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Lucy Bronze England Women HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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İngiltere kadın milli takımı - İspanya maçı oyuncu değerlendirmeleri: Tarihi bir düşüş! Lionesses, Sarina Wiegman dönemindeki en ağır yenilgisini alarak Dünya Kupası'na doğrudan katılma yarışında liderlik koltuğunu kaybetti

Player ratings
İngiltere
World Cup Qualification UEFA
H. Hampton
A. Greenwood
İspanya - İngiltere
FEATURES

İngiltere, İspanya’ya 4-0 yenilmesinin ardından Kadınlar Dünya Kupası elemelerinde play-off yoluna gitmek zorunda kalmanın eşiğine geldi. Sarina Wiegman yönetimindeki Lionesses’in aldığı en kötü sonuç olan bu mağlubiyet, La Roja’yı grubun tek doğrudan katılım hakkı için en avantajlı konuma taşıdı. İngiltere, gelecek yaz Brezilya'da düzenlenecek turnuvaya katılmak için bir beraberliğin yeterli olacağını bilerek Mallorca'ya uçtu, ancak Patri Guijarro, Alexia Putellas ve Claudia Pina'nın golleriyle, son bir maç kala ev sahibi takım tarafından sıralamada geride bırakıldı.

Eleme turlarını 1-0'lık İspanya galibiyetiyle (Nisan ayında Wembley'de) tamamlayarak maça kusursuz bir performansla gelen İngiltere, maça kötü bir başlangıç yapmadı. La Roja, Putellas'ın güzel ortasını Edna Imade'nin karşıladığı pozisyonda Hannah Hampton'ı zorlayan iyi bir fırsat yakaladı, ancak Keira Walsh da ceza sahası kenarından Cata Coll'un kalesinin üstünden az farkla dışarıya giden şutuyla diğer tarafta gole çok yaklaştı. Ancak Guijarro skoru açtığında işler değişti.

Georgia Stanway'i zekice çalımlayarak İngiltere'nin orta sahasında kalan geniş boşluğa giren Guijarro, Hampton'ı uzak mesafeden, bir defleksiyonun da yardımıyla geçerek golü atmak için bolca zamanı vardı. O andan itibaren Lionesses dağınık ve düzensiz görünüyordu; İspanya onları istediği gibi parçaladı, ancak birkaç kez kötü son paslar nedeniyle rakibini kurtardı. Ancak İngiltere bu şansı değerlendiremedi. Alex Greenwood'un Putellas'ı ofsayt pozisyonuna sokan kötü pozisyon almasının ardından, Hampton'ın şaşırtıcı derecede ikna edici olmayan bir kaleci performansı geldi. Hampton, İspanyol orta saha oyuncusunun şutuna güçlü bir şekilde müdahale etmesine rağmen top yine de ağlara gitti ve ev sahibi takım skoru ikiye katladı.

Bu, dünya şampiyonları için hayati bir goldü, çünkü Lionesses'in Wembley'deki galibiyetinde sadece bir gol atmış olması nedeniyle, iş o noktaya gelirse İngiltere'nin başa baş tiebreaker'da onları yenme olasılığını ortadan kaldırdı. Ancak bu, Wiegman'ın takımının ikinci yarıda rahatlayıp gol peşine düşebileceği anlamına gelse de, kaç gol farkla kaybettiklerinin artık önemi kalmamıştı, İspanya buna asla izin vermedi. Sürekli baskı altında kalan taraf konuk takımdı ve saat dolmadan skor 3-0 oldu; Lucy Bronze'un kahramanca savunması, Greenwood'un kararsızlığı yüzünden boşa çıktı ve Putellas ikinci golünü attı.

Durumun daha da kötüye gitmesi için hala zaman vardı ve Pina yedek kulübesinden çıkarak La Roja'nın dördüncü golünü attı ve bu, Wiegman döneminde Lionesses'in en ağır yenilgisi oldu. İngiltere, Eylül 2021'de göreve gelen Hollandalı teknik direktörün yönetiminde hiç iki gol farktan fazla kaybetmemişti. Bu, 2009 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya'nın 6-2 galip geldiği maçtan bu yana, takımın inanılmaz bir şekilde 17 yıldır aldığı en ağır yenilgi oldu. En önemlisi, bu sonuç, 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nın ikincisi olan İngiltere'nin, Salı gecesi İzlanda'nın İspanya'yı ağırlayacağı maçta tamamen beklenmedik bir şey olmazsa, 2027 turnuvasına katılmak için muhtemelen play-off'ları geçmesi gerekeceği anlamına geliyor.

