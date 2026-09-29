İngiltere, Wembley'de İspanya'ya 3-2 kaybetmesinin ardından bir miktar baskı altında Çekya'nın başkentine geldi ve ilk bölüm, onları yine zorlu bir gecenin beklediğini gösterdi.

Ev sahibi ekip maça yüksek tempoyla başladı ve James Trafford'u erken bir kurtarış yapmaya zorladı, ancak karşılaşmanın kırılma anı 25. dakikada yaşandı. Çekya'nın tartışmasız en yaratıcı hücum silahlarından biri olan Pavel Sulc, İngiltere orta saha oyuncusu Elliot Anderson'a yaptığı tehlikeli yüksek müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından oyundan atıldı. Hakem Halil Umut Meler ilk etapta sarı kartını çıkardı, ancak kenardaki monitöre bakması yönünde uyarılmasının ardından kararını değiştirerek doğrudan kırmızı kart gösterdi ve kalan 65 dakikada ev sahibini aşması çok zor bir görevle baş başa bıraktı.

Sayısal üstünlüğe rağmen İngiltere, inatçı savunma bloğunu aşmak için sabırlı olmak zorunda kaldı. İlk yarıda gole en çok yaklaşan isim, dönerek yaptığı vuruş direkten dönen Morgan Rogers oldu; Gordon ise konuk ekibin en tehlikeli hücum tehdidi görünümünü sürdürdü. Eski Newcastle kanat oyuncusu, milli takım formasıyla gösterdiği olağanüstü performansın ardından, sol kanatta Lewis Hall ile sürekli bağlantı kurmaya çalıştı.