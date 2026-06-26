İngiltere için çifte sakatlık endişesi: Reece James ve Declan Rice, Panama ile oynanacak Dünya Kupası grup aşamasının son maçı öncesinde antrenmana katılmadı

Chelsea kaptanı, Perşembe günü antrenmana katılmaması üzerine İngiltere sağlık ekibinin en büyük endişe kaynağı haline geldi. 26 yaşındaki sağ bek, Salı günü Gana ile oynanan golsüz ve çekişmeli berabere biten maçta hamstring sakatlığı geçirdi ve şu anda yakından takip ediliyor. Kas sakatlıklarıyla dolu geçmişi göz önüne alındığında, teknik ekip bu savunma oyuncusunun fiziksel durumu konusunda gereksiz riskler almaktan son derece kaçınıyor.

Bu sakatlığın zamanlaması, savunmasının sağ kanadında sınırlı seçeneklere sahip olan Tuchel için özellikle sinir bozucu. İngiltere, turnuva başlamadan önce Tino Livramento’yu turnuvayı sonlandıran bir baldır sakatlığı nedeniyle kaybetmişti; bu da James’in uzun süreli bir sakatlık geçirmesi durumunda, eleme turları yaklaşırken takımın bu pozisyonda tehlikeli derecede zayıf kalacağı anlamına geliyor.



