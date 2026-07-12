AFP
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“İngiltere hariç herkes” – Lionel Messi, kariyerinde ilk kez yaşayacağı bu nadir olaya tepki gösteriyor ve Arjantin’in 2026 kadrosunun, Diego Maradona’nın “Üç Aslanlar” karşısında sergilediği başarılarından nasıl ilham aldığını açıklıyor
Atlanta’da tarihi bir toplantı
Messi, Arjantin’in 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile karşılaşacağı maçta, parlak kariyerinde geriye kalan az sayıdaki hedeflerden birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu karşılaşma, her iki takımın da zorlu çeyrek final maçlarını atlatmasının ardından kesinleşti; Arjantin, uzatmaların ardından İsviçre’yi 3-1 mağlup ederken, Thomas Tuchel’in çalıştırdığı İngiltere de uzatmaların ardından Norveç’i 2-1 yenmeyi başardı.
Çarşamba günü Atlanta’da oynanacak olan bu yarı final maçı, Messi’nin milli takım formasıyla ilk kez İngiltere ile karşılaşacağı maç olacak. On yıllardır futbolun zirvesinde yer almasına rağmen, 39 yaşındaki oyuncu milli takımında hiç “Üç Aslanlar”a karşı forma giymedi; bu durum, zaten büyük ilgi gören bu eleme maçına ayrı bir heyecan katıyor.
- Getty Images Sport
Maradona'nın başarılarına ulaşmak için
İki ülke arasındaki rekabet, Dünya Kupası efsaneleriyle iç içedir; özellikle de Diego Maradona’nın futbol tarihinin en ünlü gollerinden ikisini attığı 1986 çeyrek finali akıllarda yer etmiştir. Messi, o anları canlı olarak izleyebilmek için henüz doğmamış olsa da, bu görüntülerin Arjantin kimliğinin vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ettiğini kabul etti. Messi, ESPN'e verdiği demeçte, "[1986'daki Arjantin-İngiltere maçı hakkında] gördüğüm ve hatırladığım her şey, Arjantinlilerin sürekli izlediği ve yeniden yaşadığı videolardan ve görüntülerden geliyor" dedi.
Bu özel karşılaşmanın benzersiz doğası üzerine düşüncelerini paylaşan Inter Miami yıldızı, sözlerine şöyle devam etti: "Ancak bence bu takım, rakibi ne olursa olsun futbol maçlarına çıkmaya alışkın. Elbette İngiltere'ye karşı oynamak özel bir durum çünkü onlar bir dev ve devlerle oynanan maçlar her zaman özeldir. Şahsen, onlarla ilk kez oynayacağım. İngiltere hariç herkesle oynadım, bu yüzden bu açıdan da güzel olacak. Ve bunu olduğu gibi yaşayacağız: Güçlü bir rakibe, harika bir takıma karşı oynanacak bir Dünya Kupası yarı finali. Tekrar rekabet edebilmek için mümkün olan en iyi forma ulaşmaya çalışacağız."
Messi'nin tarihi gol serisi sona erdi
Messi, devam eden Dünya Kupası’nda muhteşem performanslar sergiliyor ve şu anda sekiz golle, Fransa’dan Kylian Mbappé ile birlikte turnuvanın gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor. Üstelik bu etkileyici gol sayısı, onun Dünya Kupası tarihinin tüm zamanların en golcü oyuncusu konumunu pekiştirerek toplam gol sayısını eşi benzeri görülmemiş bir rakam olan 21’e çıkardı.
Messi, Cezayir karşısında bir hat-trick, Avusturya karşısında iki gol, Ürdün, Yeşil Burun Adaları ve Mısır karşısında ise birer gol attı. Ancak, bu olağanüstü gol serisi nihayet çeyrek finalde İsviçre karşısında sona erdi; turnuvada ilk kez gol atamayan Messi, bunun yerine kritik bir asistle takıma katkı sağladı. Bu durum, 2022 Katar Dünya Kupası'nda son 16 turunda Avustralya'ya attığı golle başlayan, Dünya Kupası'nda üst üste gol attığı maçların inanılmaz serisine son verdi.
- Getty Images Sport
Alvarez, İngiltere’nin oluşturduğu tehdide karşı temkinli
Arjantin, Julián Álvarez’in uzatmalarda attığı muhteşem gol sayesinde son dörde kaldı; ardından Lautaro Martínez, İsviçre karşısında galibiyeti kesinleştirmek için üçüncü golü attı. Arjantin şimdi, Jude Bellingham’ın formuyla moral bulan İngiltere takımıyla karşı karşıya gelecek. "Tanrı'nın Eli" ve David Beckham'ın 1998'deki kırmızı kartı da dahil olmak üzere bu iki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalar gündemi domine etse de, Arjantin kampı, özellikle Norveç maçında kahraman olan Bellingham'ın da yer aldığı Tuchel'in kadrosundaki mevcut kalitenin farkında. Álvarez, İsviçre'yi yendikleri maçın ardından, "Dünyanın en iyi dört takımı arasında yer almaktan büyük gurur duyuyoruz," dedi.
Atlético Madrid'in forveti, savunma şampiyonu İngiltere'nin önümüzdeki Pazar günü oynanacak finalde İspanya veya Fransa ile karşılaşmak istiyorsa konsantrasyonunu kaybetmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Álvarez, "İngiltere'nin etkileyici oyunculara sahip olduğunu biliyoruz. Onlar [bu Dünya Kupası'nda] iyi işler çıkaran harika bir takım ama bizim dinlenip maçımıza hazırlanmamız gerekiyor," diye ekledi.
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