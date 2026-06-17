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Bellingham Kane Tuchel England GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

İngiltere-Hırvatistan maçı oyuncu değerlendirmeleri: Jude Bellingham’ın muhteşem performansı, Dünya Kupası açılış maçında Üç Aslan’ı zafere taşırken, Harry Kane ise attığı iki golle Altın Ayakkabı yarışına hızlı bir başlangıç yaptı – ancak savunmadaki zayıflıklar Thomas Tuchel’i endişelendirmeli

Player ratings
İngiltere
J. Bellingham
H. Kane
Dünya Kupası
FEATURES
İngiltere - Hırvatistan

İngiltere, Çarşamba günü L Grubu’ndaki açılış maçında Hırvatistan’ı 4-2 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’na galibiyetle başladı. Harry Kane ilk yarıda iki gol attı, ancak “Üç Aslanlar” her iki seferde de rakibin beraberliği yakalamasına engel olamadı. Thomas Tuchel’in takımının yeniden öne geçmesi için ikinci yarının başlarında Jude Bellingham’ın muhteşem bir bireysel golü gerekti; maçın sonlarında ise Marcus Rashford galibiyeti garantiledi.

İngiltere, Luka Modric’in Noni Madueke’ye yaptığı faul nedeniyle penaltı kazanarak maça ideal bir başlangıç yaptı. Kane’in ilk penaltı vuruşu Dominik Livakovic tarafından kurtarılsa da, vuruşun tekrarlanmasına karar verildi ve Bayern Münih’in forveti ikinci denemesinde hata yapmadı.

"Üç Aslanlar" bundan sonra maçı büyük ölçüde kontrol altına aldı ancak net bir gol fırsatı yaratamadı ve oyun akışındaki eksikliğin bedelini, Martin Baturina'nın 20 yard mesafeden Jordan Pickford'u geçip topu üst köşeye gönderdiği şutla ödedi. Ancak Hırvatistan'ın beraberliği sadece altı dakika sürdü; Declan Rice'ın köşe vuruşunu Kane kafayla ağlara göndererek İngiltere'nin yeniden öne geçmesini sağladı.

Zlatko Dalic'in takımı pes etmedi ve Petar Musa, ilk yarının son vuruşunda kontrollü bir vole ile skoru eşitledi. Ancak ikinci yarıya girer girmez, Bellingham, Elliot Anderson'ın pasını alarak ceza sahasına girdi ve Livakovic'in yanından topu alt köşeye göndererek takımını yeniden öne geçirdi.

Tuchel'in devre arasında ne söylediği bilinmese de, bu taktik kesinlikle işe yaradı; hem Bellingham hem de Rice, Livakovic'in ellerini zorlarken, Nico O'Reilly ise bir köşe vuruşundan gelen pası kafayla kale dışına gönderdi. Manchester City'nin sol beki daha sonra bir kafa vuruşunu daha Livakovic'e kaptırdı; kaleci toparlanarak Anthony Gordon'un ribaundunu da kurtardı.

Kane, Hırvatistan'ın formda kalecisi tarafından durdurulan bir sonraki isim oldu; diğer tarafta ise Pickford, Mario Pasalic'in şutunu uzaklaştırmak için iyi bir refleks gösterdi. Sonunda, pastanın üzerine çilek koyma görevi Rashford'a kaldı; o da, yine oyuna sonradan giren Bukayo Saka'nın pasını alarak alt köşeye sert bir şut gönderdi.

GOAL, Dallas'taki İngiltere oyuncularını değerlendiriyor...

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Jordan Pickford (5/10):

    Baturina'nın golünde topa iyi bir şekilde müdahale etmesine rağmen daha iyi bir performans sergileyebileceğini düşünecektir, ancak Pasalic'in şutunu iyi bir kurtarışla telafi etti. Pas dağıtımı ise inişli çıkışlıydı.

    Reece James (5/10):

    Birkaç iyi orta yaptı, ancak son üçte birde pek etkili olamadı. Defansif olarak fena değildi, ancak Hırvatistan'ın ikinci golünde boşuna koştu.

