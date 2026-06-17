İngiltere, Luka Modric’in Noni Madueke’ye yaptığı faul nedeniyle penaltı kazanarak maça ideal bir başlangıç yaptı. Kane’in ilk penaltı vuruşu Dominik Livakovic tarafından kurtarılsa da, vuruşun tekrarlanmasına karar verildi ve Bayern Münih’in forveti ikinci denemesinde hata yapmadı.

"Üç Aslanlar" bundan sonra maçı büyük ölçüde kontrol altına aldı ancak net bir gol fırsatı yaratamadı ve oyun akışındaki eksikliğin bedelini, Martin Baturina'nın 20 yard mesafeden Jordan Pickford'u geçip topu üst köşeye gönderdiği şutla ödedi. Ancak Hırvatistan'ın beraberliği sadece altı dakika sürdü; Declan Rice'ın köşe vuruşunu Kane kafayla ağlara göndererek İngiltere'nin yeniden öne geçmesini sağladı.

Zlatko Dalic'in takımı pes etmedi ve Petar Musa, ilk yarının son vuruşunda kontrollü bir vole ile skoru eşitledi. Ancak ikinci yarıya girer girmez, Bellingham, Elliot Anderson'ın pasını alarak ceza sahasına girdi ve Livakovic'in yanından topu alt köşeye göndererek takımını yeniden öne geçirdi.

Tuchel'in devre arasında ne söylediği bilinmese de, bu taktik kesinlikle işe yaradı; hem Bellingham hem de Rice, Livakovic'in ellerini zorlarken, Nico O'Reilly ise bir köşe vuruşundan gelen pası kafayla kale dışına gönderdi. Manchester City'nin sol beki daha sonra bir kafa vuruşunu daha Livakovic'e kaptırdı; kaleci toparlanarak Anthony Gordon'un ribaundunu da kurtardı.

Kane, Hırvatistan'ın formda kalecisi tarafından durdurulan bir sonraki isim oldu; diğer tarafta ise Pickford, Mario Pasalic'in şutunu uzaklaştırmak için iyi bir refleks gösterdi. Sonunda, pastanın üzerine çilek koyma görevi Rashford'a kaldı; o da, yine oyuna sonradan giren Bukayo Saka'nın pasını alarak alt köşeye sert bir şut gönderdi.

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