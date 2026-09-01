İtalya'da yaz transfer dönemi 1 Eylül Salı günü kapanacak, Serie A, Serie B ve Serie C için son saat 20.00 olarak belirlendi. Ancak tüm ligler aynı son tarihi belirlemiş değil.
Çeviri:
İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ve Suudi Arabistan'da transfer dönemi ne zaman kapanıyor
Avrupa'daki en iyi 5 lig
Diğer 5 büyük ligde durum nasıl? Premier League’de transfer dönemi 24.00’te kapanacak (İtalya saatiyle, Birleşik Krallık’ta ise saat 23.00 olacak). Aynı durum, görüşmelerin 24.00’te sona ereceğini belirleyen İspanya La Liga için de geçerli. Ligue 1 de yine 1 Eylül’de kapanacak ve saat, İtalya’daki gibi 20.00 olarak belirlendi; Bundesliga da aynı çizgide. Türkiye ise birkaç gün daha fazla süreye sahip; transfer dönemi 4 Eylül’de kapanıyor.
TÜM TARİHLER
Aşağıda, başlıca Avrupa liglerinde ve son yıllarda birçok Avrupa kulübü için bir etken haline gelen Suudi Arabistan pazarında yaz transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri ile saatleri yer alıyor:
29 Haziran Pazartesi'den 1 Eylül 2026 Salı'ya, saat 20.00 – Serie A (İtalya)
1 Temmuz Çarşamba'dan 1 Eylül 2026 Salı'ya, saat 20.00 – Bundesliga (Almanya)
1 Temmuz Çarşamba'dan 1 Eylül 2026 Salı'ya, saat 20.00 – Ligue 1 (Fransa)
1 Temmuz Çarşamba'dan 1 Eylül 2026 Salı'ya, saat 23.59 – La Liga (İspanya)
15 Haziran Pazartesi'den 1 Eylül 2026 Salı'ya, saat 23.59 – Premier League (İngiltere)
22 Temmuz Çarşamba'dan 12 Ekim 2026 Pazartesi'ye – Saudi Pro League (Suudi Arabistan)
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