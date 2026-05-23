İngiltere, Dünya Kupası'nda 'Spygate' olaylarının tekrarlanmasını önlemek için planlar yaparken, Thomas Tuchel ekstra güvenlik önlemleri alınacağını taahhüt etti

ABD maçı hazırlıkları kapsamında, bir sakatlık durumunda her şeyi bırakıp hazır bulunması gereken oyuncuların yer aldığı gizli bir yedek listesi de bulunuyor. Tuchel, 26 kişilik nihai kadrosunu belirlemeden önce yaklaşık 50 oyuncuyla görüştüğünü açıkladı; kadroya giremeyenlerin tepkisi, yüksek öncelikli yedek listesinde kimlerin kalacağına etki etti.

Tuchel, yedek durumuna yaklaşımını şöyle detaylandırdı: "Her şeyden önce, kimsenin sakatlanmasını istemiyoruz, ancak oyuncu getirebileceğimiz olasılığının farkındayız. Oyuncuların hepsi bunu biliyor. Telefon görüşmelerindeki ifadeler, aramaya çok çok yakın olan oyuncular için biraz farklıydı ve biz şöyle dedik: 'Dinle, listede çok çok üst sıralardasın,' ama söz vermeden.

"Hala bunun büyük bir fark yaratabileceğini düşünüyorum: hangi stoperlerin ve hangi orta saha oyuncularının değiştirilmesi gerekiyor? Yani bir anda 'O zaman seni seçiyorum' diyemezsiniz, ben de bunu yapmadım. Kullanılan ifadeler biraz farklıydı. Yakın olanlar ve tamamen açık olmak gerekirse, oyuncuların hayal kırıklığına karşı tepkisi de bir faktör olarak rol oynuyor. Çünkü dün tüm telefon görüşmelerinden çok şey öğrendim. Ve bu, aradığımızda kimin telefonu sevinçle açacağını bana doğruladı. Hatta tatilde Avustralya'da bile. Kim olacak ve ne zaman nerede olmam gerekiyor?"