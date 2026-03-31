Goal.com
Canlı
England Japan GFXGOAL

Çeviri:

İngiltere-Japonya maçı oyuncu değerlendirmeleri: Cole Palmer, Wembley'de berbat bir performans sergilerken, Phil Foden yine beklentileri karşılayamadı; Dünya Kupası hazırlık maçı hayal kırıklığı yaratan bir mağlubiyetle sona erdi

Player ratings
İngiltere
C. Palmer
P. Foden
FEATURES
İngiltere - Japonya

İngiltere, 2025-26 kulüp sezonunun sona ermesinden önceki son maçında Salı günü evinde Japonya ile oynadığı hazırlık maçında 1-0 mağlup oldu. Thomas Tuchel, geçen Cuma günü Uruguay ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk on birinde 10 değişiklik yaptı ve Dünya Kupası'na gitmesi beklenen tercih ettiği oyuncuların çoğunu sahaya sürdü - formda olmayan Harry Kane ve Jude Bellingham hariç - ancak takım, bu yaz zafer kazanma şansları konusunda daha fazla soru işareti uyandıran dağınık bir performans sergiledi.

İlk yarının ortalarında Japonya öne geçti. Cole Palmer, topu Kaoru Mitoma'ya kolayca kaptırdı; Mitoma ise hızlı bir kontra atağı başlattı ve bu atak sonunda Brighton'lı kanat oyuncusu, Keito Nakamura'nın İngiltere'nin sağ kanadından gönderdiği alçak ortayı ağlara gönderdi.

İngiltere, kısa süre sonra eşitliği yakalamaya çok yaklaştı. Jordan Pickford, konuk takımın savunma hattının arkasına koşan Anthony Gordon'u muhteşem bir uzun pasla buldu. Top, sonunda ceza sahası kenarındaki Elliot Anderson'a ulaştı, ancak onun kavisli vuruşu üst direğe çarptı. Japonya da devre arasına kısa süre kala direği vurdu. Ayase Ueda ofsayt tuzağını aştı, ancak Ezri Konsa'nın müdahalesiyle vuruşu direğe çarptı.

Maçın bitimine 15 dakikadan az bir süre kala, Marcus Rashford sert bir yarım voleyle kaleci Zion Suzuki'nin ellerini yaktı, Jarrod Bowen ise dönerken gelen topu dışarıya attı ve İngiltere nihayet tekrar beraberliği yakalamak için istekli olduğunu gösterdi.

Tuchel, ev sahibi takımın duran toplardaki tehlikesini artırmak için Dan Burn ve Harry Maguire'ı oyuna dahil etti ve Manchester United'ın stoperi oyuna girdikten saniyeler sonra kale çizgisinden bir kafa vuruşunu uzaklaştırdı, ancak bu, Three Lions'ın gol atmaya en yakın anıydı ve 4 dakikalık uzatma süresinin ardından yuhalanarak sahadan ayrıldılar.

GOAL, Wembley Stadyumu'ndaki İngiltere oyuncularını değerlendiriyor...

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Jordan Pickford (6/10):

    Lee Carsley'in geçici teknik direktörlük yaptığı Ekim 2024'ten bu yana, 536 gün süren bir serinin ardından ilk kez İngiltere kalesinde gol yedi. Bazı iyi kurtarışlar yaptı ve arka alandan iyi paslar verdi.

    Ben White (5/10):

    Japonya, White'ın yüksek baskı yapıp arkasındaki boşluğu bırakacağını biliyordu ve bunu mükemmel bir şekilde değerlendirdi; özellikle Mitoma'nın açılış golüne yol açan o bölgeye saldırdı. Özellikle Alexander-Arnold'un evde kalması nedeniyle, kadroya alınmamasını haklı çıkaracak kadar topa yeterince katkı sağlamadı. Livramento ile değiştirildi.

    Ezri Konsa (6/10):

    Topu geri kazanma hızını iyi kullandı ve topu elindeyken de sakinliğini korudu. Maçın sonlarında Maguire ile değiştirildi.

