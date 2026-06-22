İngiltere efsanesi John Barnes, Manchester United’a ait forvet Marcus Rashford’a “Üç Aslanlar”ın ondan ne beklediğini anlatırken, Rashford’un Dünya Kupası transfer döneminden uzak durması gerektiğini açıklıyor

Rashford, hem takımın iyiliği hem de kendi kişisel çıkarları için Dünya Kupası’nda yer alırken izleyenleri etkilemek isteyecektir. Yurtiçinde etrafını saran belirsizlik göz önüne alındığında yıldız performanslarının zorunlu olup olmadığı sorulduğunda, eski Three Lions oyun kurucusu Barnes - viagogo ve onların ‘World Cuts’ kampanyası kapsamında GOAL’a verdiği demeçte şunları söyledi: “İngiltere’nin takım olarak iyi performans göstermesi gerekiyor. Eğer o tek başına iyi performans göstermek istiyorsa, bu İngiltere’ye yardımcı olmayacaktır.

“Eğer bunu kendisi için bir pazarlama aracı ya da vitrin haline getirmek istiyorsa, yani ‘Topu alacağım, oyuncuların arasından geçeceğim çünkü bireysel olarak iyi görünmek istiyorum’ diyecekse – Dünya Kupası’nı kazanacak olan şey bu değildir. Dolayısıyla kendi adına iyi performans göstermesi önemli değil. İngiltere için iyi performans göstermesi gerekiyor.

“Ve eğer Thomas Tuchel, kadroda yedek bir oyuncu olacağını düşünüyorsa, bu konuda yapabileceği bir şey yok. Yani mesele, tek tek oyuncuların ‘bu sorumluluğu üstlenip bir şeyler yapacağım, kendimi vitrine çıkaracağım’ diye düşünmesi değil. Bu, İngiltere’ye yardımcı olmaz. Takımın oynamasına yardımcı olmak, kendisinin iyi görünmesinden daha önemlidir. Dolayısıyla bana kalırsa bu, Dünya Kupası’nda söz konusu olamaz.

“Bu, onun tutumuna ve adanmışlığına bağlı. Marcus Rashford ile ilgili sorun her zaman bu olmuştur. Yeteneği olduğunu biliyorum, ancak tutum ve adanmışlık açısından en önemli şey budur.

“Thomas Tuchel, Marcus Rashford’un kendini vitrine çıkarmasından endişe duymuyor. Marcus Rashford’un İngiltere için iyi oynamasından endişe duyuyor; bu da onun sadece pozisyonunu koruması, basit paslar vermesi, basit bir oyun sergilemesi anlamına geliyor. Bu belki takıma yardımcı olur ama bireysel olarak kendisine yardımcı olmaz. Thomas Tuchel’in alacağı karar budur. Dolayısıyla bunun Marcus Rashford’la hiçbir ilgisi yok. Marcus Rashford’un kendine bir kulüp bulmaya çalışmasıyla da hiçbir ilgisi yok. Bu, İngiltere’nin Dünya Kupası’nı kazanmaya çalışmasıyla ilgili.”