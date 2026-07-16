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Thomas Tuchel Pep Guardiola GFXGOAL
Krishan Davis

Çeviri:

İngiltere, Dünya Kupası yarı finalindeki devasa başarısızlığa rağmen Thomas Tuchel’i kovmamalıdır - tabii Pep Guardiola bu görevi istemiyorsa

Opinion
İngiltere
T. Tuchel
P. Guardiola
Dünya Kupası
FEATURES
İngiltere - Arjantin

Thomas Tuchel, İngiltere’nin en iyi yaptığı şeylerden biri olan turnuva sonrası değerlendirmelerin gerçek anlamını yakında öğrenecek. Çarşamba günü, son şampiyon Arjantin’e karşı yaşanan son derece hayal kırıcı Dünya Kupası yarı final elemesi sonrasında, savunma stratejisinin ters tepmesi ve Tuchel’in takımının 85. dakikada önde olmasına rağmen uzatma dakikalarında mağlup olması nedeniyle teknik direktörün görevden alınması yönünde yaygın çağrılar yapılırken, bu değerlendirme süreci şimdiden tüm hızıyla devam ediyor.

İkinci yarı istatistikleri çok çarpıcıydı: Anthony Gordon’un 55. dakikadaki açılış golü ile yarım saat sonra Enzo Fernandez’in beraberlik golü arasında İngiltere, kendi sahasına giderek daha fazla çekilirken sadece yüzde 12 top hakimiyeti elde edebildi; Fernandez’in golü atmasından önceki 18 dakikalık sürede ise sadece iki pas tamamlayabildi – her ikisi de kaleci Jordan Pickford ile stoper John Stones arasında gerçekleşti.

Tuchel'e yöneltilen sert eleştiriler, ikinci yarının çok daha erken dakikalarında takımının içgüdüsel savunma eğilimine tepki vermek yerine, son 20 dakikada üç defansif oyuncu değişikliği yaparak (Gordon, Declan Rice ve Reece James'i oyundan alıp Ezri Konsa, Dan Burn ve Nico O'Reilly'yi oyuna sokarak) İngiltere'nin yanlış yönlendirilmiş kuşatma zihniyetini körüklediği inancından kaynaklanıyor. Arjantin ve özellikle Lionel Messi bu durumdan sonuna kadar yararlandı ve maçın son dakikalarında ezeli rakibinin elinden acımasızca galibiyeti kaptı.

İngiltere’nin bu acı verici ve önlenebilir başarısızlığı göz önüne alındığında, Tuchel’in eleştirilerden muaf olmadığı açıktır — tam tersine. Ancak bu yenilgi, çok daha derinlere uzanan bir soruna işaret ediyor ve bu aşamada teknik direktörü kovmak bu sorunu çözmeyecektir. Yine de, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) radikal bir adım atarsa, başvurabileceği tek bir yol var: Pep Guardiola’yı işe almak.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mükemmel fırtına

    Tuchel, Atlanta’daki yenilgi konusunda elbette üzerine düşen payı ve eleştirileri hak ediyor; ancak İngiltere’nin ikinci yarının başlarında öne geçtikten sonraki performansı, hem teknik direktörün ötesine geçen hem de onun maç sırasındaki kararlarıyla beslenen bir sorunu ortaya çıkardı.

    Kuşkusuz Gareth Southgate döneminden kalma bir miras olan bu durum, yorgun oyuncularının istem dışı olarak derin savunmaya çekilmesine neden oldu; sanki dünya şampiyonu kadar saygı duyulan bir takıma karşı öne geçebileceklerine hiç inanamıyorlarmış gibi, sadece maçı zorla bitirmeye çalışıyorlardı ve bu Arjantin kadrosunu rahatlıkla yenebilecek araçlara sahip olmalarına rağmen, içlerine işlemiş bir aşağılık kompleksinin hakim olmasına izin verdiler.

    Bu olumsuz zihniyet değişikliği, Tuchel’in son 20 dakikada talihsiz oyuncu değişikliklerini yapmasına neden oldu. Takımı avantajını sonuna kadar kullanmakta feci bir şekilde başarısız olduğu için, o sadece savunma pozisyonlarına çekilen oyuncuları gerçek savunmacılarla değiştirmeye çalışıyordu. Ancak üç savunmacının oyuna girmesi, takımını daha da geriye çekilmeye ve baskıya davet etmeye teşvik etti. Arjantin boşluklar bulmaya başladı ve Messi bunları acımasızca değerlendirdi.

    Birçoğu, Tuchel’in İngiltere’nin reflekssel olumsuzluğuna, öne geçtikten hemen sonra hücum odaklı, inisiyatif alan oyuncu değişiklikleriyle tepki vermesi gerektiğini savunacaktır; çünkü galibiyet elindeydi.

