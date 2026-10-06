Ev sahibi ekip, devre arasının ardından da etkileyici temposunu korudu; Jude Bellingham ve Trent Alexander-Arnold sağ kanattan hücumları yönlendirdi. Kane, 57. dakikada gecedeki ikinci golünü atarak skoru 3-0 yaptı. Lewis Hall, arka direğe isabetli bir korner gönderdi ve Kane'in en yükseğe çıkarak topu kafayla Lukas Hornicek'in yanından ağlara göndermesine olanak sağladı. Bu gol, onu inanılmaz bir sayı olan 91 milli gole taşıdı ve son derece verimli geçen milli maç döneminde statüsünü iyice pekiştirdi.