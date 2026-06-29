İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ve Suudi Arabistan’da transfer dönemi ne zaman sona eriyor?

Diğer 5 büyük ligde durum nasıl? Premier Lig’de transfer dönemi saat 24.00’te (İtalya saatiyle; Birleşik Krallık’ta saat 23.00) sona erecek. Aynı durum, transfer görüşmelerinin saat 24.00'te sona ereceğini belirleyen İspanya La Liga için de geçerli. Ligue 1 de 1 Eylül'de kapanacak ve saat, İtalya'da olduğu gibi 20.00 olarak belirlendi; Bundesliga da aynı çizgide yer alıyor.



