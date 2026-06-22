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İngiltere efsanesi John Barnes, Manchester United’a ait forvet Marcus Rashford’a “Üç Aslanlar”ın ondan ne beklediğini anlatırken, Rashford’un Dünya Kupası transfer döneminden uzak durması gerektiğini açıklıyor
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Yaz transfer dönemi açılmışken Rashford’un geleceği ne olacak?
2025-26 sezonunda Camp Nou’da geçirdiği bir sezonluk kiralık dönem boyunca, Red Devils akademisi mezunu oyuncunun profesyonel kariyerinde yeniden bir kıvılcım çaktı. Blaugrana formasıyla La Liga ve İspanya Süper Kupası zaferlerinin tadını çıkarırken, Lamine Yamal ve Robert Lewandowski’nin takım arkadaşı olarak 14 gol attı.
Barça, Rashford'u sadece 26 milyon sterlin (34 milyon dolar) karşılığında kadrosuna katma seçeneğine sahipti, ancak bunun yerine eski Everton ve Newcastle kanat oyuncusu Anthony Gordon'a büyük bir yatırım yaptı. Bir başka hızlı ayaklı İngiltere milli oyuncusunun kısa ve uzun vadeli geleceğinin nasıl şekilleneceği ise henüz belirsizliğini koruyor.
Michael Carrick’in, Manchester United’da geçici teknik direktörlük görevinin tam zamanlı bir sözleşmeye dönüşmesinin ardından, Manchester’da yeni bir sayfa açma fikrine açık olduğu söyleniyor; ancak Rashford, başka bir yere kök saldığı için ana kulübünden tamamen ayrılmak istiyor gibi görünüyor. Premier Lig’de ve Avrupa’nın çeşitli yerlerinde birçok transfer hedefi hakkında spekülasyonlar yapılıyor.
Rashford, yeni bir kulübün dikkatini çekmeye mi çalışıyor?
Rashford, hem takımın iyiliği hem de kendi kişisel çıkarları için Dünya Kupası’nda yer alırken izleyenleri etkilemek isteyecektir. Yurtiçinde etrafını saran belirsizlik göz önüne alındığında yıldız performanslarının zorunlu olup olmadığı sorulduğunda, eski Three Lions oyun kurucusu Barnes - viagogo ve onların ‘World Cuts’ kampanyası kapsamında GOAL’a verdiği demeçte şunları söyledi: “İngiltere’nin takım olarak iyi performans göstermesi gerekiyor. Eğer o tek başına iyi performans göstermek istiyorsa, bu İngiltere’ye yardımcı olmayacaktır.
“Eğer bunu kendisi için bir pazarlama aracı ya da vitrin haline getirmek istiyorsa, yani ‘Topu alacağım, oyuncuların arasından geçeceğim çünkü bireysel olarak iyi görünmek istiyorum’ diyecekse – Dünya Kupası’nı kazanacak olan şey bu değildir. Dolayısıyla kendi adına iyi performans göstermesi önemli değil. İngiltere için iyi performans göstermesi gerekiyor.
“Ve eğer Thomas Tuchel, kadroda yedek bir oyuncu olacağını düşünüyorsa, bu konuda yapabileceği bir şey yok. Yani mesele, tek tek oyuncuların ‘bu sorumluluğu üstlenip bir şeyler yapacağım, kendimi vitrine çıkaracağım’ diye düşünmesi değil. Bu, İngiltere’ye yardımcı olmaz. Takımın oynamasına yardımcı olmak, kendisinin iyi görünmesinden daha önemlidir. Dolayısıyla bana kalırsa bu, Dünya Kupası’nda söz konusu olamaz.
“Bu, onun tutumuna ve adanmışlığına bağlı. Marcus Rashford ile ilgili sorun her zaman bu olmuştur. Yeteneği olduğunu biliyorum, ancak tutum ve adanmışlık açısından en önemli şey budur.
“Thomas Tuchel, Marcus Rashford’un kendini vitrine çıkarmasından endişe duymuyor. Marcus Rashford’un İngiltere için iyi oynamasından endişe duyuyor; bu da onun sadece pozisyonunu koruması, basit paslar vermesi, basit bir oyun sergilemesi anlamına geliyor. Bu belki takıma yardımcı olur ama bireysel olarak kendisine yardımcı olmaz. Thomas Tuchel’in alacağı karar budur. Dolayısıyla bunun Marcus Rashford’la hiçbir ilgisi yok. Marcus Rashford’un kendine bir kulüp bulmaya çalışmasıyla da hiçbir ilgisi yok. Bu, İngiltere’nin Dünya Kupası’nı kazanmaya çalışmasıyla ilgili.”
Rashford, Dünya Kupası açılış maçında İngiltere adına gol attı
Rashford ve Üç Aslanlar, turnuvanın açılış maçında Hırvatistan’ı 4-2 mağlup ederek bu yolculuğa mükemmel bir başlangıç yaptı. Rekor kıran kaptan Harry Kane, bu karşılaşmada iki gol atarak uluslararası kariyerindeki gol sayısını 81’e çıkardı; Jude Bellingham ise ikinci yarının başlarında Morgan Rogers ile girdiği rekabeti kazanarak İngiltere’nin 10 numaralı pozisyonunu doldurdu ve golünü attı.
