Wembley'de yaşanan tam bir kaos anında, Ugarte hakem Sven Jablonski tarafından iki kez uyarıldığı halde kırmızı karttan kurtuldu. Uruguaylı milli oyuncu, ikinci yarıda zamanlaması yanlış bir müdahale nedeniyle ilk sarı kartını gördü; bu karar maçın ilerleyen dakikalarında açıkça göze çarptı.

Drama, 81. dakikada Ben White'ın İngiltere için golü atmasıyla tırmandı. Ugarte, golü protesto eden Güney Amerikalı oyuncular arasındaydı ve bu durum Jablonski'nin ikinci sarı kartını göstermesine neden oldu. Ancak stadyumun şaşkınlığına rağmen kırmızı kart gösterilmedi ve orta saha oyuncusu sahada kaldı.