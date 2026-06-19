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İngiltere, Harry Maguire’ı özlüyor; ancak 2026 Dünya Kupası zaferi yolunda savunma konusundaki ‘endişe’ devam ederken, ikinci kez kadroya alınmamasının nedeni açıklandı
Maguire, Manchester United’daki etkileyici performansına rağmen İngiltere milli takımı tarafından göz ardı edildi
2025-26 Premier Lig sezonunun sonlarına doğru Maguire’ın kulüp performansının – Manchester United’ın üçüncü sırada bitirip Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanmasıyla birlikte – onu milli takımla bir başka büyük uluslararası turnuvada forma giyme yarışına soktuğu düşünülüyordu.
66 kez milli forma giyen 33 yaşındaki bu otoriter oyuncu, Üç Aslanlar’ı hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmadı. Ancak kadro sıralamasında John Stones, Ezri Konsa, Marc Guehi, Dan Burn ve Jarell Quansah’ın gerisinde kalmıştı. Maguire, The Rest Is Football podcast’ine verdiği röportajda Tuchel’in kendisine bu kararı FaceTime üzerinden bildirdiğini şöyle anlattı: “Herkese FaceTime ile arıyor. Oldukça garip bir görüşme oluyor.”
İngiltere, Hırvatistan karşısında Dünya Kupası serüvenine başlarken Stones ve Konsa ilk 11’de yer aldı. İlk yarıda savunmadaki zayıflıklar birkaç kez ortaya çıktı, ancak Three Lions, Teksas’ta maçı 4-2 kazanmayı başardı.
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İngiltere milli takımında stoper pozisyonunda kim ilk 11’de yer almalı?
Savunmada, bu birimin düzenini sağlamaya yardımcı olacak baskın bir liderin eksikliği sorulduğunda, betTOM adına konuşan eski İngiltere sağ bek Mills, GOAL’a şunları söyledi: “Turnuvaya girerken savunma durumunun her zaman endişe kaynağı olacağını düşünüyordum – özellikle de turnuva ilerledikçe ve son aşamalarda daha iyi, hatta çok çok iyi takımlarla karşılaştıkça. Seçilen kadroyla bu dengeyi bulmak hiç de kolay olmayacak bence.
“Stones ve Konsa’nın kadroda yer alması beni biraz şaşırttı. İlk günden beri söylediğim gibi, Stones formda ise oynar, çünkü bence olağanüstü bir oyuncu. Ancak ben onu Marc Guehi ile birlikte oynatırdım. İkisi sadece Manchester City’de birlikte oynamakla kalmadılar, Manchester City’den de birbirlerini tanıyorlar. Her gün birlikte antrenman yaptılar, birbirlerini anlıyorlar, aralarında bir uyum oluşturdular.
“Reece James’e gelince, bence o harika bir bek ve müthiş bir futbolcu. Sol bek olarak Nico O’Reilly, Manchester City’de harika işler çıkardı, ancak benim endişem, zaman zaman savunmada olduğundan daha iyi hücumda olması ve o bölgelere doğru kayıp gitmesi. Evet, Harry Maguire’ın kadroda yer almamasına şaşırdım.
“Kadroya genel olarak baktığımda, savunma açısından, bu oyuncuların bazıları ne zaman İngiltere milli takımında ilk 11’de yer alabilir? Altı ya da yedi sakatlık olmadığı sürece, bazılarının bunu yapabileceğinden emin değilim. Oysa Harry Maguire’ı oyuna sokabilirsiniz, gerekirse üçlü savunmada oynatabilirsiniz. Onu ileride bir silah olarak kullanabilirsiniz.
“Yani evet, savunma konusunda hâlâ bir iki endişe var. İkinci yarı muhteşemdi, ikinci yarıda harika bir performans sergilendi, ama bence önümüzde çok daha zorlu mücadeleler olacak.”
Chalobah kadroya alınırken Maguire neden ikinci kez göz ardı edildi?
İngiltere, çok yönlü Newcastle yıldızı Livramento’nun kadrodan çekilmek zorunda kalmasıyla Maguire’ı kadrosuna katmak için ikinci bir fırsat yakaladı. Bir başka oldukça şaşırtıcı karar olarak ise, sadece bir kez A milli takımda forma giymiş olan Chelsea’li savunma oyuncusu Trevoh Chalobah kadroya çağrıldı.
Maguire’in ilk kez kadroya alınmaması sonrasında yaptığı açıklamalarla bazı köprüleri yakıp yakmadığı sorulduğunda Mills, davetlerin başka oyunculara yönlendirilmesinin nedenleri hakkında şunları ekledi: “Kadro açıklandığında – üç hafta, üç buçuk ya da dört hafta önce – Thomas Tuchel’in dört ya da beş oyuncuya ‘formda kalın ve hazır olun, çünkü yedek listesindesiniz ve bir şey olursa telefon alabilirsiniz’ demiş olması gerektiğini varsaymak zorundayım.
“Bu zor bir durum çünkü sürecin içinde değilsiniz ve diğer oyuncularınızın ve takım arkadaşlarınızın çoğu ya Dünya Kupası’nda ya da tatilde, eğleniyor ve yapmaları gerekenleri yapıyorlar. Ama siz tek başınıza antrenman yapmalı, antrenmanlara devam etmelisiniz – o aşamaya gelmek ve her ihtimale karşı hazır olmak çok, çok zor.
“Bu yüzden, birinin sakatlanması durumunda sana bir fırsat verileceği söylenen dört ya da beş kişilik bir listenin olmasının nedeninin bu olduğunu ve belki de bu çağrının gelmesinin sebebinin bu olduğunu düşünüyorum.”
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Üç Aslanlar Dünya Kupası macerasına devam ederken, Maguire tekrar İngiltere milli takımında forma giyecek mi?
Sebep ne olursa olsun, baldır sakatlığı nedeniyle Euro 2024’ü kaçıran Maguire, olayları uzaktan izlemek zorunda kalıyor. Tuchel’in diğer seçenekleri tercih etmeye devam etmesi nedeniyle, Maguire’in milli takım kariyeri sona ermiş olabilir.
60 yıllık kupa hasretine son vermek için çabalayan ve Kuzey Amerika'da erken bir ivme yakalayan, puan tablosunda 3 puana sahip İngiltere, Salı günü NFL takımı New England Patriots'un evi olan Gillette Stadyumu'nda Gana ile karşılaşacak.