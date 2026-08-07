İngiltere forveti Ivan Toney, Londra'daki bir gece kulübünde yaşanan olayın ardından saldırıyla suçlandı

Haberler, karşılaşmanın bir taraftarın mekânın içinde futbolcuyla fotoğraf çektirmek için kolunu onun omzuna atmaya çalışmasıyla başladığını gösteriyor.

Bir tanık yaşanan arbedeyi şöyle anlattı: "Bir grup gencin bulunduğu masanın yanından geçti. İçlerinden biri onu tanıdı ve, 'Aa, bu Ivan Toney' dedi, ardından onunla fotoğraf çektirmek için ellerini boynuna dolamaya çalıştı. Sonra da Toney, 'Elini üstümden çek, elini üstümden çek' dedi."

Tanık, golcünün o sırada pahalı bir kol saati taktığını ve soyulmaya çalışıldığını düşünmüş olabileceğini de ekledi.