İngiltere haksızlığa uğradı! Hakem, tuhaf bir dostluk maçı anında iki sarı kart görmesine rağmen Uruguaylı Manuel Ugarte'ye kırmızı kart göstermedi
Ugarte'nin kırmızı karttan kurtulmasıyla Wembley'de kargaşa yaşandı
Wembley'de yaşanan tam bir kaos anında, Ugarte hakem Sven Jablonski tarafından iki kez uyarıldığı halde kırmızı karttan kurtuldu. Uruguaylı milli oyuncu, ikinci yarıda zamanlaması yanlış bir müdahale nedeniyle ilk sarı kartını gördü; bu karar maçın ilerleyen dakikalarında açıkça göze çarptı.
Drama, 81. dakikada Ben White'ın İngiltere için golü atmasıyla tırmandı. Ugarte, golü protesto eden Güney Amerikalı oyuncular arasındaydı ve bu durum Jablonski'nin ikinci sarı kartını göstermesine neden oldu. Ancak stadyumun şaşkınlığına rağmen kırmızı kart gösterilmedi ve orta saha oyuncusu sahada kaldı.
Yetkililer ikinci sarı kart kararından geri adım attı
Taraftarlar kırmızı kartın çıkmasını beklerken, dördüncü hakemin ikinci sarı kartın iptal edildiğini bildirdiği aktarıldı. Bu tuhaf gelişme, Ugarte’nin 87. dakikada Emiliano Martinez ile değiştirilene kadar oyunda kalmasını sağladı ve böylece bir maç ceza almaktan kurtuldu.
Maç sonrası haberlerde, hakemlerin ilk sarı kartın Jose Maria Gimenez'e gösterilmesi gerektiğini iddia ettikleri belirtildi. Ancak bu açıklama, gözlemcileri pek tatmin etmedi.
Maçın son dakikalarında yaşanan penaltı draması tartışmaları alevlendirdi
Sakin bir dostluk maçı olarak başlayan gece, hakem kararlarıyla damgasını vurdu. 2022'den bu yana ilk kez milli takıma geri dönen White'ın Federico Vinas'a faul yaptığına karar verilmesi üzerine gerilim doruğa ulaştı. VAR incelemesinin ardından hakemin penaltı kararı vermesi, İngiltere kafilesini öfkelendirdi.
Harry Maguire, 1-1 berabere biten maçın ardından özellikle sesini yükseltmiş ve Jablonski'nin performansını değerlendirirken sözünü sakınmamıştı. United'ın savunma oyuncusu, ITV'ye verdiği demeçte penaltı kararını "saçma" ve "hafif" olarak nitelendirdi.
Valverde, hakemlik kaosunun ortasında beraberliği garantiledi
Fede Valverde tartışmalı penaltıyı gole çevirerek maçın berabere bitmesini sağladı. Hazırlık maçı olarak duyurulmuş olsa da, dikkatler tamamen Alman hakemlerin tutarsız kararlarına odaklandı.
Ugarte'nin iki ayrı sarı kart görmesine rağmen maçı tamamlaması, buruk bir tat bıraktı. Maç kaydının neden aniden değiştirildiği ve İngiltere'nin Wembley'deki son dakikalarda 10 kişiyle karşılaşma şansının elinden alınmasının nedeni, hâlâ belirsizliğini koruyor.