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İngiltere ile oynanacak Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde Norveç milli takımı bir salgınla sarsıldı
Hastalık ve yolculuk yorgunluğu Norveç kampını vurdu
Norveçli Dagbladet gazetesine göre, Cumartesi günü İngiltere ile oynayacakları ilk Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde Norveç kampında hastalık vakaları yaşandı. Jorgen Strand Larsen ateş nedeniyle açılış maçını kaçırırken, Marcus Holmgren Pedersen de benzer bir rahatsızlık nedeniyle Pazar günü Brezilya’yı 2-1 yendikleri son 16 turu maçında kadroda yer almadı. Yedi golle Norveç'in en skorer oyuncusu olan Erling Haaland, iki gol atarak takımının tarihi bir şekilde çeyrek finale yükselmesine katkıda bulundu.
Ancak teknik direktör Stale Solbakken, grup aşamasında Fransa’ya 4-1 yenildikleri maçın ardından şiddetli bir şekilde öksürürken görüldü ve sürekli seyahat etmenin takım üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden endişe duyduğunu dile getirdi.
- Getty Images Sport
Solbakken, takımın sağlık durumunu açıklıyor
Bu durumla ilgili olarak Solbakken, kadrosunun sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Solbakken, “Aslında sadece Jorgen’in ateşi vardı,” dedi. “Ancak bunun dışında, takım genelinde dağınık olarak hafif öksürük ve boğuk sesler de görüldü. Tabii ki klima, uçuşlar, soyunma odaları ve benzeri faktörler de var. 50'den fazla kişiyiz, bu yüzden bir iki kişinin bu belirtileri göstermemesi garip olurdu."
Teknik direktör, Pedersen’in hafta sonu maçına yetişeceği konusunda umutlu olsa da, Julian Ryerson’ın performansını artırmaya devam edeceğine güveniyor. Solbakken, Norveç’in eşi benzeri görülmemiş bir seriye imza atarken, turnuvanın yarattığı muazzam baskı ve hızlı değişikliklerin Pedersen’in fiziksel çöküşüne katkıda bulunduğuna inanıyor.
Pedersen'in çöküşü ve İngiltere'nin hücum gücü
Solbakken, Pedersen’in yokluğuna ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Doktor olmasam da, bence bu durumun nedeni, çocuğun genç olması ve Dünya Kupası’na gelip ‘Julian’ın yedeği olacağım’ diye düşünmesidir. İki maç oynadı ve harika bir performans sergiledi; çok fazla izlenim edindi, kafası ve bedeni bu izlenimlerle dolu ve sistemi biraz çöküyor.”
Bu arada İngiltere, heyecan dolu bir son 16 maçı sonunda Meksika'yı 3-2 yenerek bir üst tura yükseldi. Thomas Tuchel'in takımı, altı golle İngiltere'nin en golcü oyuncusu olan Harry Kane'e büyük ölçüde güveniyor. Ancak Reece James'in hamstring sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması nedeniyle fiziksel sorunlarla uğraşıyorlar.
- AFP
İngiltere ve Norveç için bundan sonra ne olacak?
Cumartesi günkü çeyrek final maçı yaklaşırken, her iki ülke de kilit oyuncularını tam olarak forma sokmak için zamana karşı bir yarış içinde. İngiltere, 1966 Dünya Kupası zaferini tekrarlamak için yoluna devam etmeyi hayal ediyor, ancak bunu sakatlığı bulunan Jordan Henderson olmadan başarmak zorunda. Norveç ise bir başka tarihi sürpriz yaratmak istiyorsa, seyahat yorgunluğunu bir an önce atlatmak zorunda.
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