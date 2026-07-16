İkinci yarı istatistikleri çok çarpıcıydı: Anthony Gordon’un 55. dakikadaki açılış golü ile yarım saat sonra Enzo Fernandez’in beraberlik golü arasında İngiltere, kendi sahasına giderek daha fazla çekilirken sadece yüzde 12 top hakimiyeti elde edebildi; Fernandez’in golü atmasından önceki 18 dakikalık sürede ise sadece iki pas tamamlayabildi – her ikisi de kaleci Jordan Pickford ile stoper John Stones arasında gerçekleşti.

Tuchel'e yöneltilen sert eleştiriler, ikinci yarının çok daha erken dakikalarında takımının içgüdüsel savunma eğilimine tepki vermek yerine, son 20 dakikada üç defansif oyuncu değişikliği yaparak (Gordon, Declan Rice ve Reece James'i oyundan alıp Ezri Konsa, Dan Burn ve Nico O'Reilly'yi oyuna sokarak) İngiltere'nin yanlış yönlendirilmiş kuşatma zihniyetini körüklediği inancından kaynaklanıyor. Arjantin ve özellikle Lionel Messi bu durumdan sonuna kadar yararlandı ve maçın son dakikalarında ezeli rakibinin elinden acımasızca galibiyeti kaptı.

İngiltere’nin bu acı verici ve önlenebilir başarısızlığı göz önüne alındığında, Tuchel’in eleştirilerden muaf olmadığı açıktır — tam tersine. Ancak bu yenilgi, çok daha derinlere uzanan bir soruna işaret ediyor ve bu aşamada teknik direktörü kovmak bu sorunu çözmeyecektir. Yine de, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) radikal bir adım atarsa, başvurabileceği tek bir yol var: Pep Guardiola’yı işe almak.