İngiltere, İspanya ve İzlanda ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçları kadrosundan bazı oyuncuların çekildiğini açıklarken, Lionesses kadrosuna yeni bir isim çağrıldı; Niamh Charles ise sakatlığının ardından kadroya geri döndü

Godfrey'in kadrodaki yeri, bir başka gelecek vaat eden genç forvet Keira Barry tarafından dolduruldu. İngiltere genç milli takımlarında büyük umutlar beslenen bu forvet, 10 yıl boyunca Manchester United altyapısında yetişti ancak A takımda forma şansı bulamadığı için Şubat ayında kulüpten ayrıldı. Şu anda, eski İngiltere genç milli takım teknik direktörü Emma Coates'in yönettiği Bay FC takımında ABD'de futbol oynuyor. Coates'in gözetiminde Barry, NWSL'deki kariyerine güçlü bir başlangıç yaptı ve son olarak North Carolina Courage'ı yendikleri maçta gol attı. Ayrıca, ilk kez A milli takıma çağrılarak uluslararası düzeyde de ödülünü aldı.

"İngiltere'de Keira ile yakından çalışmış biri olarak, onun getirdiği bitmek bilmeyen enerjiyi ve teknik kalitesini ilk elden gördüm," dedi Coates, 20 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalarken. "O, rakip oyuncularla mücadele etmekten ve yoktan var etmekten korkmayan, cesur ve ileri görüşlü bir kanat oyuncusu. Keira'nın profesyonel geçmişi, burada inşa ettiğimiz kültüre mükemmel bir şekilde uyuyor. Çeşitlilik, hız ve amaç bilinciyle hücum eden bir takım olmak istiyoruz ve Keira bize tam da bunu sağlayacak 'ön ayak' bir oyuncu."

Barry'nin bu ay İngiltere 23 Yaş Altı Milli Takımı'na katılması planlanıyordu, bu da kadrodaki yerinin artık yurtdışında başarılı bir performans sergileyen, Arsenal'den İsveç'in Hammarby takımına kiralanan bir başka yetenekli genç forvet olan Vivienne Lia tarafından doldurulacağı anlamına geliyor. Lia, kısa süre önce Damallsvenskan sezonunun açılış haftasında takımının Rosengard'ı 3-1 yendiği maçta bir gol ve bir asist kaydetti.