Etkileyici bir ikinci yarı performansına son noktayı Rashford koydu; Bukayo Saka’nın hızlı bir atakla yarattığı fırsatla ceza sahası kenarında topu sağ ayağına alan Rashford, topu alt köşeye gönderdi.
Bir süredir kendi kafasında takılıp kalmış gibi görünen Rashford’un eski haline dönüp dönmediğine dair sorulan soruya, İngiltere milli takımında 79 kez forma giyen Barnes şöyle yanıt verdi: “Marcus Rashford’u 15 dakika izlemek, eski haline dönüp dönmediğini anlamamıza yetmez.
“Oyuna girip yaptıklarını gördük diye hemen ‘Tamam, eski haline döndü, onu oynatalım’ diye heyecanlanamayız. Tıpkı Hırvatistan’ı 4-2 yendik diye heyecanlanıp Dünya Kupası’nı kazanacağımızı düşünemeyeceğimiz gibi. Ben, bireysel ya da takım olarak kimin iyi performans göstereceğine karar vermek için dakikadan dakikaya ya da maçtan maça bakmıyorum.
“Marcus Rashford’a gelince, her zaman onun kulübünde olduğundan daha iyi bir performans göstereceğini hissettim. Bence uluslararası futbolda, özellikle de hücum açısından, daha fazla hareket alanı ve boşluk buluyorsunuz. Bu onun için daha kolay. Villa’da oynayan Darius Vassell’in de her zaman Villa’da olduğundan daha iyi bir performans sergilediğini hatırlıyorum. Ancak bu durumun, önemli maçlar geldiğinde Thomas Tuchel’in onu ilk 11’de oynatacağı anlamına geldiğini sanmıyorum.”
Üç Aslan, sadık taraftar kitlesine ilham vermek istiyor
Rashford’un oyununa, İspanya’daki verimli döneminin de etkisiyle güven geri dönmüş görünüyor ve şimdi, başarıya en çok aç olan taraftar kitlesi için 60 yıllık acıyı sona erdirmek amacıyla taraftarları coşturmaya çalışıyor.
Bu taraftarların çoğu, İngiltere’nin 2026 kadrosunu idol olarak görecek ve desteklerini göstermek için çeşitli yöntemler hazırlayacak. Bunlar arasında yüz boyama ve bayrak sallama da yer alacak, ancak sokaklarda futboldan ilham alan daha fazla saç kesimi de görebilir miyiz? David Beckham’ın mohawk saç stilinden Paul Gascoigne ve Phil Foden’ın sarıya boyanmış kısa saç kesimlerine kadar?
Barnes, FIFA’nın en önemli etkinliği Kuzey Amerika’da gerçekleşirken moda ve futbolun yeniden iç içe geçip geçmeyeceği sorulduğunda şöyle dedi: “Hayır, o günler geride kaldı. Futbolcular artık mantıklı davranıyor. Futbolun önüne hiçbir şeyin geçmesine izin vermiyorlar. Marcus Rashford’un saçında bir tür örgü var, ama saç kesimleri artık pek bir anlam ifade etmiyor. Yani hayır, bence bu Dünya Kupası’nda saç stillerine değil, futbola odaklanacaklar.”
Ülkenin dört bir yanındaki çocuklar henüz kuaföre gitmeyi planlamıyor olabilir, ancak ilham almak için Rashford ve arkadaşlarına bakıyorlar — umdukları şey, 1966’dan bu yana ilk uluslararası kupanın kazanılması.
- viagogo
Taraftarlar, Dünya Kupası’ndaki idollerini taklit edebilirler
2026 FIFA Dünya Kupası’nı kutlamak ve taraftarları turnuvayı tanımlayan kültür, nostalji ve kişiliklere daha da yaklaştırmak amacıyla, dünyanın önde gelen canlı etkinlik bilet pazarı viagogo, futbol tarihinin en ikonik saç stillerinden bazılarını yeniden canlandıran, benzersiz bir berber dükkanı deneyimi olan “World Cuts”ı hayata geçirdi.
İki gün süren ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu etkinlik, Shoreditch’teki Ruffians Barber Shop’ta düzenlendi. Burada taraftarlar, futbol kahramanlarını seçip turnuvadan ilham alan efsanevi bir görünümle dükkandan ayrılabildiler.
Etkinliğin lansmanını kutlamak amacıyla, Manchester United'ın süper hayranı United Strand (Frank Ilett), uzun süredir devam ettirdiği saç uzatma maratonuna son verdi ve uzun saçlarını, turnuvadan ilham alan üç ikonik Dünya Kupası stiline dönüştürdü. Carlos Valderrama’nın efsanevi buklelerinden David Beckham’ın unutulmaz mohawk saç stiline ve Chris Waddle’ın klasik mullet saç stiline kadar çeşitli saç stilleri yeniden canlandırıldı.