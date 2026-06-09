İngiltere, Harry Kane'e fazla mı güveniyor? 79 golle rekor kıran forvet, kendisini Erling Haaland ve Kylian Mbappé ile karşılaştırıyor

İngiltere 60 yıllık kederli dönemi sona erdirmeye çalışırken, tüm gözler rekor kıran kaptanında. En büyük sahnede performans gösterme baskısı hakkında konuşan Kane, üst düzey bir milli takımın forvet hattını yönetmenin doğal olarak gol atma konusunda büyük bir beklenti doğurduğunu kabul etti.

Kendi durumunu diğer dünya yıldızlarıyla karşılaştıran Kane, ITV Football'aşunları söyledi: "Bence takımdaki herhangi bir üst düzey forvet için, gol atma konusunda forvete güven duyulacaktır. Norveç'teki Erling ve Fransa'daki Mbappe gibi, takımınızda ana golcü varsa, gol atmanız beklenir. Bu kötü bir şey olduğu anlamına gelmez."

Kane sözlerine şöyle devam etti: "Takımda başka pozisyonlardan da gol atabileceğimizi düşünüyorum. Seçtiğimiz kadroya baktığınızda, takımda harika golcülerimiz olduğunu görürsünüz. Kadrodaki herkes bu yıl kupa açısından oldukça başarılı bir sezon geçirdi, ki bence bu önemli bir faktör."



