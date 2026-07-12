“İngiltere hariç herkes” – Lionel Messi, kariyerinde ilk kez yaşayacağı bu nadir olaya tepki gösteriyor ve Arjantin’in 2026 kadrosunun, Diego Maradona’nın “Üç Aslanlar” karşısında sergilediği başarılarından nasıl ilham aldığını açıklıyor

İki ülke arasındaki rekabet, Dünya Kupası efsaneleriyle iç içedir; özellikle de Diego Maradona’nın futbol tarihinin en ünlü gollerinden ikisini attığı 1986 çeyrek finali akıllarda yer etmiştir. Messi, o anları canlı olarak izleyebilmek için henüz doğmamış olsa da, bu görüntülerin Arjantin kimliğinin vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ettiğini kabul etti. Messi, ESPN'e verdiği demeçte, "[1986'daki Arjantin-İngiltere maçı hakkında] gördüğüm ve hatırladığım her şey, Arjantinlilerin sürekli izlediği ve yeniden yaşadığı videolardan ve görüntülerden geliyor" dedi.

Bu özel karşılaşmanın benzersiz doğası üzerine düşüncelerini paylaşan Inter Miami yıldızı, sözlerine şöyle devam etti: "Ancak bence bu takım, rakibi ne olursa olsun futbol maçlarına çıkmaya alışkın. Elbette İngiltere'ye karşı oynamak özel bir durum çünkü onlar bir dev ve devlerle oynanan maçlar her zaman özeldir. Şahsen, onlarla ilk kez oynayacağım. İngiltere hariç herkesle oynadım, bu yüzden bu açıdan da güzel olacak. Ve bunu olduğu gibi yaşayacağız: Güçlü bir rakibe, harika bir takıma karşı oynanacak bir Dünya Kupası yarı finali. Tekrar rekabet edebilmek için mümkün olan en iyi forma ulaşmaya çalışacağız."