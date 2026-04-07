İngiltere, İspanya ve İzlanda ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçları kadrosundan bazı oyuncuların çekildiğini açıklarken, Lionesses kadrosuna yeni bir isim çağrıldı; Niamh Charles ise sakatlığının ardından kadroya geri döndü
Aslanlar, İspanya maçı öncesinde sakatlık nedeniyle kadrodan çekildiğini duyurdu
Birkaç oyuncunun sakatlık endişesi nedeniyle İngiltere'nin bu hafta kadroda bazı değişiklikler açıklamak zorunda kalacağına dair endişeler vardı ve bu durum Salı sabahı gerçekleşti; genç forvet Freya Godfrey'in omuz sorunu nedeniyle kadrodan çekilmek zorunda kaldığı açıklandı. 20 yaşındaki oyuncu, yaz aylarında Arsenal'den kalıcı olarak ayrıldıktan sonra London City Lionesses'ta harika bir sezon geçiriyor ve bu nedenle Wiegman'ın son üç kadrosunda da yer almıştı.
Ancak, birkaç aydır İngiltere A Milli Takımı kadrosunda kalacak kadar etkileyici bir performans sergileyen Godfrey, tedavi için kulübüne dönmesi nedeniyle ilk milli maçını oynamak için şimdilik beklemek zorunda kalacak.
Bir başka yeni isim: Wiegman, Barry'yi ilk kez milli takıma çağırdı
Godfrey'in kadrodaki yeri, bir başka gelecek vaat eden genç forvet Keira Barry tarafından dolduruldu. İngiltere genç milli takımlarında büyük umutlar beslenen bu forvet, 10 yıl boyunca Manchester United altyapısında yetişti ancak A takımda forma şansı bulamadığı için Şubat ayında kulüpten ayrıldı. Şu anda, eski İngiltere genç milli takım teknik direktörü Emma Coates'in yönettiği Bay FC takımında ABD'de futbol oynuyor. Coates'in gözetiminde Barry, NWSL'deki kariyerine güçlü bir başlangıç yaptı ve son olarak North Carolina Courage'ı yendikleri maçta gol attı. Ayrıca, ilk kez A milli takıma çağrılarak uluslararası düzeyde de ödülünü aldı.
"İngiltere'de Keira ile yakından çalışmış biri olarak, onun getirdiği bitmek bilmeyen enerjiyi ve teknik kalitesini ilk elden gördüm," dedi Coates, 20 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalarken. "O, rakip oyuncularla mücadele etmekten ve yoktan var etmekten korkmayan, cesur ve ileri görüşlü bir kanat oyuncusu. Keira'nın profesyonel geçmişi, burada inşa ettiğimiz kültüre mükemmel bir şekilde uyuyor. Çeşitlilik, hız ve amaç bilinciyle hücum eden bir takım olmak istiyoruz ve Keira bize tam da bunu sağlayacak 'ön ayak' bir oyuncu."
Barry'nin bu ay İngiltere 23 Yaş Altı Milli Takımı'na katılması planlanıyordu, bu da kadrodaki yerinin artık yurtdışında başarılı bir performans sergileyen, Arsenal'den İsveç'in Hammarby takımına kiralanan bir başka yetenekli genç forvet olan Vivienne Lia tarafından doldurulacağı anlamına geliyor. Lia, kısa süre önce Damallsvenskan sezonunun açılış haftasında takımının Rosengard'ı 3-1 yendiği maçta bir gol ve bir asist kaydetti.
Tekrar kadroda: Charles, sakatlığının ardından İngiltere milli takımına geri döndü
Bu ay Wiegman'ın kadrosuna, üç aylık bir sakatlık döneminin ardından kısa süre önce sahalara dönen ve 31 kez İngiltere milli forması giymiş olan Charles da eklendi. Forvetten defans oyuncusuna dönüşen Charles, ayak bileği sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyordu ancak Mart ayı sonunda Chelsea'nin Aston Villa'yı 4-3 yendiği hareketli maçta sahalara döndükten sonra, son bir hafta içinde sahada kaldığı süreyi kademeli olarak artırdı. Charles o maçta 17 dakika oynadı, birkaç gün sonra Arsenal karşısında yarım saat daha süre aldı ve ardından Pazartesi günü Blues'un FA Cup'ta Tottenham'ı yendiği maçta Aralık ayından bu yana ilk kez ilk 11'de yer aldı ve etkileyici bir performans sergiledi.
Wiegman'ın Charles'ı kadroya almaması, bu haberin ortaya çıktığı sırada sadece 17 dakika oynamış olması nedeniyle büyük bir sürpriz değildi, ancak şimdi birkaç maç daha oynamış olmasıyla birlikte İngiltere teknik direktörü, bu bek oyuncusunu kadroya dahil etmeyi uygun gördü.
İngiltere'de başka oyuncuların da kadrodan çekilmesi söz konusu olabilir mi? Williamson ve Mead'in sakatlıkları endişe yaratıyor
Godfrey, İngiltere kadrosundan ayrılan tek isim olmayabilir. Lionesses, başka bir değişiklik olmaması ve herkesin gelecek hafta forma giyebilecek kadar formda olmasını umuyor, ancak hem Leah Williamson hem de Beth Mead’in durumu belirsizliğini koruyor. Williamson, hamstring sakatlığı nedeniyle Arsenal’in son beş maçının hiçbirinde forma giymedi; Mead ise hafta sonu Brighton’a karşı alınan mağlubiyette sakatlık nedeniyle sahadan topallayarak çıktı.
Taraftarlar, Salı günkü kadro güncellemesinde Williamson veya Mead ile ilgili bir haberin yer almamasının iyi bir işaret olduğunu umuyor, ancak İngiltere'nin Wembley'de İspanya ile karşılaşacağı Nisan ayı uluslararası maçları başlamasına hala bir hafta var.