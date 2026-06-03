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İngiltere efsanesi Peter Reid, cesur bir transfer dileğini dile getirip yıldız forvetin neyin onu özel kıldığını açıklarken, Harry Kane'in Premier Lig'e "yarı gönülsüz de olsa geri dönmek isteyeceği" belirtiliyor
Rekor kıran Kane, hem kulüp hem de milli takımda muhteşem istatistikler sergiliyor
Tottenham tarihinin en golcü forveti olan Kane, 2023 yazında Almanya'ya doğru yola çıkarken profesyonel kariyerindeki konfor alanından çıktı. Bu hamle, süperstar forvetin ulusal, kıtasal ve uluslararası düzeyde büyük başarıları kaçırmasıyla gündeme gelen kupa lanetini kırmak amacıyla atıldı.
Bu lanet, Allianz Arena'da kırıldı ve 32 yaşındaki forvet, sürekli genişleyen özgeçmişine Süper Kupa ve DFB-Pokal başarılarının yanı sıra üç Bundesliga Altın Ayakkabı ödülünü de ekleyerek iki kez şampiyon oldu.
Bayern'de olağanüstü bireysel performansını sürdüren Kane, 147 maçta 146 gol attı ve 2025-26 sezonunda kariyerinin en iyi performansı olan 61 gol kaydetti. 2027'ye kadar süren sözleşmesi devam ederken, Kane'in Bavyera'da ne kadar daha kalacağı sorusu gündeme geldi.
Bu korkutucu 9 numara için, Münih'te yeni bir sözleşmeden, gelecekte NFL'de kariyer yapma olasılığını değerlendirebileceği bir MLS transferine kadar çeşitli seçenekler gündeme getirilirken, İngiliz futboluna geri dönme konuşmaları da hiç uzak değil gibi görünüyor.
- Getty/GOAL
Eski Tottenham yıldızı Kane, bir daha Premier Lig'de forma giyebilecek mi?
İngiltere’nin önde gelen spor hatıra eşyaları müzayedecisi BUDDS’un düzenlediği, dünyanın en büyük Dünya Kupası temalı müzayedede konuşan eski Three Lions yıldızı Reid, Kane’in Premier Lig’e geri dönüp dönmeyeceği sorulduğunda GOAL’a şunları söyledi: “Bence o da biraz geri dönmek isteyecektir.
Mavi formayla harika görüneceğini düşünüyorum - tabii ki Everton'ınkiyle! Onu Hill Dickinson'da koşarken hayal edin. Birinci sınıf bir oyuncu. Bence geri dönecek ve Premier Lig'de oynayacak, evet."
Reid, Kane'i seçkin yetenekler kategorisine sokan niteliklerden ve bu yaz İngiltere'nin Dünya Kupası zaferi yolunda neden kritik bir rol oynayacağından bahsederek şöyle devam etti: “Harry Kane'in güzelliğini size söyleyeyim, gol atmanın yanı sıra, gol fırsatlarını da yaratıyor. Zeki, boşlukları buluyor, markajı zor, geriye düşüyor, sınırları aşıyor. Golcü olarak en iyiler arasında, kesinlikle olağanüstü.
“Umarım kazanırız. Ateş gücümüz var. Defansımızın nasıl olacağını bilemiyorum. Bence Fransa favori olabilir. Fransız kadrosuna genel olarak bakarsanız, bence onlar favori. Ama takımda Harry Kane, Declan Rice gibi oyuncular varken, bence bir şansımız var. Ama o [Kane] birinci sınıf bir oyuncu.”
İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosunda yeterince maç kazandıracak oyuncu var mı?
İngiltere'nin en son Dünya Kupası zaferini tatmasının – ya da herhangi bir uluslararası kupayı kaldırmasının – üzerinden yaklaşık 60 yıl geçti; 1966'nın efsaneleri ise rekor kitaplarında hâlâ tek başına yer almaya devam ediyor.
Wembley'deki o tarihi günün formalarından biri satışa çıkıyor. Batı Almanya'ya karşı 4-2'lik ikonik galibiyette Three Lions'ın ikinci golünü atan Martin Peters'ın yedek forması, açık artırmada 30.000 ile 50.000 sterlin arasında bir fiyata satılması bekleniyor.
Kane ile ilgili hatıra eşyalarının da benzer bir fiyata satılacağı günler gelebilir; 2026 kuşağının, spor tarihine adlarını yazdırıp dünya futbolunun en büyük ödülünü kazanabileceklerini kanıtlaması gerekecek.
Morgan Gibbs-White, Cole Palmer ve Phil Foden gibi isimleri göz ardı eden Thomas Tuchel'in bunu mümkün kılacak kadar maç kazandıran oyuncuya sahip olup olmadığı sorulduğunda, milli takımda 13 kez forma giyen Reid şöyle dedi: “Ben Foden'ı seçerdim. Ama bu bir görüş meselesi. Yaratıcılık açısından sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum - [Bukayo] Saka. [Marcus] Rashford'u çok seviyorum, bence onda bir şeyler var, şimdi bunu göstermesi gerekiyor. Hücumda kalitemiz var ve gol atacağımıza inanıyorum. Bundan eminim.”
- BUDDS Auctions
Kane ve arkadaşları unutulmaz anlar yaşatıp 60 yıllık acıyı sona erdirebilecek mi?
Reid, 1986 Dünya Kupası’nda İngiltere’yi temsil etmesiyle tanınır ve Diego Maradona’nın meşhur “Tanrı’nın Eli” anını yaşattığı ve futbol tarihinin en muhteşem bireysel gollerinden birini kaydettiği Arjantin ile oynanan çeyrek final mücadelesinde sahaya çıkmıştı.
Bu yaz, Kane ve arkadaşları gibi isimler tarafından en büyük sahnede daha da özel anılar yazılacak ve dünyanın her köşesindeki taraftarlar, bu başarının bir parçası olmak için can atan kahramanların ortaya çıkmasını bekliyor.
BUDDS Dünya Kupası Müzayedesi 25 Haziran 2026'da gerçekleşecek ve 2 Haziran'da çevrimiçi zamanlı müzayede başlayacak. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın. Herhangi bir spor hatırasının ücretsiz çevrimiçi değerlemesi için buraya tıklayın.