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Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Çeviri:

İngiltere - Hırvatistan maçında oyuncu puanları: Jude Bellingham’dan ustalık eseri, Harry Kane’den duble; müthiş 7-0’lık yıkıma ilham verdiler

İngiltere
Player ratings
Hırvatistan
Hırvatistan - İngiltere
UEFA Nations League A
H. Kane
J. Bellingham
T. Tuchel
B. Saka

İngiltere, Rijeka'da taktik açıdan kusursuz bir performans sergileyerek UEFA Uluslar Ligi'ndeki tek taraflı karşılaşmada Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etti. Harry Kane ve Bukayo Saka ikişer gol atarken, Thomas Tuchel'in ekibi baştan sona tam bir üstünlük kurdu.

İngiltere, Stadion Rujevica'da Hırvatistan'ı 7-0 mağlup ederken bitiricilikteki etkileyici performansı ve taktik üstünlüğüyle rakibini adeta küçük düşürdü. İngiltere, üstünlüğünü erken kurdu ve devre arasına 4-0 önde girdi.

Thomas Tuchel'in ekibi, hızlı geçişleri ve bireysel kalite üstünlüğünü kullanarak boşlukları adeta cerrahi bir hassasiyetle değerlendirdi ve ev sahibini tamamen neye uğradığını şaşırmış hâlde bıraktı. Bu galibiyet, Uluslar Ligi'nde önemli bir mesaj niteliği taşırken, bu seviyede ender görülen bir hücum akıcılığı ortaya koydu.

İkinci yarıda da ev sahibi adına nefes alma fırsatı olmadı; İngiltere üç gol daha bularak farklı galibiyeti tamamladı. Beklenen gol (xG) mücadelesi gecenin hikâyesini ortaya koydu; İngiltere 6,12 xG üretirken Hırvatistan 1,24'te kaldı.

%64 topa sahip olma oranı ve kaleyi bulan 10 şutla konuk ekip dur durak bilmedi. Taktik yapı, yaratıcı oyuncuların parlamasını sağlarken, savunma hattı da Hırvatistan'ın teselli golü bulmaya yönelik geç çabalarına rağmen kalesini gole kapatacak disiplini gösterdi.

  • FBL-EUR-NATIONS-CRO-ENGAFP

    Kaleci ve savunma

    Jordan Pickford - 7/10

    Evertonlı file bekçisi için nispeten sakin bir akşamdı; maç boyunca yalnızca bir kurtarış yapması gerekti. Pas dağıtımı güven vericiydi ve takımın tamamladığı toplam 746 pasla İngiltere'nin geriden oyun kurmasına yardımcı oldu. Hırvatistan'ın kısa süreli baskı anlarında konsantrasyonunu koruyarak kalesini gole kapattı.

    Jarell Quansah - 8/10

    Genç savunmacı yaşının ötesinde bir olgunluk sergiledi ve Anthony Gordon'ın 39. dakikadaki golünün asistini yaptı. Savunmada ise Hırvatistan'ı isabetli yalnızca bir şutta tutan yapının parçasıydı ve İngiltere'nin yaptığı uzaklaştırmalara katkı sundu.

    Ezri Konsa - 7/10

    Konsa, savunmanın merkezinde sakin bir varlık ortaya koydu. Petar Musa'nın yarattığı tehdidi etkili şekilde yönetti ve İngiltere'nin bire bir mücadelelerini kazanmasında önemli rol oynadı; takım hava toplarındaki mücadelelerin üçte ikisini kazandı.

    Marc Guehi - 8/10

    Guehi, bu savunma hattının değişmez isimlerinden biri gibi görünmeye devam ediyor. Pozisyon alışları örnek düzeydeydi ve Hırvatistan son üçte birlik bölgeye girmeden önce sık sık oyunu kesti. Maçın tamamında sahada kaldı ve Tuchel'in talep ettiği yüksek savunma çizgisinin korunmasında kritik rol oynadı.

