İngiltere, Hırvatistan karşısında öne geçerken Harry Kane, penaltı noktasından ikinci bir şans yakaladı ve ardından Gary Lineker’in Dünya Kupası rekoruna ulaştı

İngiltere, beraberlik golünün ivmesini uzun süre bozmasına izin vermedi ve çözümü yine o adam, Kane sağladı. 12 yarddan gol atma uzmanı olmaktan çok daha fazlası olduğunu kanıtlayan Bayern Münih forveti, ortaya gelen topa en yükseğe çıkarak sert bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve devre arasına girmeden önce İngiltere’nin üstünlüğünü yeniden sağladı. Bu başarılı vuruş, sadece kritik bir gol olmaktan öteydi; Kane, bu golle Gary Lineker’in uzun süredir elinde tuttuğu, bir İngiltere oyuncusu tarafından Dünya Kupası’nda atılan en fazla gol rekorunu (10 gol) egale etti.

Ancak Kane’in sevinci kısa sürdü. İlk yarının son dakikasında Hırvatistan bir kez daha karşılık verdi ve Petar Musa’nın attığı golle skoru eşitledi; böylece heyecan dolu ilk 45 dakika 2-