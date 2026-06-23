İngiltere-Gana maçı oyuncu değerlendirmeleri: Harry Kane berbat bir performans sergilerken, Jude Bellingham ve Anthony Gordon da zor anlar yaşadı; berbat bir performans sergileyen Üç Aslanlar, Boston’da sıkıcı bir Dünya Kupası beraberliğiyle yetinmek zorunda kaldı

İngiltere, ilk yarıda top hakimiyeti ve saha kontrolü açısından üstünlük kurdu ancak kayda değer bir fırsat yaratmakta zorlandı. Declan Rice’ın sert bir serbest vuruşu üst direğin üzerinden dışarı çıktı ve Harry Kane’in şutu engellendi; ancak ilk 45 dakikada kaleyi bulan bir şut atmayı başaramadılar.

İkinci yarıda durum değişti; Anthony Gordon ve Kane, Benjamin Asare'yi iki kolay kurtarışa zorladı, ancak Bukayo Saka ve Morgan Rogers gibi oyuncuların oyuna girmesine rağmen, Three Lions skoru açacak gibi görünmüyordu.

Her şey son beş dakikada değişti; önce Saka’nın şutu Asare tarafından kurtarıldı, ardından Nico O’Reilly’nin kafa vuruşu üst direğe çarptı ve Kane’in rebound vuruşu üstten dışarıya gitti.

GOAL, Boston'daki İngiltere oyuncularını değerlendiriyor...