta saha çizgisi yakınında Lopez'i durdurmak için harika bir müdahale yaptı ve maçın son dakikalarında Imade'nin golünü engellemek için olağanüstü bir kurtarış gerçekleştirdi.

    Lucy Bronze (8/10):

    Maç boyunca sağ kanatta mükemmel bir performans sergiledi. Hücumu mükemmel bir şekilde destekledi ve İspanya'nın ceza sahasında gerçek bir değer oldu, aynı zamanda savunmayı asla çok açık bırakmadı.

    Lotte Wubben-Moy (8/10):

    Kulüpteki mükemmel formunu bu maça da taşıdı ve bu önemli maçta nadir bir şekilde ilk 11'de yer alarak sağlam bir performans sergiledi. Şansını hak etti ve bunu değerlendirdi.

    Esme Morgan (8/10):

    O da savunmanın merkezinde kusursuz bir performans sergiledi. Wubben-Moy ile iyi bir uyum içinde Gonzalez'i etkisiz hale getirdi ve Williamson'ın yokluğunun hissedilmemesini sağladı.

    Alex Greenwood (7/10):

    Bazen biraz tereddütlü ve kararsız görünse de, genel olarak hareketli Lopez'i iyi kontrol etti.

  Vicky Lopez Keira Walsh Spain England Women 2026

    Orta saha

    Keira Walsh (8/10):

    100. milli maçına çıkan Walsh, İspanya'nın dünya klasmanındaki orta sahasının, İngiltere'yi ciddi baskı altına alabilecek yıkıcı bir ritim yakalamasını engellemek için muhteşem bir performans sergiledi.

    Georgia Stanway (7/10):

    Saha içinde çok geniş bir alanı kapladı ve İspanya orta sahasını etkisiz hale getirmek için çok çalıştı.

    Lucia Kendall (7/10):

    Genç orta saha oyuncusu için büyük bir fırsattı ve kariyerinin bugüne kadarki en önemli maçında hiç de yersiz görünmedi. Mükemmel bir mücadele sergiledi, iyi pres yaptı ve bu özel anı bir golle taçlandırabilirdi, ancak büyük bir fırsatı kaçırdı.

  Lauren Hemp England Women 2026

    Saldırı

    Lauren Hemp (8/10):

    Hızlı temposu ve direkt oyunuyla maç boyunca rakip için bir tehdit oluşturdu. İlk golü atmak için harika bir doğaçlama yaptı ve kısa süre sonra şutunun direkten dönmesi şanssızlıktı.

    Alessia Russo (8/10):

    Topu iyi tuttu ve gol atmak veya pozisyon yaratmak için iyi koşular yaptı. O da gol atmalıydı, ancak bire bir pozisyonda büyük bir şansı kaçırdı.

    Lauren James (8/10):

    Topu her aldığında İspanya'ya sorunlar çıkardı ve diğer tarafta da mükemmel bir savunma performansı sergiledi. 

  Sarina Wiegman 2026

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Laura Blindkilde Brown (Bilgisi yok):

    Maçın son dakikalarında Kendall'ın yerine oyuna girdi ve orta sahadaki enerji seviyesinin düşmemesini sağladı. 

    Chloe Kelly (Yok):

    Son 10 dakikada James'in yerine kanatta oynadı.

    Sarina Wiegman (8/10):

    Takım seçimi konusunda bazı önemli kararlar almak zorunda kaldı ve hepsinde de doğru seçimi yaptı. Takımı çok az net gol şansı verdi ve maç boyunca tehlikeli bir görüntü sergiledi.

World Cup Qualification UEFA
İzlanda crest
İzlanda
ISL
İngiltere crest
İngiltere
ENG