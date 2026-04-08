İngiltere deneyimi... Bayern Münih, Premier Lig'in sırtında zafer merdivenlerini tırmanıyor

Bayern Münih'in Almanya'daki tahtı kolay kolay sarsılmıyor gibi görünüyor; Bavyera kulübü, yerel şampiyonluklar üzerindeki hakimiyetini sıkı bir şekilde sürdürmeye alışkın ve her yıl Alman futbolundaki en istikrarlı ve baskın güç olduğunu kanıtlıyor.

Avrupa sahnesinde ise Bayern, büyükler kulübünden hiç uzaklaşmıyor; aksine, uzun başarı geçmişi ve büyük podyumlara giden yolu çok iyi bilen tecrübesine dayanarak, her zaman Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun en önemli adaylarından biri olarak varlığını sürdürüyor.

Ancak bu istikrarın ardında farklı bir hikaye şekilleniyor. Alman devi son yıllarda Premier Lig pazarından yararlanmaya başladı; sadece transferler için bir hedef olarak değil, futbol kimliğini yeniden şekillendirmek için bir kaynak olarak da.

Harry Kane ile sözleşme imzalayarak, Luis Diaz ve Michael Olise'yi kadroya katarak ve teknik direktör Vincent Kompany'yi göreve getirerek, Bayern, zafere giden yolunu İngiliz araçlarıyla inşa ediyor gibi görünüyor. Bu paradoks, gelişmeyi durmak bilmeyen bir kulübün hikayesine yeni bir bölüm ekliyor.