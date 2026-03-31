İngiltere-Japonya maçı oyuncu değerlendirmeleri: Cole Palmer, Wembley'de berbat bir performans sergilerken, Phil Foden yine beklentileri karşılayamadı; Dünya Kupası hazırlık maçı hayal kırıklığı yaratan bir mağlubiyetle sona erdi

İlk yarının ortalarında Japonya öne geçti. Cole Palmer, topu Kaoru Mitoma'ya kolayca kaptırdı; Mitoma ise hızlı bir kontra atağı başlattı ve bu atak sonunda Brighton'lı kanat oyuncusu, Keito Nakamura'nın İngiltere'nin sağ kanadından gönderdiği alçak ortayı ağlara gönderdi.

İngiltere, kısa süre sonra eşitliği yakalamaya çok yaklaştı. Jordan Pickford, konuk takımın savunma hattının arkasına koşan Anthony Gordon'u muhteşem bir uzun pasla buldu. Top, sonunda ceza sahası kenarındaki Elliot Anderson'a ulaştı, ancak onun kavisli vuruşu üst direğe çarptı. Japonya da devre arasına kısa süre kala direği vurdu. Ayase Ueda ofsayt tuzağını aştı, ancak Ezri Konsa'nın müdahalesiyle vuruşu direğe çarptı.

Maçın bitimine 15 dakikadan az bir süre kala, Marcus Rashford sert bir yarım voleyle kaleci Zion Suzuki'nin ellerini yaktı, Jarrod Bowen ise dönerken gelen topu dışarıya attı ve İngiltere nihayet tekrar beraberliği yakalamak için istekli olduğunu gösterdi.

Tuchel, ev sahibi takımın duran toplardaki tehlikesini artırmak için Dan Burn ve Harry Maguire'ı oyuna dahil etti ve Manchester United'ın stoperi oyuna girdikten saniyeler sonra kale çizgisinden bir kafa vuruşunu uzaklaştırdı, ancak bu, Three Lions'ın gol atmaya en yakın anıydı ve 4 dakikalık uzatma süresinin ardından yuhalanarak sahadan ayrıldılar.

