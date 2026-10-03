İngiltere, Stadion Rujevica'da Hırvatistan'ı 7-0 mağlup ederken bitiricilikteki etkileyici performansı ve taktik üstünlüğüyle rakibini adeta küçük düşürdü. İngiltere, üstünlüğünü erken kurdu ve devre arasına 4-0 önde girdi.

Thomas Tuchel'in ekibi, hızlı geçişleri ve bireysel kalite üstünlüğünü kullanarak boşlukları adeta cerrahi bir hassasiyetle değerlendirdi ve ev sahibini tamamen neye uğradığını şaşırmış hâlde bıraktı. Bu galibiyet, Uluslar Ligi'nde önemli bir mesaj niteliği taşırken, bu seviyede ender görülen bir hücum akıcılığı ortaya koydu.

İkinci yarıda da ev sahibi adına nefes alma fırsatı olmadı; İngiltere üç gol daha bularak farklı galibiyeti tamamladı. Beklenen gol (xG) mücadelesi gecenin hikâyesini ortaya koydu; İngiltere 6,12 xG üretirken Hırvatistan 1,24'te kaldı.

%64 topa sahip olma oranı ve kaleyi bulan 10 şutla konuk ekip dur durak bilmedi. Taktik yapı, yaratıcı oyuncuların parlamasını sağlarken, savunma hattı da Hırvatistan'ın teselli golü bulmaya yönelik geç çabalarına rağmen kalesini gole kapatacak disiplini gösterdi.