    Lewis Hall - 7/10

    Hall, 79. dakikada oyundan alınmadan önce sol kanatta mükemmel bir genişlik sağladı. Perisic karşısında savunma görevlerini iyi dengeledi, aynı zamanda İngiltere'nin çok sayıdaki kontra atağında hücumda bir pas opsiyonu sundu.

  • Orta saha

    Alex Scott - 7/10

    Disiplinli bir orta saha rolünde oynayan Scott, İngiltere'nin merkez bölgelerde üstünlük kurmasına yardımcı oldu. Savunma için gerekli kalkanı sağladı ve daha ilerideki hücum oyuncularının etkili olmasına olanak tanıdı, ardından 69. dakikada oyundan alındı.

    Elliot Anderson - 8/10

    Anderson'dan son derece çalışkan bir performans geldi. 53. dakikada Harry Kane'in ikinci golü için kritik bir asist yaptı; dar alanlarda vizyonunu ve etkili olma becerisini ortaya koyduktan sonra maçın son bölümünde oyundan çıktı.

    Jude Bellingham - 9/10

    Real Madrid yıldızından virtüöz bir performans geldi. Bellingham, 21. dakikada şık bir gole imza attı ve üç asistle takım arkadaşlarını da besledi; Kane'in açılış golünü, Saka'nın ikinci golünü ve Morgan Rogers'ın son golünü hazırladı. Hatlar arasında top taşıma becerisi, İngiltere'nin başarısının motoruydu.

  • Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport

    Hücum

    Bukayo Saka - 9/10

    Saka, sağ kanatta durdurulamazdı; 45. ve 68. dakikalarda attığı gollerle iki kez ağları sarstı. Doğrudan oyunu ve bitiriciliği, İngiltere'nin hücum tehdidinin ayırt edici özellikleri oldu; Hırvatistan savunmasını sürekli zorladı.

    Anthony Gordon - 8/10

    Gordon, 39. dakikada Quansah'ın asistinin ardından gol perdesini açtı. Hızlı hücumlardaki sürati, İngiltere'nin kayda geçen 10 kontra atağına katkı sağladı ve Josip Stanisic için sürekli bir tehdit olduğunu gösterdi.

    Harry Kane - 9/10

    Kaptan, acımasız bir dubleyle örnek olarak öne çıktı. Gol perdesini 8. dakikada açtı, devre arasından kısa süre sonra 53. dakikada ikinci golünü attı. Gollerinin ötesinde, top saklama oyunu kritik öneme sahipti; hatta Saka'nın ikinci golünün asistini de yaptı.

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    Yedekler ve teknik direktör

    Morgan Rogers - 8/10

    69. dakikada oyuna giren Rogers, 87. dakikada takımının yedinci ve son golünü atarak anında etki yarattı. Bulduğu fırsatı harika değerlendirdi ve Tuchel'in elindeki yetenek derinliğini gösterdi.

    Eberechi Eze - 6/10

    Son 20 dakikada baskıyı sürdürmek için oyuna dahil oldu. Gol ya da asist katkısı yapmasa da teknik güvenilirliği, İngiltere'nin maçı tam kontrolle tamamlamasına yardımcı oldu.

    James Garner - 6/10

    Maçın son bölümünde orta sahaya taze enerji getirdi ve Hırvatistan yorulurken temponun düşmemesini sağladı.

    Morgan Gibbs-White - N/A

    79. dakikada oyuna giren Gibbs-White'ın skora etki edecek fazla zamanı olmadı ancak farklı galibiyetin son anlarında rol aldı.

    Myles Lewis-Skelly - N/A

    79. dakikada kısa bir süre alan Lewis-Skelly, oturmuş ve oyuna hükmeden bir takımda değerli uluslararası deneyim kazandı.

    Thomas Tuchel - 10/10

    Kusursuz bir taktik plan. Tuchel'in ön alanda baskılı bir oyun oynatma ve aynı zamanda kontrataklarda öldürücü olma kararı, benzeri görülmemiş bir skor ortaya çıkardı. Takımın 6,12 xG üretmesi, kısa sürede son derece etkili bir hücum sistemi oturtan bir teknik direktörü yansıtıyor.

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