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  • FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

    'Yavaş yavaş öldü'

    Atlanta’daki maçın bitiş düdüğünden bu yana, teknik direktörün takıma geriye çekilip düşük blokta savunma yapma yönünde bir talimat vermediği ortaya çıktı. Bunun yerine, İngiltere’de “zayıf taraf” zihniyeti hakim oldu ve Tuchel değişiklikler yaptığında (her ne kadar yanlış değişiklikler olsa da) artık çok geç olmuştu.

    Maçın ardından yaşanan tartışmaların ortasında, teknik direktörün en anlamlı röportajı ITV'ye verdiği röportajdı. "Onların kaybedecek hiçbir şeyi yoktu, biz ise birdenbire çok şey kaybedecekmişiz gibi oynadık," dedi. "Topa yeterince hakim olamadık, baskıdan artık kurtulamıyorduk. Her şeyi denedik ama topa hakim olamadık ve bu durum sanki yavaş yavaş ölüyormuşsunuz gibi bir his yaratıyor; bu, golün hemen ardından başladı ve temelde yenilgimizin sebebi budur."

    Oyuncu değişiklikleri ve bunların görünüşte olumsuz etkisi hakkında sorgulanan Tuchel, sert bir şekilde karşılık verdi: "Golümüzün hemen ardından derin savunmaya çekildik, bunu az önce siz de söylediniz. Oyuncu değişikliklerinden sonra değil. Ancak oyuncu değişikliklerinin sorumluluğunu üstleniyorum. Maçtan sonra teknik direktör olmak kolaydır, olayı sonucun ışığında anlatırsınız. Oyuncu değişiklikleri olmasaydı ne olacağını kimse kanıtlayamaz."

    İngiltere kaptanı Harry Kane, teknik direktörün aslında oyuncularına ileriye doğru baskı yapmaya devam etmelerini söylediğini vurguladı. "1-0 öne geçtikten sonra, sadece skoru korumaya çalışır gibi göründük; bu seviyede bu yeterli değil, bu yüzden çok üzgünüm," dedi. "Öne geçtiğimizde verilen mesaj, tekrar atağa geçip bir gol daha atmaktı."

    Bu görüşe stoper Marc Guehi de katıldı. "Basınca devam etmeliydik," dedi maçtan sonra. "Sanki gol attığımız anda zihniyetimiz ‘geri çekilin, savunma yapın’ haline geldi gibi hissettim."

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hızlı bir çözüm yok

    Tuchel, oyuncu değişikliklerinin zamanlamasını ve niteliğini yanlış belirlemiş olabilir, ancak acı gerçek şu ki, İngiltere’nin temel zihniyet sorunu —ki kendisi de Atlanta’daki maçın bitiş düdüğünden bu yana yaygın olarak paylaşılan bir videoda göreve başladığında bu konuya değinmişti— hiçbir zaman çabuk çözülecek bir sorun değildi. Eski Chelsea ve Bayern Münih teknik direktörü, göreve ancak Ocak 2025’te başlamıştı ve bu yazki turnuva öncesindeki sadece altı uluslararası kamp süresince, Euro 2024 ikincisini dünya şampiyonu haline getirmekle görevlendirilmişti.

    Hedefin kupayı kaldırmak olduğu yönündeki kamuoyuna açık mesajlara rağmen, en iyimser İngiltere taraftarı bile, özellikle kupayı kaldırması beklenen diğer birçok favorinin kalitesi ve turnuva geçmişi göz önüne alındığında, bu nispeten kısa zaman diliminde bunun her zaman zor bir görev olduğunu kabul ederdi. İspanya, Arjantin ve Fransa gibi takımlar, 60 yıllık bir acının yükü altında oynamıyorlardı.

    The Athletic’in de belirttiği gibi, “İngiltere, elendiği eleme maçlarında neredeyse her zaman önde gidiyor” (1996’da Almanya, 1998’de Arjantin, 2002’de Brezilya, 2004’te Portekiz, 2016’da İzlanda, 2018’de Hırvatistan ve 2021’de İtalya) ancak sonunda avantajı elinden kaçırıyor. Bunu değiştirmek için Tuchel’in bugüne kadarki 18 aylık görev süresinden çok daha uzun bir süre gerekeceği hissi var.

    Bunu göz önünde bulundurursak, kendi evinde düzenlenecek Euro 2028’de başarıya ulaşmak aslında gerçekçi bir hedef gibi görünüyor. O zamana kadar teknik direktör, bu oyuncu grubuna büyük turnuvalarda en üst sıralarda yer almayı hak ettikleri ve bu nedenle de tıpkı Arjantin’in Atlanta’daki ikinci yarıda yaptığı gibi, bu aidiyetin getireceği özgürlükle oynayabilecekleri inancını aşılamış olmalı.

