Getty Images Sport
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İngiltere, Ezri Konsa ve Nico O'Reilly'nin Çekya maçı öncesi antrenmana katılmamasıyla yeni sakatlık endişeleri yaşadı
Tuchel savunma seçiminde ikilemle karşı karşıya
Tuchel’in İngiltere teknik direktörü olarak göreve başlangıcı, takımını Prag’daki kritik Uluslar Ligi karşılaşmasına hazırlarken ciddi engellerle karşılaşmaya devam ediyor. İngiltere’nin patronu, pazartesi günü Tottenham Hotspur’un antrenman merkezindeki ana çalışmada Konsa ve O’Reilly’den yoksundu. Futbol Federasyonu, ikilinin ana grupla çalışmak yerine bireysel yüklemelerle sınırlandırıldığını doğruladı ancak sağlık departmanı, yokluklarının nedenine ilişkin herhangi bir özel gerekçe sunmadı.
Her iki oyuncu da yakın zamanda Wembley’de İspanya’ya 3-2 kaybedilen maçta 90 dakikanın tamamında sahada kalmışken, bu durum teknik ekip açısından özellikle can sıkıcı. Kafilenin pazartesi öğleden sonra Çek Cumhuriyeti’ne gitmesinin planlanmasıyla birlikte, entegre taktik çalışma için zamanın yetersiz olması Tuchel’i savunma düzenini değiştirmeye zorlayabilir.
İngiltere'nin kadro derinliği ciddi şekilde sorgulanıyor
Konsa ve O'Reilly'nin yokluğu, oyuncu uygunluğu açısından milli takım için zaten zorlu geçen bir dönemi daha da ağırlaştırıyor. İngiltere şu anda ciddi bir sakatlık kriziyle mücadele ediyor; Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo ve Tino Livramento gibi isimler de bu nedenle milli takım görevinden çekildi.
Kadro durumuna ilişkin resmî güncellemede İngiltere şu ifadeleri kullandı: "Ezri Konsa ve Nico O’Reilly bu sabah Tottenham Hotspur'un antrenman tesislerinde kendilerine özel bireysel programlarını uyguluyor. Diğer 22 oyuncunun tamamı, kadronun bu öğleden sonra Prag'a hareket etmesi öncesinde takım antrenmanında yer alıyor."
Tuchel, fikstür yoğunluğuna yönelik hayal kırıklığını dile getirdi
İngiltere Teknik Direktörü, daha önce de mevcut uluslararası maç takvimine yönelik değerlendirmelerinde geri adım atmamıştı; ona göre bu takvim, modern profesyoneller için fazlasıyla ağır. Tuchel, üç haftalık bir periyotta dört maç oynanmasını gerektiren mevcut yapının, yoğunluk açısından neredeyse eşi benzeri görülmemiş olduğunu vurguladı.
"Bence oyuncular üç kısa pencereyi çok isterdi. Kulüp futbolunda, şu anda yaşadığımıza benzer şekilde maç yapıp bu kadar kısa sürede yeniden sahaya çıktığınız bir dönem düşünmekte zorlanıyorum. Cumartesi-Salı oynuyoruz, ardından yine Cumartesi-Salı var, yani her maç arasında sadece iki gün bulunuyor. İki buçuk haftayı birlikte geçiriyorsanız bu kulağa fazla sıkışık geliyor. Açıkçası bunun yüzde 100 doğru olduğunu hissettirmiyor," diye itirafta bulundu teknik adam.
- Getty Images Sport
Savunmada değişiklik kapıda
Eğer Konsa ve O’Reilly gerçekten de Çekya maçında forma giyemeyecekse, Tuchel savunmada taktiksel bir değişikliğe gitmek zorunda kalacak. Bu kayıpları telafi etmek için İngiltere teknik direktörü, stoper hattını toparlaması adına Trevoh Chalobah veya Everton'dan Jarrad Branthwaite'a yönelebilir. Her iki oyuncu da üst düzey tecrübe ve fiziksel güç sunuyor; bu da dirençli bir Çekya takımına karşı kritik önem taşıyacak.
O’Reilly'nin sol bekte olası yokluğu ise doldurulması gereken bir başka boşluk yaratıyor. İspanya yenilgisinde orta sahada görev yapan Myles Lewis-Skelly, savunma hattına çekilmek için doğal bir aday konumunda. Alternatif olarak Newcastle United'dan Lewis Hall da, son dönemde yaşadığı fiziksel sorunları tamamen atlatmış olması halinde adaylar arasında yer alıyor.
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