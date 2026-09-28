Tuchel’in İngiltere teknik direktörü olarak göreve başlangıcı, takımını Prag’daki kritik Uluslar Ligi karşılaşmasına hazırlarken ciddi engellerle karşılaşmaya devam ediyor. İngiltere’nin patronu, pazartesi günü Tottenham Hotspur’un antrenman merkezindeki ana çalışmada Konsa ve O’Reilly’den yoksundu. Futbol Federasyonu, ikilinin ana grupla çalışmak yerine bireysel yüklemelerle sınırlandırıldığını doğruladı ancak sağlık departmanı, yokluklarının nedenine ilişkin herhangi bir özel gerekçe sunmadı.

Her iki oyuncu da yakın zamanda Wembley’de İspanya’ya 3-2 kaybedilen maçta 90 dakikanın tamamında sahada kalmışken, bu durum teknik ekip açısından özellikle can sıkıcı. Kafilenin pazartesi öğleden sonra Çek Cumhuriyeti’ne gitmesinin planlanmasıyla birlikte, entegre taktik çalışma için zamanın yetersiz olması Tuchel’i savunma düzenini değiştirmeye zorlayabilir.