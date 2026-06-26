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İngiltere için çifte sakatlık endişesi: Reece James ve Declan Rice, Panama ile oynanacak Dünya Kupası grup aşamasının son maçı öncesinde antrenmana katılmadı
James, hamstring sakatlığının ardından formunu geri kazanma mücadelesiyle karşı karşıya
Chelsea kaptanı, Perşembe günü antrenmana katılmaması üzerine İngiltere sağlık ekibinin en büyük endişe kaynağı haline geldi. 26 yaşındaki sağ bek, Salı günü Gana ile oynanan golsüz ve çekişmeli berabere biten maçta hamstring sakatlığı geçirdi ve şu anda yakından takip ediliyor. Kas sakatlıklarıyla dolu geçmişi göz önüne alındığında, teknik ekip bu savunma oyuncusunun fiziksel durumu konusunda gereksiz riskler almaktan son derece kaçınıyor.
Bu sakatlığın zamanlaması, savunmasının sağ kanadında sınırlı seçeneklere sahip olan Tuchel için özellikle sinir bozucu. İngiltere, turnuva başlamadan önce Tino Livramento’yu turnuvayı sonlandıran bir baldır sakatlığı nedeniyle kaybetmişti; bu da James’in uzun süreli bir sakatlık geçirmesi durumunda, eleme turları yaklaşırken takımın bu pozisyonda tehlikeli derecede zayıf kalacağı anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
Rice, devam eden sinir ağrısıyla başa çıkıyor
Rice, sol baldırında yoğun bandajla önceki maçtan ayrıldığı için İngiltere’nin antrenman kampındaki seansa da katılmadı. Ancak BBC’ye göre, Arsenal’in orta saha oyuncusunun durumu o kadar da endişe verici görünmüyor. Rice, geçtiğimiz günlerde yılbaşı tatili döneminden beri hamstringinde sinirsel ağrı yaşadığını ve bu sorunu birkaç aydır gözlerden uzak bir şekilde idare ettiğini açıkladı.
27 yaşındaki oyuncu, kulübü için 55 maça çıktığı yorucu bir sezonun ardından, modern futbol takvimindeki “aşırı maç sayısı” konusunda açıkça eleştirilerde bulunmuştu. Rice, Gana ile berabere kaldıkları maçın ardından teknik ekibe “her şey yolunda” dedi, ancak antrenmana katılmaması, İngiltere’nin orta saha liderinin turnuvanın kritik aşamalarında sahada olabilmesi için her türlü önlemi aldığını gösteriyor.
Tuchel, kadro rotasyonu seçeneklerini değerlendiriyor
32'li turda yer alması neredeyse kesinleşen Tuchel, Panama maçını kadrosunda değişiklik yapmak için kullanabilir; ancak tek seferde çok fazla değişiklik yapmama konusunda uyarıda bulundu. Alman teknik adam şöyle konuştu: "Şu anda kadroda rotasyon yapmaktan çekinmiyorum. Bazı oyuncuların sahada olması gerekiyor ama belki de bu değişiklikler daha ılımlı olacaktır. Oyuncularınızı rotasyona sokup 'Tamam, hadi performans gösterin' demek her zaman adil olmaz. Bakacağız."
James ve Rice’ın ilk 11’de oynamaya uygun olmadığına karar verilirse, Tuchel’in elinde birkaç yedek planı bulunuyor. Ezri Konsa’dan sağ bek pozisyonuna geçmesi istenebilir; Manchester City’nin genç oyuncusu Nico O’Reilly ve Manchester United’dan Kobbie Mainoo da yedekte bekliyor. Ayrıca, Rice’ın şu anda bir maçlık cezaya bir sarı kart uzaklıkta olması nedeniyle, olası bir cezadan korumak için kadroda değişiklik yapma eğilimi de var.
- Getty Images Sport
Panama’ya karşı düzenlenen operasyon
Sakatlık endişelerine rağmen, İngiltere, Panama’yı yenebilirse L Grubu’nu lider olarak tamamlama şansını sürdürüyor. Tuchel, Gana karşısında takımının performansını savunarak istikrarın önemini vurguladı. Teknik direktör, “Önümüzde uzun bir yol var ve kimse maç başına dört gol atıp riske girerek Dünya Kupası’nı kazanamadı,” diye ısrar etti. “Bizim sorumluluğumuz, elimizden gelenin en iyisini yapmak.”
"Üç Aslanlar" şu anda "Kara Yıldızlar"ın bir gol farkla önünde grubun zirvesinde yer alıyor ve New Jersey'de alacakları bir galibiyet, ilk eleme turunda teorik olarak daha kolay bir yol izlemelerini garanti edecektir. Bukayo Saka'nın da Aşil tendonu sorunlarının ardından yavaş yavaş tam formuna kavuşmasıyla birlikte, Kansas City'deki sağlık ekibinin çalışmaları, nihayetinde İngiltere'nin Dünya Kupası hedeflerini belirleyebilir.