İngiltere, Dünya Kupası'nda 'Spygate' olaylarının tekrarlanmasını önlemek için planlar yaparken, Thomas Tuchel ekstra güvenlik önlemleri alınacağını taahhüt etti
Kansas City üssünün güvenliğinin sağlanması
İngiltere Futbol Federasyonu (FA), İngiltere milli takımının turnuva boyunca konaklayacağı Kansas City’deki antrenman tesislerinde şimdiden kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Takımın 1 Haziran’da yola çıkması planlanırken Tuchel, sahaların açık yapısı nedeniyle taktik antrenmanlar sırasında mahremiyeti sağlamak için ek perdelerin kurulması ve güvenlik personelinin sayısının artırılması gerektiğini kabul etti.
Tuchel, meraklı gözlerin olasılığına değinerek gazetecilere şunları söyledi: "Elbette bununla ilgileneceğiz. Mümkün olduğunca iyi bir şekilde ve çılgınca bir şekilde değil. Durum neyse o. Hepinizin bildiği gibi, Arjantin, Kansas'ta çok tenha ve lüks bir tesisi seçme konusunda ilk seçeneğe sahipti. Her zamanki gibi, etkileyebileceğiniz şeyleri etkilemeye çalışırsınız. Antrenman tesisinden çok memnunuz, özellikle de FA ve tüm yetkililerin burayı şu anda bu hale getirmelerinden."
Taktik sırların korunması
Tuchel, uluslararası futbolun en üst seviyesinde en ufak bir sızıntının bile pahalıya mal olabileceğinin son derece farkında. Alman teknik direktör, maç gününden önce rakiplere herhangi bir avantaj sağlamamak için son hazırlıkların, özellikle de duran top taktiklerinin ve penaltı antrenmanlarının kesinlikle kapalı kapılar ardında kalması gerektiğini vurguladı.
İngiltere teknik direktörü, bu ekstra önlemlerin gerekliliğini şöyle açıkladı: "Bunun tüm ihtiyaçlarımıza uygun olduğunu düşünüyorum, ancak gözden kaçabileceğini de kabul ediyorum. Orada güvenlik önlemleri alacağız ve bir miktar koruma sağlayacağız. Çünkü bu elbette çok önemli; eğer eksi bir derecede antrenman yaparsanız, takım oyunlarınızı çalışır, duran toplarınızı çalışır ve penaltılarla bitirirsiniz. Rakibin bunu bilmesini istemezsiniz. Bu size çok önemli bir avantaj sağlar. Bu yüzden mümkün olduğunca gizli kalmaya çalışıyoruz."
Psikoloji ile bir kardeşlik bağı kurmak
Fiziksel güvenliğin ötesinde Tuchel, takım psikoloğu Rich Hampson'ı çekirdek kadroya dahil ederek oyuncularının zihinsel dayanıklılığına odaklanıyor. Amaç, grup dinamiklerini izlemek ve İngiltere'nin uzun süredir beklediği kupa zaferini elde etmek için her oyuncunun ortak hedefe tam olarak bağlı olmasını sağlamak.
Tuchel, psikoloji ekibinin rolü hakkında şunları söyledi: "Onlar sadece sürecin bir parçası; bizim dilimizi dinliyorlar. Onlar, az çok, resmi bir şekilde toplantılarımızın bir parçası. Bizim dilimizi dinliyorlar. Oyuncular hakkında nasıl konuştuğumuzu, takımların kurgusu hakkında nasıl konuştuğumuzu dinliyorlar ve o da ekibimizin bir parçası. Rich, genç takımların bir parçası ve iletişim, davranışlar, grup içindeki davranışlar ve maçlardaki davranışları geliştirip gözlemliyor ve bunları en üst düzeydeki diğer milli takımlarla karşılaştırarak bize iyileştirme fırsatlarını gösteriyor."
En kapsamlı bekleme modu testi
ABD maçı hazırlıkları kapsamında, bir sakatlık durumunda her şeyi bırakıp hazır bulunması gereken oyuncuların yer aldığı gizli bir yedek listesi de bulunuyor. Tuchel, 26 kişilik nihai kadrosunu belirlemeden önce yaklaşık 50 oyuncuyla görüştüğünü açıkladı; kadroya giremeyenlerin tepkisi, yüksek öncelikli yedek listesinde kimlerin kalacağına etki etti.
Tuchel, yedek durumuna yaklaşımını şöyle detaylandırdı: "Her şeyden önce, kimsenin sakatlanmasını istemiyoruz, ancak oyuncu getirebileceğimiz olasılığının farkındayız. Oyuncuların hepsi bunu biliyor. Telefon görüşmelerindeki ifadeler, aramaya çok çok yakın olan oyuncular için biraz farklıydı ve biz şöyle dedik: 'Dinle, listede çok çok üst sıralardasın,' ama söz vermeden.
"Hala bunun büyük bir fark yaratabileceğini düşünüyorum: hangi stoperlerin ve hangi orta saha oyuncularının değiştirilmesi gerekiyor? Yani bir anda 'O zaman seni seçiyorum' diyemezsiniz, ben de bunu yapmadım. Kullanılan ifadeler biraz farklıydı. Yakın olanlar ve tamamen açık olmak gerekirse, oyuncuların hayal kırıklığına karşı tepkisi de bir faktör olarak rol oynuyor. Çünkü dün tüm telefon görüşmelerinden çok şey öğrendim. Ve bu, aradığımızda kimin telefonu sevinçle açacağını bana doğruladı. Hatta tatilde Avustralya'da bile. Kim olacak ve ne zaman nerede olmam gerekiyor?"