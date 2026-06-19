İngiltere, Harry Maguire’ı özlüyor; ancak 2026 Dünya Kupası zaferi yolunda savunma konusundaki ‘endişe’ devam ederken, ikinci kez kadroya alınmamasının nedeni açıklandı

Savunmada, bu birimin düzenini sağlamaya yardımcı olacak baskın bir liderin eksikliği sorulduğunda, betTOM adına konuşan eski İngiltere sağ bek Mills, GOAL’a şunları söyledi: “Turnuvaya girerken savunma durumunun her zaman endişe kaynağı olacağını düşünüyordum – özellikle de turnuva ilerledikçe ve son aşamalarda daha iyi, hatta çok çok iyi takımlarla karşılaştıkça. Seçilen kadroyla bu dengeyi bulmak hiç de kolay olmayacak bence.

“Stones ve Konsa’nın kadroda yer alması beni biraz şaşırttı. İlk günden beri söylediğim gibi, Stones formda ise oynar, çünkü bence olağanüstü bir oyuncu. Ancak ben onu Marc Guehi ile birlikte oynatırdım. İkisi sadece Manchester City’de birlikte oynamakla kalmadılar, Manchester City’den de birbirlerini tanıyorlar. Her gün birlikte antrenman yaptılar, birbirlerini anlıyorlar, aralarında bir uyum oluşturdular.

“Reece James’e gelince, bence o harika bir bek ve müthiş bir futbolcu. Sol bek olarak Nico O’Reilly, Manchester City’de harika işler çıkardı, ancak benim endişem, zaman zaman savunmada olduğundan daha iyi hücumda olması ve o bölgelere doğru kayıp gitmesi. Evet, Harry Maguire’ın kadroda yer almamasına şaşırdım.

“Kadroya genel olarak baktığımda, savunma açısından, bu oyuncuların bazıları ne zaman İngiltere milli takımında ilk 11’de yer alabilir? Altı ya da yedi sakatlık olmadığı sürece, bazılarının bunu yapabileceğinden emin değilim. Oysa Harry Maguire’ı oyuna sokabilirsiniz, gerekirse üçlü savunmada oynatabilirsiniz. Onu ileride bir silah olarak kullanabilirsiniz.

“Yani evet, savunma konusunda hâlâ bir iki endişe var. İkinci yarı muhteşemdi, ikinci yarıda harika bir performans sergilendi, ama bence önümüzde çok daha zorlu mücadeleler olacak.”