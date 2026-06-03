İngiltere efsanesi Peter Reid, yıldız forvetin neyin onu özel kıldığını açıklarken cesur bir transfer dileğinde bulundu; Harry Kane ise Premier Lig’e “yarı gönülsüz de olsa geri dönmek isteyecek”

Tottenham tarihinin en golcü forveti olan Kane, 2023 yazında Almanya'ya doğru yola çıkarken profesyonel kariyerindeki konfor alanından çıktı. Bu hamle, süperstar forvetin ulusal, kıtasal ve uluslararası düzeyde büyük kupaları kazanamamasından kaynaklanan ve çokça konuşulan "kupa lanetini" kırmak amacıyla atılmıştı.

Bu lanet, Allianz Arena'da kırıldı ve 32 yaşındaki forvet, sürekli genişleyen özgeçmişine Süper Kupa ve DFB-Pokal başarılarının yanı sıra üç Bundesliga Altın Ayakkabı ödülünü de ekleyerek iki kez şampiyon oldu.

Bayern'de olağanüstü bireysel performansını sürdüren Kane, 147 maçta 146 gol attı ve 2025-26 sezonunda kariyerinin en iyi performansı olan 61 gol kaydetti. 2027'ye kadar süren sözleşmesi devam ederken, Kane'in Bavyera'da ne kadar daha kalacağı sorusu gündeme geldi.

Bu korkutucu 9 numara için, Münih'te yeni bir sözleşmeden, gelecekte NFL'de kariyer yapma imkanı sunacak bir MLS transferine kadar çeşitli seçenekler gündeme gelirken, İngiliz futboluna geri dönme konuşmaları da hiç uzak değil gibi görünüyor.