    Marc Guehi (6/10):

    Her zamanki kaptan Kane'in yokluğunda kaptanlık görevini üstlendi. Konsa'dan daha cesur paslar attı, ancak nadiren başarılı oldu. Maçın son dakikalarında Burn ile değiştirildi.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Fiziksel üstünlüğünü kullanarak orta ve son üçte bir sahada ikinci topları topladı, ancak savunmada pek sağlam değildi. Hall ile değiştirildi.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Orta saha

    Elliot Anderson (6/10):

    İngiltere'nin en bağlantı kuran orta saha oyuncusu; topu geri kazanıyor ve ya top sürüşleriyle ya da mükemmel pas yelpazesiyle oyunu ilerletiyor.

    Kobbie Mainoo (5/10):

    Topa hakimiyeti iyiydi ancak savunmada geride kaldı, bazı önemli top kesme ve top çalma fırsatlarını kaçırdı. Garner ile değiştirildi.

    Cole Palmer (4/10):

    10 numara olarak tam yaratıcılık özgürlüğüne sahipti ancak çok az şey yaptı, sürekli top kaybı yaşadı ve Mitoma'nın golüne yol açan hatalı paslar verdi. Bowen ile değiştirildi.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-ENG-JPNAFP

    Saldırı

    Morgan Rogers (4/10):

    Tuchel, 2025 sonbaharında Rogers'ı 10 numara olarak gördüğünü açıkça belirtmişti, bu yüzden onu başlangıçta kanatta oynatma kararı son derece şaşırtıcıydı. Bowen oyuna girdikten sonra daha merkezi bir pozisyona geçene kadar topa neredeyse hiç dokunamadı.

    Phil Foden (4/10):

    Kane'in yokluğunda Uruguay maçında ilk 11'de yer alan tek oyuncuydu. Sahte 9 numara olarak görev yaptı ve pas oyununda bazı kaliteli hareketler sergiledi, ancak ceza sahası içinde pek bir varlık gösteremedi. Solanke ile değiştirildi.

    Anthony Gordon (4/10):

    Maça aktif olarak katıldı ancak önüne gelen fırsatları değerlendiremedi. Hızını kullanarak savunmacıları geçmek yerine topu fazla sürerek hata yaptı. Rashford ile değiştirildi.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Tino Livramento (5/10):

    White'ın yerine oyuna girdi. Arsenal'in savunma oyuncusu kadar agresif bir hücum sergilemedi; bu durum, oyuna girdiğinde bir gol geride olan İngiltere için dezavantaj oldu.

    Lewis Hall (6/10):

    O'Reilly'nin yerine oyuna girdi. Newcastle'daki takım arkadaşı Livramento'dan çok daha istekli bir şekilde rakip ceza sahasına girdi.

    Jarrod Bowen (5/10):

    Palmer'ın yerine oyuna girdi. Sağ kanatta başlayan Rogers'a kıyasla daha içe doğru pozisyon almasıyla Japonya'ya baş ağrısı yaşattı.

    Dominic Solanke (5/10):

    Sahte dokuz numara Foden'ın yerine oyuna girdi ancak kendisinden beklenen etkiyi yaratamadı.

    Marcus Rashford (5/10):

    Gordon'un yerine oyuna girdi. Paslarında dikkatsizdi, ancak en azından tehlikeli oldu.

    James Garner (5/10):

    Mainoo'nun yerine oyuna girdi. Tuchel'in "mini-Valverde"si büyük ölçüde etkisiz kaldı.

    Dan Burn (N/A):

    Guehi'nin yerine son dakikalarda oyuna girdi.

    Harry Maguire (N/A):

    Konsa'nın yerine maçın son dakikalarında oyuna girdi. İlk dokunuşunda attığı sert kafa vuruşu, kale çizgisi üzerinden uzaklaştırıldı.

    Thomas Tuchel (4/10):

    İngiltere, birbirini tanımayan bir takım gibi görünüyordu ve Dünya Kupası öncesinde büyük bir ivme kaybı yaşadı.