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  • Thomas Tuchel Pep Guardiola England 2026Getty/GOAL

    Kaçırılmayacak bir fırsat mı?

    Yarı finalde elenmiş olmalarına, bunun hem oyuncular hem de teknik direktör açısından şüphesiz taktiksel bir başarısızlık olmasına ve yenilginin niteliğinin de etkisiyle teknik direktörün görevden alınması yönündeki taleplere rağmen, Tuchel’in İngiltere projesinin hâlâ emekleme aşamasında olduğu düşünülürse, bu aşamada ondan ayrılmak aceleci bir karar olur. Ancak, tartışmasız tüm zamanların en büyük teknik direktörünün boşta olduğunu ve futbol dünyasında genel olarak en zor iş olarak kabul edilen bu görevi üstlenmeye potansiyel olarak açık olabileceğini görmezden gelmek imkansızdır.

    Pep Guardiola, kulüp sezonunun sonunda Manchester City’den ayrıldı; orada geçirdiği süre boyunca İngiliz futboluna hayran kaldığını açıkça ortaya koymuştu ve Etihad Stadyumu’nda geçirdiği on yıl boyunca bu futbola devrim niteliğinde bir katkı sağladı. Bahisçilerin gözünde bir sonraki İngiltere milli takım teknik direktörü olarak en favori isim olması pek de şaşırtıcı değil.

    Eğer İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Tuchel’den vazgeçmeyi düşünürse, mevcut teknik direktörün bu Dünya Kupası’nda bıraktığı izleri aşabilecek tek gerçek alternatif olarak, saygı duyulan Katalan teknik adam ilk tercihleri olmalı. Aksi takdirde, hâlâ dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak kabul edilen bir isimle devam etmek zorunda kalacaklar.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yukarıdan gelen destek

    Geleceğin ne getireceği henüz belli değil, ancak şimdilik Tuchel’in hiyerarşide kendisinden üstte yer alanların desteğini hâlâ koruduğu görülüyor. Çarşamba günkü yenilginin ardından, İngiltere milli takım teknik direktörünün İngiltere Futbol Federasyonu’nun (FA) desteğini koruduğu bildirildi; Federasyon, Arjantin’e karşı yaşanan hayal kırıklığı yaratan elenmeye rağmen yarı finale yükselmeyi nispeten başarılı bir sonuç olarak değerlendirecek.

    Alman teknik direktör, başlangıçta 2026 Dünya Kupası'nın sonuna kadar geçerli ve turnuvayı kazanmaya bağlı gibi görünen 18 aylık bir sözleşmeyle göreve getirilmiş, ancak Şubat ayında iki yıllık bir sözleşme uzatması imzalamıştı; bu durum göz önüne alındığında, bu sonuç belki de tahmin edilebilir bir sonuçtur.

    Dolayısıyla Tuchel’in, İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda’nın ev sahipliği yapacağı 2028 Avrupa Şampiyonası’nda “Üç Aslanlar”ı yönetmesi bekleniyor. Kendisinden, kendi sahasında büyük bir kupa kazanma konusundaki ıstıraplı bekleyişi sona erdirmesi beklenecek; bunu başaramazsa, görev süresinin sona ermesi neredeyse kesinleşecek.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Yolumuza devam ediyoruz"

    Şu anda, bu büyük aksilik Tuchel’in İngiltere’deki görev süresini tanımlamaması ve bunun yerine, en büyük sahnede nihayet bir sonraki adımı atmak için birer ders ve bir zemin oluşturması hayati önem taşıyor. Görünüşe göre, teknik direktörün hedefi de budur.

    "Ev sahibi olacağımız Avrupa Şampiyonası'na kadar sözleşmemizi sürdüreceğiz," diyen Tuchel, maç sonrası basın toplantısında görevinden ayrılma niyetinde olmadığını doğruladı. "Şu anda o kadar ileriyi görmek zor olsa da, bunu sabırsızlıkla bekliyorum.

    "[Bir sonraki Dünya Kupası için] dört yıl beklememiz gerekiyor. Elbette yarı finale kalmak başlı başına bir başarıdır. Birçok büyük futbol ülkesi yarı finalden önce eleniyor, bu yüzden bu bir başarıdır. Şu anda kimse bunu duymak istemiyor, ben de istemiyorum, çünkü son derece rekabetçi olduğumuz için kendimizden en fazlasını bekliyoruz."

    Ve böylece gözümüzü 2028’e çeviriyoruz; o zaman İngiltere, gelecek vaat eden genç oyuncuların takıma katılmasıyla daha da güçlenecek heyecan verici bir kadroyla ve belki de Cole Palmer ya da Phil Foden gibi yeteneklerin geri dönüşüyle yine favoriler arasında yer alacak. Bu iki yıllık ara dönemde Tuchel, nihayet zirveye ulaşmak için gerekli inancı takıma aşılamalı.

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