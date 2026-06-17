Getty Images Sport
Çeviri:
İngiltere, Hırvatistan karşısında öne geçerken Harry Kane, penaltı noktasından ikinci bir şans yakaladı ve ardından Gary Lineker’in Dünya Kupası rekoruna ulaştı
Kane, penaltıdan golü attı
Maçın başlamasından 10 dakikadan az bir süre sonra, Noni Madueke ceza sahası içinde Luka Modric’in beceriksiz bir müdahalesine maruz kaldı. Hakem Clement Turpin tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi ve İngiltere’ye maçın kontrolünü erken ele geçirmek için altın bir fırsat sundu.
Kane penaltı noktasına geçti ancak kendine özgü titrek koşusunun ardından attığı ilk vuruş, Dominik Livakovic tarafından muhteşem bir şekilde kurtarıldı. Hırvat oyuncular topun uzaklaştırılmasını kutlarken, VAR incelemesi devreye girdi. Tekrarlar, Livakovic’in çizgiden erken çıktığını, Josko Gvardiol’un da çizgiye izinsiz girdiğini gösterdi.
Kane, Baturina'nın karşılık vermesinden önce çelik gibi bir soğukkanlılık sergiledi
Üç dakikadan fazla süren gergin bir bekleyişin ardından Turpin, penaltının tekrar atılmasını emretti. Aynı kaleciyle karşı karşıya kalan Kane, çelik gibi sinirlerini koruyarak topu, birkaç saniye önce hedeflediği tam aynı köşeye gönderdi.
Bu gol, Thomas Tuchel’e turnuvadaki görevine mükemmel bir başlangıç sağladı, ancak bu üstünlük uzun sürmedi. Hırvatistan bu aksilik karşısında iyi bir tepki verdi ve sonunda Martin Baturina’nın golüyle skoru eşitledi. Baturina, ceza sahası kenarından Jordan Pickford’u aşan muhteşem bir vuruşla deplasman taraftarlarını şaşkına çevirdi.
Kane, Lineker'in rekoruna ulaştı
İngiltere, beraberlik golünün ivmesini uzun süre bozmasına izin vermedi ve çözümü yine o adam, Kane sağladı. 12 yarddan gol atma uzmanı olmaktan çok daha fazlası olduğunu kanıtlayan Bayern Münih forveti, ortaya gelen topa en yükseğe çıkarak sert bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve devre arasına girmeden önce İngiltere’nin üstünlüğünü yeniden sağladı. Bu başarılı vuruş, sadece kritik bir gol olmaktan öteydi; Kane, bu golle Gary Lineker’in uzun süredir elinde tuttuğu, bir İngiltere oyuncusu tarafından Dünya Kupası’nda atılan en fazla gol rekorunu (10 gol) egale etti.
Ancak Kane’in sevinci kısa sürdü. İlk yarının son dakikasında Hırvatistan bir kez daha karşılık verdi ve Petar Musa’nın attığı golle skoru eşitledi; böylece heyecan dolu ilk 45 dakika 2-
- Getty Images Sport
Bellingham ikinci yarıda gol attı
İngiltere, Jude Bellingham’ın attığı golle skoru 3-2’ye getirerek ikinci yarıya mükemmel bir başlangıç yaptı. Üç Aslanlar, güçlü rakiplerine karşı üstünlüğünü pekiştirmek amacıyla ikinci yarıya hakim bir başlangıç yaptı.