İngiltere ile oynanacak Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde Norveç milli takımı bir salgınla sarsıldı

Norveçli Dagbladet gazetesine göre, Cumartesi günü İngiltere ile oynayacakları ilk Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde Norveç kampında hastalık vakaları yaşandı. Jorgen Strand Larsen ateş nedeniyle açılış maçını kaçırırken, Marcus Holmgren Pedersen de benzer bir rahatsızlık nedeniyle Pazar günü Brezilya’yı 2-1 yendikleri son 16 turu maçında kadroda yer almadı. Yedi golle Norveç'in en skorer oyuncusu olan Erling Haaland, iki gol atarak takımının tarihi bir şekilde çeyrek finale yükselmesine katkıda bulundu.

Ancak teknik direktör Stale Solbakken, grup aşamasında Fransa’ya 4-1 yenildikleri maçın ardından şiddetli bir şekilde öksürürken görüldü ve sürekli seyahat etmenin takım üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden endişe duyduğunu dile getirdi.