    Ezri Konsa (5/10):

    Tamamen rahat görünmüyordu ve Musa'nın golünün hazırlık aşamasında Pasalic'in pası karşısında çaresiz kaldı. Yerini korumak için mücadele etmek zorunda kalabilir.

    John Stones (5/10):

    Şaşırtıcı bir şekilde stoper ikilisinin solunda oynayan Manchester City oyuncusu, zaman zaman top hakimiyetinde zorlandı ve Baturina'nın golü öncesinde çok kolay bir şekilde pozisyonunu kaybetti. İngiltere'nin tecrübeli savunma oyuncusundan beklediği performans bu değildi.

    Nico O'Reilly (4/10):

    Zaman zaman maçın atmosferinden biraz etkilenmiş görünüyordu ve tehlikeli bölgelerde top kaybı yaptı. Köşe vuruşlarından gelen iki iyi kafa vuruşu fırsatını kaçırdı, ancak ikincisinde Livakovic iyi bir kurtarış yaptı.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Elliot Anderson (6/10):

    Bazen biraz geride kalmasına rağmen, top hakimiyetinde mükemmeldi. Köşeden yaptığı muhteşem pas, Bellingham'ı serbest bırakarak İngiltere'yi 3-2 öne geçirdi.

    Declan Rice (7/10):

    Kane'in ikinci golüne yol açan duran top vuruşunu yaptı ve ikinci yarıda O'Reilly'ye birkaç asist daha yapabilirdi. Maç ilerledikçe etkisi arttı, bu yüzden ikinci yarıdaki su molasının ardından oyundan alınması biraz şaşırtıcı oldu.

    Jude Bellingham (8/10):

    Orta sahada aktif bir performans sergiledi ve birçok top kapma mücadelesini kazandı, ancak Baturina'nın golünün hazırlık aşamasında topu kaybetmesi onu hayal kırıklığına uğratmış olmalı. Birkaç kez rakip savunmayı geçerek dripling yaptı ve her zaman en iyi seçeneği tercih etmese de, ikinci yarının başında etkili bir performans sergiledi.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Noni Madueke (8/10):

    İçeri girip penaltı kazandırmada başarılı oldu ve özellikle ilk yarıda, açık oyunda İngiltere'nin en etkili hücum tehdidi oldu. Doğrudan driplingleriyle Gvardiol'u oldukça zorlarken, ceza sahasına gönderdiği ortalar da rakip savunmayı zorladı.

    Harry Kane (8/10):

    İlk penaltıyı kaçırmasına rağmen, ardından attığı müthiş kafa vuruşu durdurulamazdı. Derinlere indiğinde her zaman etkili olamadı, ancak bunun dışında pek bir hata yapmadı.

    Anthony Gordon (5/10):

    Durmaksızın pres yaptı ancak topu ele geçirdiğinde kayda değer bir şey üretemedi. İkinci yarıda Rashford ile değiştirildi.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Morgan Rogers (6/10):

    Rice'ın yerine oyuna girdikten sonra birkaç tehlikeli dripling yaptı.

    Marcus Rashford (7/10):

    Hatasız vuruşuyla Three Lions'ın galibiyetini perçinledi.

    Bukayo Saka (7/10):

    Hücumun başlangıcında muhteşem bir performans sergiledi ve ardından Rashford'a dördüncü golün asistini yaptı.

    Djed Spence (6/10):

    Bellingham'ın yerine girdikten hemen sonra neredeyse gol atıyordu.

    Marc Guehi (N/A):

    Maçın son dakikalarında Stones'un yerine oyuna girdi.

    Thomas Tuchel (7/10):

    Defansını seçerken yeniden baştan düşünmesi gerekebilir, ancak devre arası talimatları maçın gidişatı açısından çok önemli oldu; oyuncu değişiklikleri ise oyuncular oyuna alıştıktan sonra çoğunlukla işe yaradı.

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