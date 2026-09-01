İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ve Suudi Arabistan'da transfer dönemi ne zaman kapanıyor

Diğer 5 büyük ligde durum nasıl? Premier League’de transfer dönemi 24.00’te kapanacak (İtalya saatiyle, Birleşik Krallık’ta ise saat 23.00 olacak). Aynı durum, görüşmelerin 24.00’te sona ereceğini belirleyen İspanya La Liga için de geçerli. Ligue 1 de yine 1 Eylül’de kapanacak ve saat, İtalya’daki gibi 20.00 olarak belirlendi; Bundesliga da aynı çizgide. Türkiye ise birkaç gün daha fazla süreye sahip; transfer dönemi 4 Eylül’de kapanıyor.



