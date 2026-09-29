Getty Images Sport
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İngiltere için fazla kolay! Anthony Gordon ve Harry Kane, 10 kişi kalan Çekya karşısında İngiltere'yi zafere taşıdı
Sulc'un kırmızı kartı Prag'da maçın gidişatını değiştirdi
İngiltere, Wembley'de İspanya'ya 3-2 kaybetmesinin ardından bir miktar baskı altında Çekya'nın başkentine geldi ve ilk bölüm, onları yine zorlu bir gecenin beklediğini gösterdi.
Ev sahibi ekip maça yüksek tempoyla başladı ve James Trafford'u erken bir kurtarış yapmaya zorladı, ancak karşılaşmanın kırılma anı 25. dakikada yaşandı. Çekya'nın tartışmasız en yaratıcı hücum silahlarından biri olan Pavel Sulc, İngiltere orta saha oyuncusu Elliot Anderson'a yaptığı tehlikeli yüksek müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından oyundan atıldı. Hakem Halil Umut Meler ilk etapta sarı kartını çıkardı, ancak kenardaki monitöre bakması yönünde uyarılmasının ardından kararını değiştirerek doğrudan kırmızı kart gösterdi ve kalan 65 dakikada ev sahibini aşması çok zor bir görevle baş başa bıraktı.
Sayısal üstünlüğe rağmen İngiltere, inatçı savunma bloğunu aşmak için sabırlı olmak zorunda kaldı. İlk yarıda gole en çok yaklaşan isim, dönerek yaptığı vuruş direkten dönen Morgan Rogers oldu; Gordon ise konuk ekibin en tehlikeli hücum tehdidi görünümünü sürdürdü. Eski Newcastle kanat oyuncusu, milli takım formasıyla gösterdiği olağanüstü performansın ardından, sol kanatta Lewis Hall ile sürekli bağlantı kurmaya çalıştı.
- Getty Images Sport
Gordon sıcak serisini sürdürerek kilidi açtı
İngiltere, devre arasının ardından kilidi açmak için uzun süre beklemek zorunda kalmadı. İkinci yarının başlamasından yalnızca iki dakika sonra, Tuchel dönemindeki ilk maçına ilk 11'de başlayan Trent Alexander-Arnold, sağ kanattan yaptığı klasik ortayla ceza sahasında Gordon'u buldu. Barcelona forveti, topa eğilerek yaptığı kafa vuruşuyla ağları havalandırmak için vücudunu ayarladı ve topu alt köşeye gönderdi; böylece milli takım formasıyla üst üste üçüncü golünü attı.
Daha önce güçlü rakipler İspanya ve Arjantin'e karşı da gol atan Gordon'un bitirici vuruşu, İngiltere oyunun kontrolünü tamamen eline almaya çalışırken hücumdaki artan önemini bir kez daha ortaya koydu.
Bu gol, İngiltere'nin uzun süreli baskı kurduğu bir bölümün kapısını araladı; deplasman ekibi, yorulan 10 kişiye karşı topu rahatça çevirirken yüzde 67 topa sahip olma oranı yakaladı. Hall, Gordon'la yaptığı şık verkaçın ardından açılış golünden kısa süre sonra farkı neredeyse ikiye çıkarıyordu ancak şutu direğin yanından auta gitti. Çek savunması, İngiltere'nin hücum çeşitliliğiyle baş etmekte gözle görülür şekilde zorlanıyordu ve kaptan Ladislav Krejci'nin istemeden alçak ortaya müdahale edip topu kendi direğine göndermesinde gol yememeleri büyük şanstı.
Kane, bitirici vuruşuyla galibiyeti perçinledi
Sonuç, 69. dakikada tanıdık bir isim sayesinde sonunda tartışmaya yer bırakmayacak şekilde kesinleşti. Eberechi Eze'nin Rogers'a doğru ara pası göndermesinin ardından top ceza sahası içinde Harry Kane'in önünde uygun şekilde kaldı. Bayern Münih'in golcüsü ikinci bir davete ihtiyaç duymadı, kendini dengeledikten sonra sol ayağıyla yaptığı isabetli vuruşla topu uzak köşeye gönderdi.
Bu gol, Kane'in 123. maçındaki 87. milli golü oldu ve İngiltere tarihinin en golcü oyuncusu olarak rekorunu daha da geliştirdi. Bu gol, mücadeleyi görsel bir şölen olarak fiilen sona erdirdi ve Tuchel'e kadrosunda rotasyona gitme, maçın son bölümünde de daha az süre alan oyunculara dakika verme lüksü tanıdı.
- AFP
Savunmadaki sağlamlık, Tuchel için zemin hazırlıyor
Tuchel açısından belki de en sevindirici unsur, İngiltere'nin son yedi maçtaki ilk gol yemediği karşılaşma olmasıydı. İngiltere son maçlarında alışılmadık şekilde savunmada açıklar vermiş, önceki altı karşılaşmasında 13 gol yemişti ancak Prag'da Marc Guehi ile Trevoh Chalobah'ın oluşturduğu savunma ortaklığı büyük ölçüde zorlanmadı.
Kırmızı kartın kuşkusuz işlerini kolaylaştırdığı bir gerçekti ancak savunma hattının ortaya koyduğu yapısal disiplin önemli bir gelişimdi. Rio Ngumoha'nın geç oyuna girmesi de tarihi bir not düştü; böylece 2021'de Jude Bellingham'dan bu yana İngiltere formasıyla resmi bir maçta oynayan en genç oyuncu oldu.
Son düdük çaldığında İngiltere, kendisini A3 Grubu'nda lider İspanya'nın arkasında ikinci sıraya yükselten iyi bir işi geride bırakmanın memnuniyetini yaşayabilirdi. Odak şimdi cumartesi günü Hırvatistan deplasmanına çevrildi; orada alınacak bir galibiyet, onları Uluslar Ligi çeyrek finallerine yükselme yolunda güçlü bir konuma taşıyacak.
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