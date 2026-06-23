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Tom Maston

Çeviri:

İngiltere-Gana maçı oyuncu değerlendirmeleri: Harry Kane berbat bir performans sergilerken, Jude Bellingham ve Anthony Gordon da zor anlar yaşadı; berbat bir performans sergileyen Üç Aslanlar, Boston’da sıkıcı bir Dünya Kupası beraberliğiyle yetinmek zorunda kaldı

Player ratings
İngiltere
H. Kane
Dünya Kupası
FEATURES
İngiltere - Gana

İngiltere, Salı günü Gana ile 0-0 berabere kalarak Dünya Kupası'nda gerçek dünyaya geri döndü. Açılış maçında Hırvatistan'a karşı sergilediğinin aksine, Thomas Tuchel'in takımı “Kara Yıldızlar” karşısında son üçte bir bölgede etkili olamadı ve böylece bir maç kala L Grubu’nda birinciliği garantileme fırsatını kaçırdı.

İngiltere, ilk yarıda top hakimiyeti ve saha kontrolü açısından üstünlük kurdu ancak kayda değer bir fırsat yaratmakta zorlandı. Declan Rice’ın sert bir serbest vuruşu üst direğin üzerinden dışarı çıktı ve Harry Kane’in şutu engellendi; ancak ilk 45 dakikada kaleyi bulan bir şut atmayı başaramadılar.

İkinci yarıda durum değişti; Anthony Gordon ve Kane, Benjamin Asare'yi iki kolay kurtarışa zorladı, ancak Bukayo Saka ve Morgan Rogers gibi oyuncuların oyuna girmesine rağmen, Three Lions skoru açacak gibi görünmüyordu.

Her şey son beş dakikada değişti; önce Saka’nın şutu Asare tarafından kurtarıldı, ardından Nico O’Reilly’nin kafa vuruşu üst direğe çarptı ve Kane’in rebound vuruşu üstten dışarıya gitti.

GOAL, Boston'daki İngiltere oyuncularını değerlendiriyor...

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Jordan Pickford (6/10):

    İngiltere kalesinde neredeyse hiç zorlanmadı. İkinci yarıda kalesinden çıkıp Adu ile çarpıştığında biraz şanslıydı.

    Reece James (5/10):

    Ceza sahasına yaptığı ortalarda gerekli kararlılık eksikti. Defansif olarak Semenyo karşısında iyi bir iş çıkardı.

    Ezri Konsa (6/10):

    İngiltere'nin sürekli arka alandan oyun kurması nedeniyle topa sık sık dokundu. Gana'nın hücumundan nadiren rahatsız oldu, ancak ofsayt bayrağı sayesinde Adu'ya yaptığı tartışmalı müdahale cezasız kaldı.

    Marc Guehi (6/10):

    Kadroya geri döndüğü maçta hatasız bir performans sergiledi, ancak topu dolaştırmak dışında pek bir işi yoktu. Maçın sonlarında yaptığı kafa vuruşu, gol çizgisinden uzaklaştırıldı.

    Djed Spence (7/10):

    Sol bek pozisyonunda sürpriz bir seçimdi ancak özellikle savunma açısından iyi bir performans sergiledi. Maçın 60. dakikasının biraz üzerinde oyundan alındı.

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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Elliot Anderson (5/10):

    Orta sahada birçok kez yeterince etkili olamadı ve derinlerden Gana savunmasını açacak kurnazlıktan yoksundu. Ayrıca birkaç kafa vuruşu fırsatını da kaçırdı.

    Declan Rice (5/10):

    En iyi performansından çok uzaktı. Maçın başında Gordon ile iyi bir uyum sergiledi, ancak kısa süre sonra oyununa hatalar girmeye başladı. Aldığı sarı kart, savunmadaki etkisini sınırlarken, duran toplardaki vuruşları da tutarsızdı.

    Jude Bellingham (5/10):

    Kane'in ötesine geçmeye çalışırken iyi anlar yaşadı ve birkaç sert müdahale yaptı, ancak maçın büyük bir bölümünde oyundan düştü.

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    Saldırı

    Noni Madueke (5/10):

    Maçın başlarında İngiltere'nin ataklarına biraz hız kattı, ancak rakibiyle karşı karşıya kaldığında çok sık geriye dönüyordu. İkinci yarıda sol kanada geçmesi de durumu pek değiştirmedi.

    Harry Kane (3/10):

    Pas desteğinin yetersizliği göz önüne alındığında tamamen onun suçu sayılmaz, ancak oyuna yeterince dahil olamadı. Maçın sonlarında galibiyeti getirecek büyük bir fırsat yakaladı, ancak kale boşken şutunu üst direğin çok üstüne attı.

    Anthony Gordon (4/10):

    Hırvatistan maçına göre daha fazla topla buluştu, ancak oyuna dahil olduğunda pek bir şey yaratamadı; ayrıca savunmada birkaç kez hata yaptı. İkinci yarının ortasından önce oyundan alındı.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Bukayo Saka (7/10):

    Gordon'un yerine oyuna girdikten sonra çok parlak bir performans sergiledi ve ceza sahası kenarından attığı şutla Asare'yi maçın en iyi kurtarışını yapmaya zorladı.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Maçın sonlarında yaptığı kafa vuruşunun üst direğe çarpıp geri dönmesi büyük bir şanssızlıktı.

    Morgan Rogers (6/10):

    Bellingham'ın yerine oyuna girdikten sonra birkaç tehlikeli dripling yaptı.

    Eberechi Eze (5/10):

    Sahada kaldığı 20 dakika boyunca kayda değer bir şey yapamadı.

    Marcus Rashford (N/A):

    Maçın son 10 dakikasında oyuna girdi ve birkaç faul yapsa da parlak bir performans sergiledi.

    Thomas Tuchel (4/10):

    Takımı, Gana'nın derin savunmasını aşmak için gereken yoğunluğu gösteremedi; ayrıca Tuchel, oyuncu değişikliklerinde daha proaktif olabilirdi. Alman teknik adamın önümüzdeki dönemde çözmesi gereken pek çok konu var.

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