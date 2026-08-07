Getty Images Sport
Çeviri:
İngiltere forveti Ivan Toney, Londra'daki bir gece kulübünde yaşanan olayın ardından saldırıyla suçlandı
Toney, saldırı nedeniyle yargılanıyor
Toney, 6 Aralık'ta Soho'daki 100 Wardour Street'te yaşanan bir olayın ardından fiili bedensel zarara neden olan saldırı suçlamasıyla resmen itham edildi. 30 yaşındaki Al-Ahli forveti, Ağustos 2024'te Brentford'dan 40 milyon £ karşılığında Suudi Pro League ekibine katılmıştı ve tartışmadan kısa süre sonra gözaltına alınmasının ardından koşulsuz kefaletle serbest kalmayı sürdürdü. Şimdi ise 24 Eylül'de Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
- NurPhoto
Gece kulübündeki olay yüzleşmeyi tetikledi
Haberler, karşılaşmanın bir taraftarın mekânın içinde futbolcuyla fotoğraf çektirmek için kolunu onun omzuna atmaya çalışmasıyla başladığını gösteriyor.
Bir tanık yaşanan arbedeyi şöyle anlattı: "Bir grup gencin bulunduğu masanın yanından geçti. İçlerinden biri onu tanıdı ve, 'Aa, bu Ivan Toney' dedi, ardından onunla fotoğraf çektirmek için ellerini boynuna dolamaya çalıştı. Sonra da Toney, 'Elini üstümden çek, elini üstümden çek' dedi."
Tanık, golcünün o sırada pahalı bir kol saati taktığını ve soyulmaya çalışıldığını düşünmüş olabileceğini de ekledi.
Saha dışı sorunlar turnuvayı da takip ediyor
Bu yasal süreçler, Toney'in bu yaz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupası'nda İngiltere'yi temsil etmesinden yalnızca haftalar sonra geldi. Tutuklanmasına rağmen ABD vizesi verilen forvet, İngiltere formasıyla iki kez oynadı; Arjantin'e karşı alınan yarı final yenilgisinde oyuna sonradan girdi ve Fransa'ya karşı kazanılan üçüncülük maçına ilk 11'de başladı.
- ZUMA Press Wire
Sulh ceza mahkemesi duruşması yaklaşıyor
Toney artık Suudi Pro League'deki profesyonel yükümlülükleriyle Londra'daki yaklaşan mahkeme tarihine hazırlanmayı dengelemek zorunda. Al-Ahli'deki yetkililer ve Futbol Federasyonu, kariyerine yönelik olası sonuçları belirlemeden önce hukuki süreci yakından takip edecek. Westminster'daki duruşmanın sonucu, forvetin hem kulüp hem de uluslararası düzeydeki geleceğini önemli ölçüde etkileyebilir.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun