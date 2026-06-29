İtalya'da yaz transfer dönemi bugün, 29 Haziran Pazartesi günü başladı ve 1 Eylül Salı günü, Serie A, Serie B ve Serie C için saat 20.00'de sona erecek. Ancak tüm ligler aynı son tarihi belirlemedi.
Çeviri:
İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ve Suudi Arabistan’da transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
AVRUPA’NIN EN İYİ 5 LİGİ
Diğer 5 büyük ligde durum nasıl? Premier Lig’de transfer dönemi saat 24.00’te (İtalya saatiyle; Birleşik Krallık’ta saat 23.00) sona erecek. Aynı durum, transfer görüşmelerinin saat 24.00'te sona ereceğini belirleyen İspanya La Liga için de geçerli. Ligue 1 de 1 Eylül'de kapanacak ve saat, İtalya'da olduğu gibi 20.00 olarak belirlendi; Bundesliga da aynı çizgide yer alıyor.
TÜM TARİHLER
Aşağıda, önde gelen Avrupa liglerinde ve son yıllarda birçok Avrupa kulübü için önemli bir faktör haline gelen Suudi Arabistan transfer piyasasında yaz transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri ile saatleri yer almaktadır:
29 Haziran Pazartesi – 1 Eylül 2026 Salı, saat 20.00 – Serie A (İtalya)
1 Temmuz Çarşamba – 1 Eylül 2026 Salı, saat 20.00 – Bundesliga (Almanya)
1 Temmuz Çarşamba – 1 Eylül 2026 Salı, saat 20.00 – Ligue 1 (Fransa)
1 Temmuz Çarşamba – 1 Eylül 2026 Salı, saat 23.59 – La Liga (İspanya)
15 Haziran Pazartesi – 1 Eylül 2026 Salı, saat 23.59 – Premier League (İngiltere)
22 Temmuz Çarşamba – 12 Ekim 2026 Pazartesi – Suudi Pro Ligi (Suudi Arabistan)