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İngiltere, Harry Kane'e fazla mı güveniyor? 79 golle rekor kıran forvet, kendisini Erling Haaland ve Kylian Mbappé ile karşılaştırıyor
Gol yükü ve üst düzey oyuncularla karşılaştırmalar
İngiltere 60 yıllık kederli dönemi sona erdirmeye çalışırken, tüm gözler rekor kıran kaptanında. En büyük sahnede performans gösterme baskısı hakkında konuşan Kane, üst düzey bir milli takımın forvet hattını yönetmenin doğal olarak gol atma konusunda büyük bir beklenti doğurduğunu kabul etti.
Kendi durumunu diğer dünya yıldızlarıyla karşılaştıran Kane, ITV Football'aşunları söyledi: "Bence takımdaki herhangi bir üst düzey forvet için, gol atma konusunda forvete güven duyulacaktır. Norveç'teki Erling ve Fransa'daki Mbappe gibi, takımınızda ana golcü varsa, gol atmanız beklenir. Bu kötü bir şey olduğu anlamına gelmez."
Kane sözlerine şöyle devam etti: "Takımda başka pozisyonlardan da gol atabileceğimizi düşünüyorum. Seçtiğimiz kadroya baktığınızda, takımda harika golcülerimiz olduğunu görürsünüz. Kadrodaki herkes bu yıl kupa açısından oldukça başarılı bir sezon geçirdi, ki bence bu önemli bir faktör."
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Ballon d'Or ve bireysel başarı peşinde
Kane'in Bayern Münih'e transferi, değerini daha da artırdı; forvet, 2001'de Michael Owen'dan bu yana Ballon d'Or'u kazanan ilk İngiliz oyuncu olma potansiyeline sahip. Bu sezon tüm turnuvalarda 60'ın üzerinde gol attıktan sonra, Haaland ve Mbappé gibi isimlerle birlikte en ciddi adaylar arasında yer alıyor.
Kariyerinin en iyi formunu değerlendiren Kane, "Evet, insanlar bana güveneceklerini söyleyebilir, ama bence bu, kariyerim boyunca hep üstlendiğim bir sorumluluk. 60 yıldır İngiltere formasıyla şampiyonluk kazanamadık ve çok yaklaştık. Kariyerim boyunca olduğu gibi, o kapıyı çalmaya devam ettik. Şimdi, biliyorsunuz, kesinlikle o çizgiyi aşmanın zamanı geldi."
Fiziksel zirve ve kariyer fırsatları
32 yaşındaki oyuncu, uzun süren lig sezonunun ardından yaşanan yorgunluk endişelerine rağmen, Kuzey Amerika'ya fiziksel olarak en iyi durumda geldiğini düşünüyor. Bu turnuva, Kane için Dünya Kupası'nda "Üç Aslanlar"ı yönetme konusunda muhtemelen son şansı olduğundan, oyuncu bu zorlu görevi yenilenmiş bir özgüvenle kucaklıyor.
Forvet, mevcut fiziksel durumu hakkında iyimser bir tavır sergileyerek gazetecilere şunları söyledi: "Bu, kariyerim boyunca Dünya Kupası'nı kazanmak için yakalayacağım en iyi fırsat" derken, turnuvaya şimdiye kadar hiç olmadığı kadar formda girdiğini hissettiğini de belirtti.
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Büyük kupalar için bekleyişin sonu
Gareth Southgate yönetiminde, şimdi ise Thomas Tuchel ile birlikte çalışırken İngiltere’nin kıl payı kaçırdığı başarılar, Kane’in her ne pahasına olursa olsun tatmin etmek istediği bir hırs uyandırdı. 2018, 2021 ve 2024’te başarıya çok az kalmış takımların bir parçası olan kaptan, grubun ortak deneyiminin artık en büyük güçleri olduğuna inanıyor.
Kane, bu önemli maçın getirdiği baskının dikkat dağıtıcı bir unsur değil, aksine motivasyon kaynağı olarak kullanılmalı konusunda ısrarcı. Kendisi ve takım arkadaşlarının özgürce kendilerini ifade edebilmeleri halinde, on yıllardır süren hayal kırıklığının nihayet sona ereceğine inanıyor. 79 gol atmış olan bu milli oyuncu için, Gary Lineker'in Dünya Kupası'ndaki gol rekorunu geçmek, Amerikan topraklarında kupayı kaldırmak gibi nihai hedefin yanında ikincil öneme sahip.