GOAL, Estadi Municipal de Son Moix'daki İngiltere oyuncularını değerlendiriyor...

  • Alex Greenwood England Women 2026Getty Images

    Kaleci ve Savunma

    Hannah Hampton (3/10):

    Maçın başında Imade'nin şutunu kurtararak büyük bir kurtarış yaptı, ancak bunun dışında her zamanki yüksek standartlarının altında kaldı, Putellas'ın şutunu kurtaramadı ve paslarında isabetli olamadı.

    Lucy Bronze (4/10):

    Zor bir gün geçirdi. Maç, Guijarro'nun açılış golünün hazırlık aşamasında tehlikeli bir bölgede topu kaybetmesiyle başladı. İkinci yarıda çizgi üzerinde harika bir blok yaptı, ancak Putellas yine de golü attığı için bu çabası boşuna oldu. Çoğu zaman rakibine karşı yetersiz kaldı.

    Lotte Wubben-Moy (4/10):

    İspanya'nın sürekli hücum tehdidine karşı bir çözüm bulamadı ve dördüncü golde Pina'nın keskin vuruşuna kolayca yenildi.

    Esme Morgan (4/10):

    Stoper partneri gibi, üzerine binen sürekli baskıyla başa çıkamadı.

    Alex Greenwood (3/10):

    İkinci golde Putellas'ı ofsayt pozisyonuna sokmak için çok geride kaldı ve ardından İspanya'nın üçüncü golünden önce topu kontrol edemedi.

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  • Keira Walsh England Women 2026Getty Images

    Orta saha

    Keira Walsh (4/10):

    İlk golün hazırlık aşamasında Guijarro'ya daha acil bir şekilde baskı yapması gerekiyordu. Topa sahip olduğunda İngiltere'nin en iyi oyuncularından biriydi, ancak çıtanın düşük olduğu da bir gerçek.

    Georgia Stanway (4/10):

    2-0'da az farkla dışarı çıkan şutuyla İngiltere'yi skora yaklaştıran isim oldu. Bunun dışında oyuna pek dahil olamadı.

    Ella Toone (4/10):

    Zorlu bir gecede topa sahip olamayan ve maça etki edemeyen bir başka oyuncu.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Saldırı

    Lauren Hemp (5/10):

    Maç boyunca İngiltere'nin en parlak ismi oldu. Doğrudan oyun stili ve İspanya'yı savunmaya zorlama yeteneği, büyük olmasa da bazı sorunlara neden oldu.

    Alessia Russo (4/10):

    Tüm akşam boyunca hiç pas alamadı.

    Lauren James (5/10):

    İyi bir savunma performansı sergiledi ve İspanya'yı birkaç kez durdurmaya yardımcı oldu. Ayrıca, bazı iyi paslar vererek takımına fırsatlar yarattı. İspanya'nın üçüncü golünde geri koşarken reklam afişlerinin üzerinde ayağı kayması şanssızlıktı.

  • Sarina Wiegman 2026Getty Images

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Beth Mead (5/10):

    Maçın bitimine yarım saat kala oyuna girdikten sonra aslında bazı iyi pozisyonlara girdi ve iyi bölgelerde topu aldı, ancak bu anları en iyi şekilde değerlendirmek için gereken kararlılıktan yoksundu.

    Chloe Kelly (4/10):

    Maçta somut bir etki yaratamadı, ancak oyuna girdiğinde içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında bu çok da sürpriz olmadı.

    Jess Carter (N/A):

    Maçın son dakikalarında oyuna girdi.

    Niamh Charles (X/10):

    Bir başka son dakika değişikliği.

    Sarina Wiegman (3/10):

    Kendall'ın rövanş maçında iyi oynamasına rağmen orta sahada Toone'u ilk 11'de tercih etti, ancak Toone etkili olamadı. İngiltere'nin geride olduğu göz önüne alındığında oyuncu değişiklikleri yapmak için çok uzun süre bekledi ve Aggie Beever-Jones'u maç kadrosuna almamış olmaktan pişmanlık duymalı, çünkü takımı sonunda mümkün olan tüm hücum seçeneklerine ihtiyaç duydu.

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