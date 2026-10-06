Getty Images Sport
Çeviri:
İngiltere, Harry Kane için tarihi bir gecede Çekya'yı 3-0 yenerek Uluslar Ligi'nde farklı bir galibiyet aldı
Kane, İngiltere galibiyetine ilham verdi
İngiltere, salı günü Çekya karşısında ilk düdükten itibaren oyuna tamamen hakim oldu. Ev sahibi ekip, 27. dakikada Kane'in ceza sahasına yaptığı tehlikeli ortada Vladimir Coufal'ı komik bir ters gole zorlamasıyla öne geçti. Thomas Tuchel, takımının 40. dakikada farkı ikiye çıkardığını gördü. Elliot Anderson, Morgan Rogers'a mükemmel bir pas verdi; Rogers da tek dokunuşla kusursuz bir orta yaptı ve Kane yakın mesafeden topu ağlara gönderdi, özel gecesini kendine has bir gol vuruşuyla taçlandırdı.
- AFP
İkinci yarıdaki üstünlük galibiyeti getirdi
Ev sahibi ekip, devre arasının ardından da etkileyici temposunu korudu; Jude Bellingham ve Trent Alexander-Arnold sağ kanattan hücumları yönlendirdi. Kane, 57. dakikada gecedeki ikinci golünü atarak skoru 3-0 yaptı. Lewis Hall, arka direğe isabetli bir korner gönderdi ve Kane'in en yükseğe çıkarak topu kafayla Lukas Hornicek'in yanından ağlara göndermesine olanak sağladı. Bu gol, onu inanılmaz bir sayı olan 91 milli gole taşıdı ve son derece verimli geçen milli maç döneminde statüsünü iyice pekiştirdi.
Uluslar Ligi grup puan durumu
Bu kapsamlı galibiyetin ardından İngiltere, Uluslar Ligi A3 Grubu'nda 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. İspanya'ya karşı açılıştaki 3-2'lik yenilgiden sonra harika bir geri dönüş yapan İngiltere, art arda üç galibiyet aldı: Çekya deplasmanında 2-0'lık galibiyet, Hırvatistan karşısında 7-0'lık ezici bir zafer ve bu geceki rahat 3-0'lık galibiyet. İspanya ise Hırvatistan karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından 12 puanla grubun zirvesinde kalmayı sürdürdü; bu da liderlik yarışının son derece çekişmeli olmaya devam ettiği anlamına geliyor. Çekya ise puansız şekilde son sırada bulunuyor.
- Getty Images Sport
İngiltere için sırada ne var?
İngiltere şimdi dikkatini gelecek ay oynanacak Uluslar Ligi maçlarına çevirecek. Wembley'de Hırvatistan'a karşı kritik bir iç saha maçına çıkacak olan takım, bundan sadece üç gün sonra deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. Tuchel ve ekibi, grup lideri üzerindeki baskıyı sürdürmek için iki maçta da etkileyici gol formunu korumaya çalışacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun